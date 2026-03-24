Regatul Unit se oferă să găzduiască un summit pentru o coaliție a redeschiderii strâmtorii Ormuz (presă). România, printre țările semnatare ale declarației privind libertatea de navigație în zonă

Statele care își propun redeschiderea Strâmtorii Ormuz vor participa, în perioada următoare, la un summit de securitate, pe care Regatul Unit s-a oferit să îl găzduiască, a declarat un oficial britanic pentru Politico Europe.

Potrivit acestuia, Regatul Unit intenționează să contribuie la „construirea acestei coaliții și la crearea unui impuls” pentru a „deschide o rută sigură prin Strâmtoarea Hormuz și a oferi această garanție transportului maritim comercial”.

Peste 30 de țări, inclusiv Regatul Unit, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos și România, au semnat deja o declarație comună prin care își exprimă acordul de a lucra la „eforturi adecvate” pentru protejarea acestei rute comerciale majore.

Oficialul britanic a adăugat că cooperarea între partenerii cu viziuni similare va include organizarea unei conferințe de securitate pe această temă, care ar putea avea loc la Londra sau la Portsmouth, baza Royal Navy de pe coasta de sud a Angliei.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și premierul britanic Keir Starmer par să conducă în prezent eforturile pentru reluarea traficului prin strâmtoare, în pofida scepticismului exprimat de alți aliați.

Același oficial britanic a discutat și despre opțiuni pentru securizarea rutei, precum desfășurarea unor sisteme autonome de detectare și neutralizare a minelor, operate de pe o navă-mamă în Golful Persic, recunoscând însă că acest lucru nu ar fi posibil în condițiile nivelului actual de ostilități.

El și-a exprimat încrederea că „vom vedea diferite state venind cu oferte diverse de sprijin” și că „în condițiile potrivite vom putea forma o coaliție capabilă să ofere garanțiile necesare industriei transportului maritim comercial”.

Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri că România se alătură unei declarații comune semnate de mai multe state, printre care Regatul Unit, Franța, Germania, Italia, Olanda și Japonia, privind asigurarea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz.

„Am decis să ne alăturăm declarației Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertății de navigație, principiu fundamental al dreptului internațional. Alăturarea României la acest demers are loc pe fondul implicațiilor grave pe care închiderea strâmtorii le are asupra piețelor energetice globale, precum și asupra economiei mondiale. Efectele sunt resimțite și în România, în special în ceea ce privește prețul combustibililor. În acest sens, suntem pregătiți să participăm la eforturile comunității internaționale care vor conduce la menținerea prețurilor la un nivel suportabil pentru populație”, a subliniat șeful statului

Semnatarii își exprimă disponibilitatea de a contribui la asigurarea tranzitului sigur prin strâmtoare, cu ministrul român al apărării naționale subliniind că România ar putea contribui la operațiuni de deminare pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz.