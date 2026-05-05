Regatul Unit impune sancțiuni împotriva rețelelor rusești care recrutează migranți pentru conflictul din Ucraina

Regatul Unit a anunțat un set de noi sancțiuni îndreptat către rețelele rusești care trafichează persoane din Africa și Orientul Mijlociu pentru a lupta în Ucraina, informează dpa, potrivit Agerpres.

Cele 35 de noi sancțiuni impuse marți vizează rețele acuzate că trafichează persoane din țări precum Nigeria, Siria și Yemen, promițându-le o viață mai bună înainte de a le trimite pe linia frontului.

Ministrul de stat din cadrul Foreign Office a declarat că practica „exploatării persoanelor vulnerabile” este „barbară” și a acuzat Rusia că trafichează persoane pentru a le utiliza drept „carne de tun”.

Săptămâna trecută, un raport publicat de Federația Internațională pentru Drepturile Omului, informa că Rusia a recrutat cel puțin 27.000 de luptători străini din 2022 prin intermediul unui „sistem global de recrutare care vizează în mod deliberat cele mai vulnerabile populații”, mulți fiind atrași în Europa cu promisiunea unor joburi civile bine plătite.

Raportul estima că o cincime din cei recrutați nu au supraviețuit primelor patru luni pe front, mulți fiind slab instruiți și prost tratați de comandanții lor.

Printre cei sancționați marți se află Polina Azarnîh, o fostă profesoară care ar fi recrutat oameni din Africa și Orientul Mijlociu pentru a lupta în Ucraina, și Elena Smirnova, acuzată de înșelătorie pentru a recruta cubanezi împreună cu cetățeana cubaneză Dayana Echemendia Diaz.

Doi bărbați – Serghei Merzliakov și Abid Kalid Sharif Abid – care deține cetățenie siriană și irakiană – sunt acuzați că au ajutat la traficarea de persoane din Orientul Mijlociu și Bangladesh pentru a lupta în Ucraina și a „destabiliza” Finlanda și Polonia.

Mai multe companii și indivizi au fost de asemenea sancționați pentru recrutarea de cetățeni indieni cu oferte de vize studențești sau de joburi în domeniul sectorului de securitate din Rusia.

Pe lângă traficarea de persoane pentru a lupta pe linia frontului, Rusia a ademenit persoane din Africa și Asia pentru a lucra în fabricile de drone, inclusiv prin intermediul unei scheme așa-numită „Alabuga Start Programme”.

Programul, vizat și de sancțiunile de marți, recrutează persoane din „medii economice nesigure” pentru a lucra în fabrici de arme din Tatarstan.