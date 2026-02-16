Regatul Unit analizează accelerarea atingerii țintei de 3% din PIB pentru apărare

Guvernul britanic analizează posibilitatea de a devansa termenul pentru atingerea unui nivel al cheltuielilor de apărare echivalent cu 3% din produsul intern brut, pe fondul presiunilor crescute legate de securitatea europeană și de evoluțiile războiului din Ucraina, potrivit unor informații relatate de BBC.

Executivul de la Londra anunțase anterior că va majora bugetul apărării la 2,5% din PIB până în 2027, urmând ca pragul de 3% să fie avut în vedere în legislatura următoare, după alegerile generale programate pentru 2029. Potrivit relatării BBC, consilierii premierului Keir Starmer analizează în prezent scenarii prin care această țintă ar putea fi atinsă până la finalul actualului mandat parlamentar.

Deocamdată nu a fost luată o decizie oficială, iar Ministerul Finanțelor ar adopta o poziție prudentă din cauza impactului bugetar ridicat. Discuțiile ar fi avut loc inclusiv în cadrul unor reuniuni recente dedicate planului de investiții în apărare, document amânat de mai mult timp și menit să stabilească modul în care vor fi finanțate angajamentele militare existente.

La Conferința de Securitate de la München, Starmer a indicat direcția viitoare a politicii de apărare, afirmând că „pentru a face față amenințărilor mai largi, este clar că va trebui să cheltuim mai mult, mai rapid”. Premierul a susținut că Europa trebuie să își consolideze capacitățile militare și să reducă dependența excesivă de Statele Unite, prin investiții pe termen lung și o cooperare mai strânsă cu aliații europeni.

În prezent, Regatul Unit și-a asumat creșterea cheltuielilor pentru apărare la 2,5% din PIB până în aprilie 2027, în timp ce pragul de 3% fusese prezentat anterior drept o ambiție pentru următorul parlament.

Potrivit estimărilor NATO, Marea Britanie a cheltuit aproximativ 2,3% din PIB pentru apărare în 2024, echivalentul a circa 66 miliarde de lire sterline.

Accelerarea atingerii țintei ar implica costuri suplimentare semnificative. Oficiul pentru Responsabilitate Bugetară a estimat că majorarea cheltuielilor la 3% din PIB ar necesita aproximativ 17,3 miliarde de lire sterline în plus anual până în 2029–2030, deși unele estimări independente indică o sumă mai redusă, de aproximativ 13–14 miliarde de lire, dacă sunt luate în calcul creșterile deja planificate.

Discuțiile au loc într-un context fiscal dificil, în condițiile în care guvernul se confruntă cu datorii ridicate și cu nevoia de a acoperi costuri militare în creștere. Oficialii din domeniul apărării au semnalat anterior că bugetele actuale nu permit implementarea tuturor programelor dorite în ritmul planificat.

Surse guvernamentale citate de BBC au precizat că planul de investiții în apărare este încă în curs de finalizare și că nu au fost luate decizii privind calendarul noilor creșteri de cheltuieli. Ministerul britanic al Apărării a transmis, la rândul său, că nu comentează speculațiile, subliniind însă că executivul implementează cea mai amplă creștere susținută a bugetului apărării de la sfârșitul Războiului Rece.