Regatul Unit face apel la încetarea imediată a focului în Fâșia Gaza și Liban și-și încurajează partenerii regionali să exercite presiune asupra Iranului și aliaților săi

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer, s-au întâlnit miercuri la Bruxelles și au convenit să consolideze relația dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană, inclusiv prin organizarea periodică a unor summit-uri UE – Regatul Unit la nivel de lideri pentru a întări “în mod ambițios cooperarea strategică structurată” dintre Uniune și Marea Britanie.

Laburistul Starmer, care a preluat funcția de prim-ministru după 14 ani de guvernări conservatoare care au condus la retragerea Marii Britanii din UE, a efectuat miercuri prima sa vizită la Bruxelles de la debutul mandatului, în luna iulie, perioadă în care liderul britanic a subliniat că își dorește relansarea relațiilor cu Uniunea Europeană, inclusiv printr-un pact de securitate.

“Suntem hotărâţi să redăm acestei relaţii o bază stabilă şi pozitivă, ceea ce, cred eu, ne dorim cu toţii”, a declarat Starmer la sosirea lui la sediul Comisiei Europene.

The UK is stronger when we work in lockstep with our closest international partners.

This has never been more important with war, conflict and insecurity all knocking on Europe’s door.

Better co-operation will secure our borders, keep us safe and boost economic growth. pic.twitter.com/AGELbS6g9l

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 2, 2024