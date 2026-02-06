Regatul Unit se așteaptă ca NATO să discute săptămâna viitoare măsuri de securitate pentru Groenlanda

Miniștrii apărării din cadrul NATO vor discuta, cel mai probabil, măsuri de consolidare a securității Groenlandei la reuniunea de săptămâna viitoare, a declarat ministrul britanic al apărării, John Healey, în contextul tensiunilor generate de declarațiile președintelui american Donald Trump privind dorința sa de a obține controlul asupra insulei, relatează Reuters, citat de Agerpres.

Trump a afirmat în repetate rânduri că își dorește Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, spunând că aliații europeni nu au reușit să o securizeze în mod corespunzător. Comentariile sale au stârnit o dispută cu Danemarca, membră a NATO, cu privire la acest teritoriu al său de peste mări și au pus presiune pe Alianța Nord-Atlantică.

Aceste tensiuni s-au diminuat după ce secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că a discutat cu Trump despre modul în care aliații ar putea colabora pentru a asigura securitatea în Arctica, dar există puține detalii ale acestor planuri.

Healey a declarat că o misiune NATO propusă, Arctic Sentry (Santinela Arctică), este o modalitate prin care „noi, ca națiuni NATO, îi putem demonstra președintelui Trump că deja intensificăm securitatea Groenlandei, că acceptăm și suntem de acord că are un motiv de îngrijorare”.

„Trump a pus degetul pe o provocare. Ceea ce îi demonstrăm este că NATO este deja implicată în acest proces”, a declarat Healey pentru Reuters într-un interviu, adăugând că națiunile își „vor intensifica și mai mult eforturile”.

„Mă aștept să văd mai multe discuții la reuniunea miniștrilor Apărării din NATO la care voi participa săptămâna viitoare la Bruxelles”, a precizat el.

NATO a început planificarea militară pentru Arctic Sentry, pe care o descrie ca o misiune de vigilență sporită în zonă, dar nu era clar dacă aceasta va fi discutată la reuniunea din 12 februarie.

Săptămâna trecută, emisarul special al Statelor Unite pentru Groenlanda a prezentat elementele-cheie ale unei propuneri americane adresate Danemarcei privind viitorul statut de securitate al Groenlandei, care include posibilitatea înființării unor noi baze militare, extinderea libertății operaționale a SUA și desfășurarea unui sistem de apărare antirachetă de tip „Dom de Aur” deasupra insulei arctice.

Donald Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au convenit, la Forumul Economic Mondial de la Davos, premisele unui acord privind securitatea arctică.

Potrivit lui Trump, soluția aflată în discuție ar avea beneficii largi, el precizând că „această soluție, dacă va fi finalizată, va fi una excelentă pentru Statele Unite ale Americii și pentru toate statele NATO”.