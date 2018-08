Recordul de căldură în Europa ar putea fi depășit. MAE avertizează turiștii români aflați în Portugalia, Spania, Croația și Grecia

Meteorologii avertizează că recordul pentru cea mai ridicată temperatură din istoria Europei ar putea fi depășit în următoarele zile, informează BBC, citat de Digi24.

Actualul record, de 48 de grade Celsius, a fost înregistrat în Atena, în iulie 1977. Temperaturile sunt în creştere în Spania şi Portugalia, susţinute de un curent de aer cald venit din Africa.

Temperatures across Iberia could beat the all time continental European record of 48.0 °C later this week. The intense #heatwave will extend into much of southwest France as well pic.twitter.com/WArc1wcgyr

— Met Office (@metoffice) July 31, 2018