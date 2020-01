Regatul Unit, primul stat care părăsește Uniunea Europeană. Proiectul pentru implementarea acordului de ieşire din UE a devenit oficial lege, după promulgarea de către regina Elisabeta a II-a

Proiectul pentru implementarea acordului de ieșirea a Regatului Unit din Uniunea Europeană a devenit joi lege, după promulgarea sa de către Regina Elisabeta a II-a, ca ultimă etapă a procesului britanic prin care se asigură ieșirea Regatului Unit la 31 ianuarie cu un acord, au anunțat guvernul și parlamentului, anunță AFP și Reuters, citate de Agerpres.

Regina Elisabeta a II-a şi-a dat joi consimţământul regal, a anunţat pe Twitter liderul Camerei Comunelor, Jacob Rees-Mogg.

Un anunţ similar a făcut pe Twitter şi ministrul pentru Brexit, Steve Barclay. ”Înscris în lege, acesta permite Regatului Unit să părăsească UE la 31 ianuarie”, a precizat acesta.

✅ European Union (Withdrawal Agreement) Bill has been given Royal Assent and is now an Act of Parliament. pic.twitter.com/WeFeB650wz

— Leader of the House of Commons (@CommonsLeader) January 23, 2020