Rectorul ASE, distins cu demnitatea de Membru de Onoare și gradul de Comandor al Ordinului Militar de România

Robert Lupițu
Aula Magna a Academia de Studii Economice din București a găzduit luni, 11 mai, o ceremonie cu încărcătură academică și simbolică, în cadrul căreia rectorul instituției, Nicolae Istudor, a primit demnitatea de Membru de Onoare, însoțită de privilegiile gradului de Comandor al Ordinului Militar de România.

Evenimentul a fost moderat de Adrian Constantin și a reunit reprezentanți ai mediului academic, științific și public, într-un cadru solemn dedicat recunoașterii contribuțiilor aduse învățământului superior economic din România.

În cadrul ceremoniei, Laudatio a fost susținut de Alexandru Badea, care a evidențiat parcursul profesional al rectorului ASE și rolul său în dezvoltarea și consolidarea învățământului economic superior, precum și implicarea în proiecte cu relevanță instituțională și strategică.

Au susținut alocuțiuni și Victor Voicu, Ecaterina Andronescu și Petre Daea. Intervențiile au subliniat rolul lui Nicolae Istudor în promovarea valorilor academice, în susținerea excelenței universitare și în dezvoltarea unor direcții de colaborare cu impact național.

“Momentul central al ceremoniei a fost depunerea legământului de către Nicolae Istudor, act care a marcat asumarea oficială a noii demnități. Prin acest gest solemn, acesta a reafirmat angajamentul față de valorile fundamentale ale statului român, într-o simbolică îmbinare între rigoarea academică, responsabilitatea civică și onoarea conferită de Ordinul Militar de România”, arată ASE într-un comunicat.

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

