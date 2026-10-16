Regatul Unit semnalează deschidere față de alinierea la taxele UE pentru mașinile electrice chinezești, în încercarea de a obține acces la politicile „Made in Europe”

Ministrul britanic al comerțului, Anas Sarwar, a declarat că Regatul Unit și Uniunea Europeană trebuie să acționeze coordonat pentru a răspunde dominației Chinei în sectorul auto. Potrivit Politico, declarațiile reprezintă cel mai clar semnal de până acum că Londra este dispusă să ia în calcul alinierea la taxele europene asupra importurilor de vehicule electrice chinezești, în contextul demersurilor pentru includerea companiilor britanice în politicile „Made in Europe”.

Întrebat de Politico, în marja summitului economic germano-britanic de la Mansion House, dacă guvernul ar lua în considerare asemenea taxe, Sarwar a precizat că discuțiile cu partenerii europeni continuă.

„Sectorul auto și parteneriatul rămân solide, dar trebuie să facem față provocării generate de expansiunea rapidă a Chinei? Bineînțeles că da”, a afirmat ministrul. „Cu cât Regatul Unit și UE colaborează mai mult și acționează în deplină coordonare, cu atât este mai bine pentru ambele”, a adăugat el.

Londra discută deja cu Comisia Europeană pentru a evita aplicarea unei taxe vamale de 10% asupra vehiculelor electrice în schimburile comerciale dintre cele două părți, de la începutul anului viitor. Atunci urmează să intre în vigoare reguli de origine mai stricte, prevăzute de acordul comercial post-Brexit.

În paralel, guvernul britanic încearcă să obțină includerea întreprinderilor din Regatul Unit în politicile industriale europene. Actul UE pentru accelerarea industrială, care acordă tratament preferențial produselor fabricate în Uniune în anumite proiecte de achiziții publice, ar putea dezavantaja producătorii britanici dacă aceștia rămân în afara cadrului.

Potrivit Politico, guvernul german și unii oficiali europeni au susținut că reticența Londrei de a se alinia la taxele UE pentru vehiculele electrice chinezești îi slăbește argumentele în favoarea includerii.

Oficialii britanici consideră că cele două părți se confruntă cu provocări comune legate de practicile comerciale anticoncurențiale ale Chinei și că un răspuns coordonat ar fi cea mai bună abordare.

În discursul adresat oamenilor de afaceri și reprezentanților politici germani, Sarwar a avertizat asupra presiunilor externe care afectează lanțurile de aprovizionare.

„Pe de o parte avem un protecționism agresiv, pe de altă parte o expansiune rapidă, iar guvernele unor țări cu economii de dimensiuni comparabile cu ale noastre și ale Germaniei trebuie să stabilească ce înseamnă acest lucru pentru lanțurile noastre de aprovizionare”, a declarat el.

Ministrul a susținut totodată că politicile de sprijinire a producției europene trebuie concepute astfel încât să evite prejudicierea companiilor britanice.

„Nu le spun colegilor noștri din UE că nu ar trebui să aibă o campanie «Made in Europe». Noi avem o campanie «Made in U.K.». (…) Ce le-aș spune, însă, este să evităm consecințele neintenționate ale unei reacții care merge prea departe și ajunge să ne afecteze companiile”, a afirmat Sarwar.

Poziția sa vine după declarații mai prudente ale ministrului britanic pentru afaceri, Jonathan Reynolds, care a subliniat riscurile unor eventuale măsuri de retorsiune.

„Sectorul nostru este orientat spre export. Prin urmare, este clar că nu ar trebui să faci nimic care să-ți pună în pericol piețele de export și trebuie întotdeauna să ții cont de eventualele măsuri de retorsiune dacă introduci taxe vamale”, a declarat Reynolds, potrivit Politico.