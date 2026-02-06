INTERNAȚIONAL
Regatul Unit se așteaptă ca NATO să discute săptămâna viitoare măsuri de securitate pentru Groenlanda
Miniștrii apărării din cadrul NATO vor discuta, cel mai probabil, măsuri de consolidare a securității Groenlandei la reuniunea de săptămâna viitoare, a declarat ministrul britanic al apărării, John Healey, în contextul tensiunilor generate de declarațiile președintelui american Donald Trump privind dorința sa de a obține controlul asupra insulei, relatează Reuters, citat de Agerpres.
Trump a afirmat în repetate rânduri că își dorește Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, spunând că aliații europeni nu au reușit să o securizeze în mod corespunzător. Comentariile sale au stârnit o dispută cu Danemarca, membră a NATO, cu privire la acest teritoriu al său de peste mări și au pus presiune pe Alianța Nord-Atlantică.
Aceste tensiuni s-au diminuat după ce secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că a discutat cu Trump despre modul în care aliații ar putea colabora pentru a asigura securitatea în Arctica, dar există puține detalii ale acestor planuri.
Healey a declarat că o misiune NATO propusă, Arctic Sentry (Santinela Arctică), este o modalitate prin care „noi, ca națiuni NATO, îi putem demonstra președintelui Trump că deja intensificăm securitatea Groenlandei, că acceptăm și suntem de acord că are un motiv de îngrijorare”.
„Trump a pus degetul pe o provocare. Ceea ce îi demonstrăm este că NATO este deja implicată în acest proces”, a declarat Healey pentru Reuters într-un interviu, adăugând că națiunile își „vor intensifica și mai mult eforturile”.
„Mă aștept să văd mai multe discuții la reuniunea miniștrilor Apărării din NATO la care voi participa săptămâna viitoare la Bruxelles”, a precizat el.
NATO a început planificarea militară pentru Arctic Sentry, pe care o descrie ca o misiune de vigilență sporită în zonă, dar nu era clar dacă aceasta va fi discutată la reuniunea din 12 februarie.
Săptămâna trecută, emisarul special al Statelor Unite pentru Groenlanda a prezentat elementele-cheie ale unei propuneri americane adresate Danemarcei privind viitorul statut de securitate al Groenlandei, care include posibilitatea înființării unor noi baze militare, extinderea libertății operaționale a SUA și desfășurarea unui sistem de apărare antirachetă de tip „Dom de Aur” deasupra insulei arctice.
Donald Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au convenit, la Forumul Economic Mondial de la Davos, premisele unui acord privind securitatea arctică.
Potrivit lui Trump, soluția aflată în discuție ar avea beneficii largi, el precizând că „această soluție, dacă va fi finalizată, va fi una excelentă pentru Statele Unite ale Americii și pentru toate statele NATO”.
REPUBLICA MOLDOVA
„O Europă puternică nu este completă fără Republica Moldova, Ucraina și vecinii noștri din Balcanii de Vest”, subliniază ministrul lituanian de externe la Chișinău
O „Europă puternică nu este completă fără Republica Moldova, Ucraina și vecinii noștri din Balcanii de Vest”, a subliniat ministrul afacerilor externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys, într-o întâlnire la Chișinău cu omologul său moldovean Mihai Popșoi.
Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe din Republica Moldova, discuțiile au confirmat nivelul înalt al dialogului politic moldo-lituanian și evoluția pozitivă a cooperării bilaterale.
Oficialii au discutat aprofundarea parteneriatului privind extinderea cooperării economice și sectoriale. A fost evidențiat sprijinul constant oferit de Lituania Republicii Moldova în procesul de integrare europeană, inclusiv prin schimbul de experiență privind implementarea reformelor și a acquis-ului comunitar, precum și prin expertiza furnizată în domenii-cheie ale reformei.
Mihai Popșoi a subliniat importanța președinției lituaniene a Consiliului Uniunii Europene, care va începe la 1 ianuarie 2027, pentru avansarea agendei de extindere a Uniunii Europene.
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi a salutat dinamica pozitivă a cooperării economice dintre cele două țări, menționând prezența a 53 de companii cu capital lituanian în Republica Moldova și organizarea, la Chișinău, a unui forum de afaceri cu participarea companiilor lituaniene interesate de noi oportunități investiționale.
