Corespondență din Strasbourg

După mai bine de 20 de ani, Uniunea Europeană are o nouă legislație în sectorul farmaceutic pentru a elimina disparitățile dintre statele membre în ceea ce privește accesul la tratamente inovatoare, pentru a-și consolida securitatea sanitară, dar și pentru a recupera decalajele de competitivitate ale industriei farmaceutice în cursa globală pentru inovație. Astăzi, 25 noiembrie, deputații europeni, reuniți în sesiune plenară la Strasbourg, au dat undă verde celor trei dosare importante (1 directivă și 2 regulamente), care stau la baza reformei legislației farmaceutice europene, informează un comunicat oficial, remis CaleaEuropeana.ro

Președinta Parlamentului a anunțat în plen că pachetul farmaceutic a fost considerat adoptat, în urma acordului încheiat anul trecut între colegiuitori.

Cele trei dosare farma sunt:

Directiva privind medicamentele de uz uman (2023/0132(COD): Directiva urmărește îmbunătățirea accesului echitabil al pacienților europeni la medicamente, prin revizuirea sistemului de stimulente acordate industriei farmaceutice, inclusiv a perioadelor de protecție a datelor și a pieței. Totodată, reforma vizează facilitarea intrării pe piață a medicamentelor generice și biosimilare, reducerea disparităților dintre statele membre și consolidarea competitivității industriei farmaceutice europene.

(2023/0132(COD): Directiva urmărește îmbunătățirea accesului echitabil al pacienților europeni la medicamente, prin revizuirea sistemului de stimulente acordate industriei farmaceutice, inclusiv a perioadelor de protecție a datelor și a pieței. Totodată, reforma vizează facilitarea intrării pe piață a medicamentelor generice și biosimilare, reducerea disparităților dintre statele membre și consolidarea competitivității industriei farmaceutice europene. Regulamentul privind medicamentele de uz uman (2023/0131(COD): Regulamentul urmărește simplificarea și accelerarea procedurilor de autorizare a medicamentelor la nivel european, stimularea dezvoltării de tratamente inovatoare, în special pentru nevoile medicale neacoperite, și consolidarea rolului Agenției Europene pentru Medicamente (EMA). Documentul introduce, de asemenea, măsuri pentru prevenirea penuriilor de medicamente, combaterea rezistenței la antimicrobiene și sprijinirea dezvoltării medicamentelor orfane.

(2023/0131(COD): Regulamentul urmărește simplificarea și accelerarea procedurilor de autorizare a medicamentelor la nivel european, stimularea dezvoltării de tratamente inovatoare, în special pentru nevoile medicale neacoperite, și consolidarea rolului Agenției Europene pentru Medicamente (EMA). Documentul introduce, de asemenea, măsuri pentru prevenirea penuriilor de medicamente, combaterea rezistenței la antimicrobiene și sprijinirea dezvoltării medicamentelor orfane. Regulamentul privind medicamentele critice – Critical Medicines Act (2025/0102(COD): Inițiativa legislativă urmărește consolidarea securității aprovizionării cu medicamente critice, prin sprijinirea capacităților de producție în Uniunea Europeană, diversificarea lanțurilor de aprovizionare și reducerea dependenței de țările terțe. Regulamentul prevede, de asemenea, facilitarea achizițiilor comune și sprijinirea accesului la medicamente de interes comun, a căror disponibilitate diferă între statele membre.

Acordul la care au ajuns Parlamentul și Consiliul în mai 2026 referitor la Actul legislativ privind medicamentele critice a fost adoptat cu 592 voturi pentru, 35 împotrivă și 30 abțineri.

Noile norme definesc criteriile pentru instituirea unor „proiecte strategice” industriale situate în UE în vederea creării, modernizării și creșterii capacității de producție. Companiile care beneficiază de sprijin financiar la nivel național sau din partea UE vor trebui să respecte obligații clare, inclusiv să acorde prioritate aprovizionării pieței UE.

Pentru a reduce dependența UE de țările terțe și a stimula producția în UE, furnizorii vor fi recompensați proporțional cu ponderea medicamentelor și a substanțelor farmaceutice active fabricate în UE.

Pentru procurarea medicamentelor critice, a medicamentelor orfane (cele utilizate pentru tratarea bolilor rare) și a altor medicamente de interes comun, cinci sau mai multe țări din UE își vor putea uni forțele voluntar în cadrul unor achiziții publice colaborative.

Declarații ale raportorilor și detalii suplimentare privind etapele procedurale următoare, termene de aplicare și linkuri utile sunt disponibile în acest document.