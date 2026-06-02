Redeschiderea Strâmtorii Ormuz și războiul din Ucraina, printre temele discutate de ministrul britanic de externe cu omologul chinez

Ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, s-a întâlnit la Beijing cu ministrul chinez de externe Wang Yi pentru a discuta despre chestiuni precum redeschiderea Strâmtorii Ormuz, războiul din Ucraina și epidemia de Ebola.

„China este a doua economie ca mărime și, la fel ca Regatul Unit, este membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU. Trebuie să ne implicăm în asigurarea securității și prosperității Regatului Unit, în conformitate cu valorile britanice”, a menționat Cooper într-un mesaj publicat pe X.

June 2, 2026

Yvette Cooper se află la Beijing înainte de a călători către centrul tehnologic din sudul țării, Shenzhen, pentru un program axat pe știință și tehnologie, potrivit Reuters.

Prim-ministrul Keir Starmer și liderul chinez Xi Jinping au salutat relansarea relațiilor în timpul vizitei liderului britanic în China, din ianuarie, angajându-se să intensifice cooperarea în domeniul comerțului, al investițiilor și al tehnologiei, în beneficiul reciproc al celor două țări.

Starmer, care se confruntă cu unele dintre cele mai scăzute cote de popularitate dintre toți liderii din țara sa, a fost primul prim-ministru britanic care a vizitat China în ultimii opt ani, guvernul său de centru-stânga din Partidul Laburist acordând prioritate îmbunătățirii relațiilor cu China.

După China, ministrul britanic de externe urmează să călătorească în India, a șasea economie din lume.

Vizitele oficialului britanic au loc într-un moment de tensiuni geopolitice accentuate, de creștere a prețurilor petrolului în urma războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului și în contextul în care Marea Britanie se confruntă cu o creștere economică lentă.

Marea Britanie și India au semnat anul trecut un acord de liber schimb menit să stimuleze comerțul bilateral și să îmbunătățească accesul pe piață în toate sectoarele. Totuși, secretarul pentru comerț al Indiei, Rajesh Agrawal, a declarat luna trecută că punerea în aplicare a acordului s-a lovit de un obstacol din cauza noilor restricții impuse de Londra asupra importurilor de oțel.