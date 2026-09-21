Reforma vamală a UE a intrat în vigoare. Noul sistem va fi mai digital, mai eficient și mai bine pregătit pentru provocările comerțului internațional

Reforma vamală a UE a intrat în vigoare, deschizând calea către un sistem vamal mai simplu, mai inteligent și mai eficient în întreaga Uniune Europeană. Adoptată formal de Consiliul UE și Parlamentul European, reforma a fost publicată sâmbătă în Jurnalul Oficial al UE și va fi pusă în aplicare treptat, începând de astăzi, informează Comisia Europeană într-un comunicat de presă.

Reforma va moderniza sistemul vamal al UE, făcându-l mai digital, mai bazat pe date și mai receptiv la provocările tot mai mari ale comerțului internațional. Acest lucru va sprijini autoritățile vamale din UE să abordeze riscurile geopolitice în continuă evoluție, extinderea rapidă a comerțului electronic și cererea tot mai mare de protecție a consumatorilor. În centrul reformei se află modernizarea Codului vamal al Uniunii (CVU) și instituirea Autorității vamale a UE (EUCA).

„Într-un mediu geopolitic din ce în ce mai complex, Europa are nevoie de o uniune vamală adecvată pentru lumea de astăzi. Prin urmare, reforma vamală nu este doar o actualizare tehnică – este un imperativ strategic să protejăm piața noastră unică, să consolidăm competitivitatea și securitatea economică a Europei și să ne protejăm mai bine cetățenii. Bazându-ne pe un punct unic de intrare pentru toate operațiunile vamale și pe o capacitate a UE de gestionare a riscurilor, ne asigurăm că uniunea vamală evaluează și acționează în cele din urmă ca un singur punct de intrare la frontieră”, a declarat Maroš Šefčovič, comisar european pentru comerț.

Un nou Cod vamal al Uniunii

Noul regulament privind CVU, publicat la 19 septembrie, oferă temeiul juridic pentru reforma vamală a UE. Acesta reformează arhitectura juridică care reglementează operațiunile vamale în întreaga UE, creând un sistem mai integrat și ajutând uniunea vamală să funcționeze ca un tot unitar. Noul cod va moderniza procedurile vamale, va armoniza procesele, va reduce sarcina administrativă și va consolida gestionarea riscurilor. Aceasta înseamnă că, în cele din urmă, va exista un punct vamal unic de intrare pentru toate operațiunile vamale din întreaga UE, în locul mai multor sisteme naționale.

În prezent, vămile reprezintă un pilon strategic pentru competitivitatea și securitatea economică a UE. Aceasta contribuie la protejarea pieței unice, la asigurarea respectării standardelor europene și la facilitarea comerțului legitim. Reforma va consolida rolul autorităților vamale în colectarea taxelor vamale, precum și respectarea normelor nefiscale ale UE, cum ar fi siguranța produselor, normele de mediu și drepturile de proprietate intelectuală. Procedurile și cerințele vamale vor deveni mai simple și mai previzibile pentru întreprinderile legitime.

De asemenea, vor exista responsabilități mai clare pentru importatori și o raportare simplificată prin intermediul unei interfețe de date unice la nivelul UE. Comercianții de încredere vor beneficia de proceduri simplificate în mod semnificativ.

O nouă arhitectură vamală bazată pe date

EUCA, cu sediul la Lille, a fost înființată legal începând cu 20 septembrie. Noua autoritate va consolida cooperarea dintre autoritățile vamale ale statelor membre, permițând gestionarea riscurilor la nivelul UE și sprijinind un răspuns mai coerent la amenințările comune la frontierele noastre. O sarcină-cheie a EUCA va fi dezvoltarea Platformei de date vamale a UE, care va transforma sistemele informatice vamale actualmente fragmentate.

Noua abordare axată pe întreprinderi va da viață unei interfețe comerciale unice a UE pentru importurile și exporturile din UE, precum și pentru toate schimburile de informații și formalitățile cu autoritățile vamale. Platforma de date va înlocui treptat sistemele informatice vamale naționale existente, generând economii de aproape 2,3 miliarde de euro pe an în ceea ce privește costurile operaționale pentru statele membre și de 2,58 miliarde de euro pe an în ceea ce privește costurile administrative pentru operatorii economici.

Platforma de date vamale a UE va fi operațională pentru comerțul electronic încă din iulie 2028. Pentru restul schimburilor comerciale, platforma de date va fi operațională cel târziu începând cu 2031.

Împreună, Regulamentul CVU, Platforma de date și EUCA vor sprijini o mai bună cooperare între autoritățile europene și cele naționale, în special autoritățile fiscale și de supraveghere a pieței, și vor oferi un mecanism pentru abordarea situațiilor de urgență la frontieră.

Noi reguli pentru comerțul electronic

Reforma produce deja rezultate acolo unde este mai urgent nevoie de ea, răspunzând în mod decisiv la afluxul de importuri de comerț electronic cu valoare scăzută. În decembrie 2025, UE a decis să elimine pragul depășit de scutire de taxe vamale de 150 euro pentru transporturile cu valoare scăzută și să aplice, în schimb, o taxă vamală temporară de 3 euro de la 1 iulie 2026 până în iulie 2028, după care vor fi percepute taxe vamale normale. Noul regulament CVU a stabilit, de asemenea, o taxă de manipulare la nivelul UE pentru coletele mici, pentru a acoperi costurile tot mai mari cu care se confruntă autoritățile vamale atunci când prelucrează aceste mărfuri cu valoare redusă. UE va începe să îl aplice din noiembrie 2026 cu o sumă fixă, care urmează să fie stabilită printr-un act delegat de către Comisie.

Etapele următoare

Odată cu publicarea noului CVU în Jurnalul Oficial, procesul legislativ este finalizat. Punerea în aplicare va avea loc treptat, statele membre având la dispoziție 12 luni pentru a pune în aplicare integral noile norme. Se preconizează că Autoritatea vamală a UE își va începe activitatea în 2027, în timp ce Platforma de date vamale a UE va deveni obligatorie pentru transporturile din cadrul comerțului electronic începând cu 1 iulie 2028. Se preconizează că noua taxă de procesare va începe să se aplice din luna noiembrie a acestui an.

Uniunea vamală a UE, înființată în 1968, a reprezentat o etapă importantă pentru integrarea în UE, punând bazele pieței unice și asigurând libera circulație a mărfurilor în cadrul UE.

În peisajul actual, autoritățile vamale controlează anual miliarde de transporturi, comerțul electronic alimentând o creștere fără precedent a importurilor cu valoare scăzută. Uniunea vamală a UE avea nevoie de o reformă majoră pentru a aborda provocările moderne, cum ar fi noile modele comerciale și volumele comerciale în creștere, evoluțiile tehnologice, tranziția verde, noul context geopolitic și riscurile la adresa securității.

La 17 mai 2023, Comisia a prezentat propuneri pentru o reformă cuprinzătoare, cu scopul de a aborda aceste provocări prin dezvoltarea unui sistem vamal mai coerent, bazat pe date și bazat pe riscuri. Acest sistem este, de asemenea, conceput pentru a-și proteja în mod eficace interesele financiare și de reglementare.