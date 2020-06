Regatul Unit dorește să se alăture Parteneriatului Trans-Pacific după încheierea perioadei de tranziție post-Brexit: Pivotarea către Asia-Pacific ne va diversifica schimburile comerciale și ne va creşte rezilienţa lanţurilor de aprovizionare

Premierul britanic Boris Johnson și secretarul pentru Comerț Internațional Liz Truss au anunțat miercuri iniţierea tratativelor cu Australia și Noua Zeelandă în vederea stabilirii unui acord comercial ale cărui prevederi să intre în vigoare după data de 31 decembrie, moment în care expiră perioada de tranziție post-Brexit, dorind, în același timp, să se alăture unui acord lărgit al Parteneriatului Trans-Pacific, anunță Reuters și EFE, citate de Agerpres.

În cadrul unui mesaj video publicat pe contul său de Twitter, șeful Executivului de la Londra a subliniat marea cantitate de mărfuri ce sunt comercializate între Regatul Unit, Australia și Noua Zeelandă, chiar și în condițiile în care nu există un acord de liber schimb în acest sens.

There are few countries in the world who share a closer friendship than Australia and the UK.

Now, as an independent trading nation for the first time in decades, we have the opportunity to turn our shared history and friendship into a world-leading free trade agreement. 🇬🇧🇦🇺 pic.twitter.com/PPWESs3aHq

— Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) June 17, 2020