A fost subliniată și lansarea, din 1 aprilie 2026, a zborurilor directe Chișinău–Vilnius, care va facilita contactele economice și interumane.
„Lituania este un partener de încredere al Republicii Moldova și un susținător ferm al parcursului nostru european. Apreciem deschiderea cu care împărtășește experiența sa de integrare și contribuția la avansarea reformelor”, a declarat viceprim-ministrul Mihai Popșoi.
La rândul său, ministrul lituanian de externe a subliniat că „Republica Moldova avansează rapid în procesul de reformă, iar Lituania este un susținător puternic al integrării sale europene.”
Citiți și: Președinții Parlamentelor din țările baltice spun „într-o singură voce că viitorul” R. Moldova este în UE. Alexandru Munteanu: Ne leagă aceeași memorie a trecutului sovietic dureros, dar și aceeași alegere curajoasă
Republica Moldova a marcat un pas semnificativ în parcursul său de integrare europeană, lansând la mijlocul lunii decembrie discuțiile tehnice pe primele capitole de negocieri pentru aderarea la UE.
La 3 martie 2022, autoritățile de la Chișinău au semnat cererea de aderare a țării la UE, iar la 23 iunie, același an, șefii de stat sau de guvern europeni au decis să acorde Republicii Moldova statutul de țară-candidată la UE. Această călătorie a ajuns într-o nouă etapă la 14 decembrie 2023, când Consiliul European a hotărât începerea negocierilor de aderare.
ROMÂNIA
Președintele Senatului a avut „o discuție foarte bună” cu Landon Derentz, vicepreședintele pe energie și infrastructură al Atlantic Council: Am trecut în revistă proiectele comune care întăresc parteneriatul nostru strategic
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a avut „o discuție foarte bună” cu Landon Derentz, vicepreședintele pe energie și infrastructură al Atlantic Council.
„Am trecut în revistă proiectele comune România-SUA care cresc reziliența și întăresc parteneriatul nostru strategic, precum și cele care sunt în pregătire”, a arătat acesta într-un mesaj publicat pe Facebook.
Abrudean a amintit și că Atlantic Council a deschis recent birou în România.
„Decizia confirmă rolul strategic al țării noastre în regiune și întărește relația transatlantică”, a mai spus președintele Senatului.
Președintele Senatului a avut o întâlnire și cu secretarul de stat adjunct pentru democrație, drepturile omului și muncă din cadrul Departamentului de Stat al SUA, Riley M. Barnes, pe care a calificat-o drept o confirmare a „forței Parteneriatului Strategic dintre Statele Unite și România”.
Mircea Abrudean a participat la Forumul parlamentar de securitate.
Evenimentul i-a oferit acestuia prilejul de a se întâlni și cu președintele Camerei Reprezentanților din Statele Unite, Mike Johnson.
Citiți și: Președintele Senatului, Mircea Abrudean, întâlnire în SUA cu președintele Camerei Reprezentanților: România își confirmă statutul în regiune și își securizează sprijinul american
„I-am transmis acestuia mulțumiri pentru sprijinul pe care România îl primește din partea SUA în materie de securitate, l-am asigurat că suntem un partener și aliat de bază și că pot conta pe noi în regiune. Parteneriatul strategic cu SUA este un pilon important în strategia de apărare a României. Este fundamentul pe care construim pentru a avea rezultate măsurabile nu doar în securizarea granițelor și protejarea Flancului Estic al NATO, ci și în economie, prin extinderea cooperării în alte domenii de interes precum industria de apărare, energie, sau tehnologii inovative”, a menționat Abrudean într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.
INTERNAȚIONAL
Serviciul de securitate al Norvegiei semnalează intensificarea spionajului rusesc în Arctica
Rusia ar urma să-și intensifice activitățile de spionaj în Norvegia în acest an, concentrându-se din ce în ce mai mult pe teritoriul continental arctic al țării și pe arhipelagul Svalbard, a declarat vineri serviciul norvegian de securitate internă PST, avertizând totodată asupra riscurilor de sabotaj, informează Reuters.
Raportul, denumit de PST „Evaluarea amenințărilor naționale” (NTV), a fost prezentat vineri dimineață în cadrul unei conferințe de presă organizate la Marmorhallen, în Oslo.
