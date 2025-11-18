BUSINESS
Redresarea economiei europene depinde de angajamentul UE și al statelor membre de a înlătura barierele din calea pieței unice și sarcinile administrative
Antreprenorii se străduiesc să-și revină după mai mulți ani dificili, iar redresarea economiei europene depinde de angajamentul Uniunii Europene și al guvernelor statelor membre de a aborda, între altele, provocările legate barierele din calea pieței unice, relevă rezultatele sondajului economic Eurochambres.
Sondajul EES 2026 a fost realizat pe baza răspunsurilor a 41.090 de întreprinderi din 28 de țări europene, inclusiv din România.
Potrivit acestuia, posibilitatea de a redresa economia Europei depinde de angajamentul Uniunii Europene și al guvernelor naționale de a aborda provocările legate de forța de muncă, sarcinile administrative și barierele din calea pieței unice.
Conform studiului, așteptările respondenților români s-au înrăutățit în ceea ce privește cei cinci indicatori: încrederea mediului de business, evoluția globală a afacerii, forța de muncă, provocările întâmpinate, vânzările naționale și așteptările privind exporturile pentru 2026, în comparație cu anul 2025.
Principala provocare menționată a vizat reglementările împovărătoare, pentru al doilea an consecutiv.
Rezultatele pozitive reflectate de EES2026 indică scăderea inflației, prețurile mai mici la consum și o cerere internă relativ mai puternică în comparație cu anul trecut.
Cu toate acestea, se preconizează că provocările actuale – precum costurile ridicate ale forței de muncă, reglementările complexe și împovărătoare ale Uniunii Europene și incertitudinea geopolitică – vor continua să afecteze în special ocuparea forței de muncă și investițiile.
Recomandările Eurochambres vizează promovarea digitalizării și minimizarea procedurilor administrative aplicabile companiilor prin utilizarea infrastructurii de inteligență artificială care să conducă la simplificarea activității, cu reducerea la minimum a normelor aplicabile IMM-urilor pentru infrastructurile digitale, cu scopul de a elibera capacitatea de investiții, timpul și resursele.
De asemenea, este necesară identificarea oportunităților Europei de a face comerț la nivel mondial prin facilitarea internaționalizării IMM-urilor europene și încheierea de acorduri comerciale cu alți parteneri globali.
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII
Banca Română de Investiții și Dezvoltare se alătură Fondului de Inovare al celor Trei Mări, coordonat de BEI, pentru a stimula companiile din Europa Centrală și de Est
Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) s-a alăturat Fondului de Inovare al Inițiativei celor Trei Mări (3SI) cu o contribuție de 20 milioane de euro, devenind a cincea instituție națională de promovare care susține instrumentul coordonat de FEI. Fondul este conceput pentru a cataliza investițiile în companii aflate în faza de creștere din Europa Centrală și de Est, acoperind sectoare de la tehnologie avansată la industrii tradiționale.
Odată cu contribuția BID, fondul ajunge la un total de 100 milioane de euro în angajamente naționale. Fondul European de Investiții (FEI), parte a Grupului Băncii Europene de Investiții (BEI), intenționează să egaleze aceste contribuții, cu ambiția de a mobiliza cel puțin 1 miliard de euro prin fonduri de capital privat, capital de risc și credit privat.
Fondul de Inovare 3SI vizează companii care operează în regiunea cuprinsă între Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Adriatică, având ca scop consolidarea competitivității, sprijinirea inovației și accelerarea tranziției verzi și digitale.
„Fondul de Inovare 3SI este o platformă pentru dezvoltarea regională. Odată cu implicarea BID, consolidăm o Europă mai integrată și mai inovatoare. Angajamentul BID va contribui la deschiderea de noi oportunități pentru afacerile românești și regionale, stimulând inovația, crearea de locuri de muncă și creșterea durabilă. Împreună aprofundăm piața internă a UE și îndeplinim obiectivele legate de climă și competitivitate” a declarat Marjut Falkstedt, director general al FEI.
„Prin aderarea la Fondul de Inovare al Inițiativei celor Trei Mări, prin angajamentul de 20 milioane EUR al Băncii de Investiții și Dezvoltare, țara noastră își reconfirmă rolul strategic în Europa Centrală și de Est,” a declarat Alexandru Nazare, ministrul finanțelor.
„Această decizie reflectă prioritatea Guvernului României de a sprijini inovația, infrastructura și convergența economică în regiune. Prin colaborarea cu FEI, direcționăm capital către companii românești și regionale cu potențial ridicat de creștere, accelerând tranziția verde și digitală. Participarea BID consolidează poziția României ca partener de încredere în cadrul Uniunii Europene și în cadrul Inițiativei celor Trei Mări, aliniindu-se scopului nostru comun de a mobiliza cel puțin 1 miliard EUR pentru a susține competitivitatea regiunii și a promova o creștere durabilă,” a adăugat ministrul Nazare.
