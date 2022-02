Regatul Unit, Polonia și Ucraina au pus bazele unui Memorandum trilateral de cooperare în domeniul securității cibernetice și energetice

Miniștrii de externe ai Ucrainei, Polonei și Regatului Unit au convenit să pună bazele unui Memorandum trilateral de cooperare pentru a demonstra în continuare „cooperarea strategică și angajamentul dintre cele 3 națiuni în ceea ce privește aspecte de maximă prioritate în sprijinul Ucrainei.”

„Vom lucra împreună pentru a avansa cooperarea noastră, care nu se limitează doar la coordonarea sprijinului acordat Platformei internaționale pentru Crimeea, dar și la creșterea colaborării noastre în domeniul securității cibernetice, al securității energetice și la impulsionarea comunicării strategice pentru a contracara dezinformarea”, se mai arată în declarația comună a miniștrilor.

Today we’ve launched a new agreement with Poland and Ukraine, to boost our work on safeguarding stability and building resilience in Ukraine.

The UK stands shoulder to shoulder with our allies across Eastern and Central Europe. 🇬🇧🇵🇱🇺🇦https://t.co/goGqRVf2u3

— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) February 17, 2022