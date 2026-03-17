Regatul Unit, Finlanda și Olanda iau în considerare o asociere pentru finanțarea și achiziția comună de armament, pe fondul amenințărilor globale

Andreea Radu
© NATO/ Flickr

Regatul Unit, Finlanda și Olanda analizează posibilitatea unei asocieri pentru a finanța și achiziționa în comun armament, muniții și echipamente militare, având în vedere nivelul în creștere al amenințărilor pe plan mondial, pe fondul războiului în Ucraina și al conflictului din Orientul Mijlociu, potrivit Reuters, citat de Agerpres.

Cele trei țări au comunicat că, împreună cu alți parteneri – fără a dezvălui despre cine este vorba – analizează posibilitatea instituirii, până în 2027, a unui nou mecanism care ar accelera investițiile și ar stimula cererea de echipamente de apărare, se arată într-un comunicat emis marți de Regatul Unit.

Anunțul despre aceste planuri intervine în contextul în care premierul britanic Keir Starmer și președintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească în cursul zilei de marți la Londra, iar secretarul general NATO, Mark Rutte, urmează să li se alăture.

Mecanismul luat în considerare de cele trei țări ar urma să fie complementare inițiativelor existente în cadrul NATO și UE.

„Prin unirea forțelor, obținem mai multă siguranță cu aceleași resurse și ne consolidăm, de asemenea, alianțele”, a declarat ministrul olandez al finanțelor, Eelco Heinen, într-un comunicat.

La rândul său, ministrul finanțelor britanic, Rachel Reeves, a afirmat că țara are nevoie să-și intensifice cooperarea cu aliații și să-și consolideze industria de apărare.

Se așteaptă ca marți titulara britanică de la finanțe să declare că își dorește relații mai strânse cu UE, după ce luna trecută declarase că cooperarea cu țările europene în materie de apărare ar putea spori eficiența investițiilor în domenii precum interoperabilitatea și achizițiile publice.

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Gabriela Firea: Cel puțin 25 mld. de euro vor fi alocate crizei locuințelor în viitorul buget al UE datorită unui amendament depus de social-democrați
"Fereastră de oportunitate unică": UE și R. Moldova au lansat negocierile tehnice pe toate capitolele de aderare. Chișinăul primește și 189 de milioane de euro din Planul de Creștere
Andreea Radu este redactor CaleaEuropeană.ro. Absolventă a Facultății de Științe Politice din cadrul Universității din Bucuresti, Andreea urmează un program de masterat în domeniul "Politicile egalității de șanse in context românesc și european".

