Regatul Unit alocă 100 milioane de lire sterline pentru apărarea aeriană ucraineană pe timpul iernii: Vom fi alături de Ucraina până va învinge

Regatul Unit va aloca 100 de milioane de lire sterline pentru furnizarea către Ucraina a unor rachete Patriot și a altor echipamente de apărare antiaeriană înainte de venirea iernii. Londra va trimite, de asemenea, drone și zeci de mii de proiectile de artilerie cu rază lungă de acțiune, a anunțat Ministerul britanic al Apărării.

Contribuția va fi acordată prin Lista cerințelor prioritare ale Ucrainei (mecanismul NATO PURL) și urmărește să consolideze protecția infrastructurii critice, a populației și a forțelor armate ucrainene în fața atacurilor Rusiei.

Decizia vine după vizitele efectuate la Kiev de premierul britanic și de ministrul apărării, Wes Streeting, care au discutat cu președintele Volodimir Zelenski despre necesarul militar al Ucrainei pentru perioada de iarnă.

„Atât prim-ministrul, cât și eu am auzit clar, în timpul primelor noastre vizite la Kiev, cât de important este să sprijinim Ucraina pe parcursul acestei ierni, în timp ce Putin se pregătește să folosească iarna ca armă, continuând atacurile barbare împotriva civililor și a obiectivelor energetice”, a declarat Wes Streeting.

„Am promis că vom mobiliza aliații și că vom oferi mai mult sprijin oriunde putem. Astăzi ne respectăm această promisiune, consolidând apărarea Ucrainei și transformând, împreună cu 50 de aliați, angajamentele în capabilități”, a continuat ministrul britanic.

„Vom rămâne alături de Ucraina până când va învinge. Linia frontului din Ucraina este linia frontului libertății de pretutindeni, iar sprijinul nostru nu va slăbi”, a adăugat acesta.

Londra și-a asumat furnizarea a peste 120.000 de drone către Ucraina în cursul acestui an. Până în prezent au fost livrate 25.000, iar ritmul transferurilor urmează să crească înaintea iernii.

Pachetul cuprinde drone-interceptor destinate neutralizării aparatelor rusești, drone de recunoaștere pentru monitorizarea câmpului de luptă și a zonelor din spatele liniilor inamice, precum și drone de atac.

Ministerul britanic al Apărării a anunțat și atingerea unui nou prag în sprijinul acordat Kievului: livrarea celui de-al un milionulea proiectil de artilerie de calibru mare. În lunile următoare, Ucraina va primi alte zeci de mii de proiectile cu rază lungă de acțiune, finanțate de Regatul Unit, Germania, Danemarca, Lituania,Olanda, Norvegia și Suedia.

Noul sprijin militar este anunțat după ce premierul britanic a confirmat că producătorul de armament MBDA poate furniza informații clasificate privind componentele britanice ale rachetei cu rază lungă de acțiune SCALP, cunoscută în Regatul Unit drept Storm Shadow. Transferul informațiilor este necesar pentru înființarea unor linii locale de asamblare în Ucraina.

În recenta sa vizită la Kiev, premierul britanic a semnat și un acord privind utilizarea inteligenței artificiale pentru dezvoltarea, împreună cu Ucraina, a unor noi capabilități militare și tehnologii de apărare.

Anunțul a fost făcut în contextul celei de-a 36-a reuniuni a Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, coprezidată de Wes Streeting și de omologul său german, Boris Pistorius. Formatul reunește aproape 50 de state și este axat atât pe necesitățile urgente ale armatei ucrainene, cât și pe menținerea sprijinului militar pe termen lung.