„Aderarea la Inițiativa celor Trei Mări reflectă angajamentul strategic al BID de a susține inovația și scalarea întreprinderilor românești. Această colaborare cu FEI și cu băncile de dezvoltare din regiune va direcționa capital către companii cu potențial ridicat, va consolida colaborarea transfrontalieră și va poziționa România ca actor-cheie în transformarea economică a regiunii” a declarat Dan Sandu, director general al BID.
Fondul de Inovare 3SI vizează participarea a până la nouă țări din regiune – inclusiv România, Croația, Cehia, Ungaria și Polonia – și angajamente naționale de 180 milioane EUR pentru investiții în fonduri de capital privat, capital de risc și credit privat. Obiectivul general este mobilizarea a cel puțin 1 miliard EUR în finanțare nouă și susținerea dezvoltării afacerilor în Europa Centrală și de Est, unde astfel de finanțări au fost relativ limitate și unde satisfacerea cererii pieței este esențială pentru dezvoltarea durabilă și menținerea competitivității globale.
FEI face parte din Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI). Misiunea sa principală este de a sprijini întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din Europa, facilitându-le accesul la finanțare. În România, FEI a pus la dispoziție finanțări în valoare de 6,4 miliarde EUR, care se estimează că vor cataliza cel puțin 15 miliarde EUR în finanțări pentru țară. Începând cu programul JEREMIE, FEI a gestionat 9 instrumente financiare europene cu o alocare totală de 2 miliarde EUR.
BID este singura bancă de dezvoltare deținută 100% de statul român, prin Ministerul Finanțelor. Creată la finalul anului 2023 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, BID își propune să contribuie activ la un mediu economic național sustenabil și prosper.
Misiunea BID este de a sprijini dezvoltarea economică și socială, competitivitatea economică, inovația, creșterea economică durabilă și atingerea neutralității climatice, cu scopul de a remedia disfuncționalitățile pieței financiare.
BUSINESS
Concordia are un nou director executiv: Paul Aparaschivei preia conducerea confederației patronale care reprezintă o treime din PIB-ul României
Confederația Patronală Concordia anunță numirea lui Paul Aparaschivei în funcția de Director Executiv, începând cu 1 noiembrie 2025. Decizia marchează o nouă etapă în dezvoltarea organizației, orientată către consolidare operațională și extinderea rolului Concordia ca partener de dialog social la nivel național și european, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Cu peste 15 ani de experiență în politici publice și comunicare strategică, Paul Aparaschivei a condus departamentul de politici publice al grupului eMAG. Aici a promovat dezvoltarea economică și transformarea digitală a României, lucrând cu instituții și asociații naționale și europene, pentru o agendă pro-business.
„Confederația Patronală Concordia reprezintă o treime din PIB-ul României – suntem vocea a mii de companii, care angajează jumătate de milion de oameni. Într-o societate polarizată, încrederea se construiește prin dialog autentic. Rolul nostru devine esențial: să lucrăm împreună pentru o economie competitivă. Invităm toți partenerii care împărtășesc această viziune să ni se alăture și să găsim împreună soluții de impact pentru România”, a declarat Paul Aparaschivei, Director Executiv al Confederației Patronale Concordia.
În noul său rol, Paul Aparaschivei va coordona activitatea executivă a Confederației Patronale Concordia și va reprezenta organizația în relația cu autoritățile și partenerii sociali, la nivel național și european. Alături de echipă, va fi activ în dezbaterile europene pe teme de competitivitate, simplificare legislativă și debirocratizare, tranziție energetică și impactul inteligenței artificiale asupra pieței muncii, contribuind la marile proiecte care pot transforma România, de la aderarea la OCDE, până la modernizarea administrației prin transformare digitală.
“Confederația Patronală Concordia a devenit cea mai puternică voce a mediului privat din România prin dialog consistent, analize riguroase și implicare responsabilă. Această poziție ne obligă să preluăm inițiativa în construirea viitorului economic al țării, iar Paul are experiența necesară pentru a consolida și amplifica acest rol de leadership. Împreună, vom continua să apărăm interesele membrilor noștri și să promovăm politici care susțin o economie liberă, competitivă și predictibilă”, a completat Dan Șucu, Președintele Confederației Patronale Concordia.
Paul Aparaschivei deține un doctorat în Comunicare Politică de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) din București și este fellow al programului Aspen Young Leaders. În prezent, urmează Management Development Program la Wharton Business School, un program educațional de leadership, strategie de business și politici publice.
Confederația Patronală Concordia reprezintă 20 dintre cele mai importante sectoare ale economiei românești și este un partener de dialog social, reprezentativ la nivel național. Cu o contribuție de 30% din în PIB și peste 450.000 de angajați în 3900 de firme mari și mici, cu capital românesc și străin, Confederația Patronală Concordia este singura organizație din România membră BusinessEurope, Organizația Internațională a Angajatorilor (IOE) și Business at OECD (BIAC).
