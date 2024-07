Regatul Unit are un „angajament de fier” de a cheltui 2.5% din PIB pentru apărare, dar noul guvern Laburist evită încă să stabilească un calendar pentru implementare

Președintele Consiliului European, Charles Michel, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, l-au felicitat vineri pe liderul laburist britanic, Keir Starmer, pentru victoria zdrobitoare în cadrul alegerilor legislative din Marea Britanie și în urma căruia acesta va deveni noul prim-ministru al țării.

“UE și Regatul Unit sunt parteneri esențiali, cooperând în toate domeniile de interes reciproc pentru cetățenii noștri. Aștept cu nerăbdare să lucrez cu dumneavoastră și cu guvernul dumneavoastră în acest nou ciclu pentru Regatul Unit. Ne vedem în curând la reuniunea Comunității Politice Europene din 18 iulie din Regatul Unit, unde vom discuta provocările comune, inclusiv stabilitatea, securitatea, energia și migrația”, a scris Charles Michel, pe X.

Congratulations @Keir_Starmer on a historic election victory in the UK.

🇪🇺🇬🇧 are crucial partners, cooperating in all areas of mutual interest for our citizens.

I look forward to working with you and your government in this new cycle for the UK.

See you soon in the European…

— Charles Michel (@CharlesMichel) July 5, 2024