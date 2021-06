Regatul Unit a demarat negocierile de aderare la Acordul pentru Parteneriatul Trans-Pacific, ce reprezintă 13% din PIB-ul global: Este un premiu post-Brexit de care dorim să profităm

Regatul Unit a demarat negocierile pentru a adera la Acordul Cuprinzător și Progresiv pentru Parteneriatul Trans-Pacific (CPTPP), o zonă de liber schimb de 9 trilioane de lire sterline, ce reprezenta în 2019 13% din Produsul Intern Brut global.

Acest demers al Londrei, care vine după osteneala Departmanetului de Comerț Internațional de a încheia acorduri comericale bilaterale cu state ce fac parte din Parteneriatul Trans-Pacific, este privit ca element esențial al eforturilor post-Brexit ale Regatului Unit de a-și reorienta legăturile comerciale către zone în afara Europei.

Joining this free trade area – home to 500m people – would hitch the UK to some of the world’s biggest current and future economies with a joint GDP of £9trn in 2019.

Today we launch negotiations to join #CPTPP .

Acordul Cuprinzător și Progresiv pentru Parteneriatul Trans-Pacific (CPTPP) reunește sub umbrela sa 11 țări, și anume Canada, Australia, Japonia, Mexic, Noua Zeelandă, Singapore, Malaezia, Peru, Chile, Vietnam şi Brunei, ce reprezintă o piață de 500 de milioane de persoane și include unele dintre cele mai mari economii din Asia-Pacific și din cele două Americi.

Potrivit unui comunicat al Downing Street 10, aderarea Regatului Unit la acest acord ar oferi exportatorilor și firmelor britanice de serivicii acces la ”piețe dinamice, în condițiile în care se preconizează că, până în 2030, aproape două treimi din clasa mijlocie de la nivel global va fi în Asia”.