Ca partener social reprezentativ, ne concentrăm pe teme de o importanță majoră pentru dezvoltarea și prosperitatea României, printre care se numără piața muncii și dialogul social, educația, digitalizarea, protecția consumatorilor, viitorul transportului, fondurile europene, economia circulară.
BUSINESS
Sondaj Concordia: 80% dintre companiile din România resimt o deteriorare a mediului economic
Încrederea mediului de afaceri privat în economia românească este în scădere, arată un sondaj realizat de Confederația Patronală Concordia în rândul angajaților și angajatorilor români, în luna septembrie 2025.
Pe fondul inflației, al creșterii costurilor și al modificărilor fiscale, 80% dintre respondenți consideră că mediul economic s-a deteriorat, iar 81% apreciază că măsurile din pachetele fiscale recent adoptate descurajează investițiile în mare sau foarte mare măsură.
Percepția actuală și așteptările pentru următoarele 12 luni
Rezultatele sondajului, la care au participat companii mici, mijlocii și mari, cu capital românesc și străin, indică o percepție predominant negativă: 59% dintre respondenți consideră climatul general de afaceri nefavorabil, cu multe obstacole, 40% îl apreciază ca moderat, cu provocări, dar și oportunități, în timp ce doar 1% îl consideră favorabil.
Așteptările pentru următoarele 12 luni sunt, de asemenea, pesimiste: 71% anticipează o deteriorare, 24% se așteaptă la o relativă stabilitate, iar 5% prevăd o îmbunătățire.
Cadrul fiscal și legislativ
Presiunea fiscală rămâne o preocupare centrală pentru mediul de afaceri.
- 70% consideră nivelul actual de taxare prea ridicat, cu impact asupra competitivității, iar 25% îl consideră acceptabil, dar cu potențial de optimizare.
- 74% apreciază că legislația fiscală sprijină dezvoltarea afacerilor în mică măsură, în timp ce 25% indică o susținere moderată, recunoscând aspecte pozitive, dar insuficiente.
În opinia participanților la sondaj, principalul impact negativ al recentelor măsuri fiscale este creșterea costurilor operaționale, pentru 52% dintre respondenți, urmată de riscuri în politicile de personal și dezvoltare (25%) și amânarea sau reducerea investițiilor planificate (23%).
În ceea ce privește provocările companiilor în prezent, inflația și creșterea costurilor operaționale rămân principalele dificultăți pentru 26% dintre cei chestionați, urmate de scăderea cererii (24%), birocrația și instabilitatea legislativă (20%).
Nivelul impozitării este menționat de 20% dintre respondenți ca provocare majoră, în timp ce lipsa forței de muncă calificate este citată de 8%.
Planuri de investiții
Datele relevă prudență în ceea ce privește investițiile pentru următorul an.
- 40% amână investițiile planificate;
- 35% planifică doar investiții moderate, de menținere;
- 16% nu au planuri de investiții pentru următoarele 12 luni;
- 9% intenționează să facă investiții majore.
De asemenea, evoluția indicatorilor fiscal-bugetari generează preocupare în rândul companiilor, cu 82% dintre respondenți considerând deficitul bugetar și datoria publică preocupări majore și un risc pentru stabilitatea economică.
Surse de incertitudine și perspective
Principalele surse de incertitudine identificate de mediul de afaceri sunt fluctuațiile economice și inflația (60%), urmate de instabilitatea politică (34%) și geopolitica regională (6%).
Rezultatele sondajului sugerează că stabilizarea cadrului fiscal și legislativ, alături de măsuri de control al inflației, ar putea contribui semnificativ la restabilirea încrederii în mersul economiei și la reluarea investițiilor.
Sondajul a fost realizat online în luna septembrie 2025, pe un eșantion de 546 de respondenți, din mediul privat. Eșantionul include: 37% microîntreprinderi (1-9 angajați), 39% IMM-uri (10-249 angajați), 24% companii mari (peste 250 angajați)
Confederația Patronală Concordia reprezintă 20 dintre cele mai importante sectoare ale economiei românești și este un partener de dialog social, reprezentativ la nivel național. Cu o contribuție de 30% din în PIB și peste 450.000 de angajați în 3900 de firme mari și mici, cu capital românesc și străin, Confederația Patronală Concordia este singura organizație din România membră BusinessEurope, Organizația Internațională a Angajatorilor (IOE) și Business at OECD (BIAC).
Ca partener social reprezentativ, ne concentrăm pe teme de o importanță majoră pentru dezvoltarea și prosperitatea României, printre care se numără piața muncii și dialogul social, educația, digitalizarea, protecția consumatorilor, viitorul transportului, fondurile europene, economia circulară.