NTV reprezintă o evaluare anuală, în care se raportează amenințările preconizate din partea actorilor statali, precum și amenințările la adresa oficialilor guvernamentali din Norvegia în anul următor.
Scopul NTV este de a crea o înțelegere la nivel național asupra amenințării la adresa securității naționale.
Raportul va permite, de asemenea, altor actori sociali să se protejeze împotriva amenințărilor, inclusiv prin furnizarea de sprijin în procesul decizional pentru întreprinderi în activitatea lor de securitate preventivă.
„Ne așteptăm ca serviciile de informații ruse să-și intensifice activitatea în Norvegia în 2026, concentrându-se în continuare pe ținte militare și exerciții ale aliaților, sprijinul Norvegiei pentru Ucraina și operațiunile din nordul îndepărtat și din regiunea arctică”, a declarat PST în raportul său anual de evaluare a amenințărilor.
„Comitatele din nordul îndepărtat și Svalbard prezintă un interes deosebit și, prin urmare, sunt expuse în mod special activităților de informații și influențare”, a adăugat acesta.
Citiți și: UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Norvegia, țară membră NATO care se învecinează cu Rusia, a fost în trecut ținta mai multor acțiuni hibride ale Moscovei.
În august anul trecut, PST a atribuit unor hackeri legați de Rusia un atac cibernetic asupra unui baraj hidroelectric, care a preluat pentru scurt timp controlul asupra operațiunilor acestei facilități strategice.
În context, Consiliul UE a decis în luna decembrie să adopte măsuri restrictive împotriva a încă douăsprezece persoane și două entități, având în vedere continuarea activităților hibride ale Rusiei, inclusiv manipularea și interferența cu informațiile străine și activitățile cibernetice rău intenționate împotriva UE, a statelor sale membre și a partenerilor săi.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Kallas consideră că Europa ar trebui să înceapă discuții privind capacități proprii de descurajare nucleară
Bolojan, scrisoare către CCR: Amânarea unei decizii privind legea pensiilor magistraților poate duce la pierderea a peste 230 de milioane de euro din PNRR
„O Europă puternică nu este completă fără Republica Moldova, Ucraina și vecinii noștri din Balcanii de Vest”, subliniază ministrul lituanian de externe la Chișinău
Regatul Unit se așteaptă ca NATO să discute săptămâna viitoare măsuri de securitate pentru Groenlanda
Președintele Senatului a avut „o discuție foarte bună” cu Landon Derentz, vicepreședintele pe energie și infrastructură al Atlantic Council: Am trecut în revistă proiectele comune care întăresc parteneriatul nostru strategic
Comisia Europeană și India lansează discuții pentru asocierea Indiei la Orizont Europa, programul de cercetare al UE cu un buget de peste 90 miliarde de euro
UE avertizează că modul în care TikTok creează dependență încalcă Regulamentul privind serviciile digitale. Compania riscă o amendă de până la 6% din cifra de afaceri globală
Serviciul de securitate al Norvegiei semnalează intensificarea spionajului rusesc în Arctica
Giganții tech americani ar putea ajunge la investiții de 650 miliarde de dolari în 2026 pentru dezvoltarea IA
Finlanda este indispensabilă pentru securitatea europeană, afirmă șefa diplomației UE după o întâlnire cu Alexander Stubb
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
Trending
-
ROMÂNIA7 days ago
INCAS a obținut certificarea de Organizație de Proiectare din partea Ministerului Apărării Naționale
-
ROMÂNIA6 days ago
Schimbare în CSAT: Generalul Mihai Șomordolea, trecut în rezervă de Nicușor Dan. Generalul Sorin Cîrstea, numit consilier de stat și secretar al Consiliului
-
REPUBLICA MOLDOVA1 week ago
Unirea R. Moldova cu România, în plenul Consiliului Europei. Cum a răspuns Maia Sandu unui parlamentar francez: “Nu vrem să cădem din nou sub ocupația Rusiei”
-
COMISIA EUROPEANA2 days ago
“Absurditate totală” – Reacția Comisiei Europene la un raport al SUA care o acuză de cenzură și interferență în alegeri, inclusiv în România
-
ROMÂNIA5 days ago
Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior are o nouă conducere. Daniel Constantin, numit președinte