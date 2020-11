Regatul Unit și Canada au încheiat un acord comercial provizoriu care imită termenii CETA

Pfizer Inc. și BioNTech SE au trimis vineri, 20 noiembrie, o cerere către Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din Statele Unite pentru autorizarea utilizării în regim de urgență (EUA) a candidatului lor la vaccin ARNm, BNT162b2 împotriva SARS-CoV-2, ceea ce va permite utilizarea potențială a vaccinului la populațiile cu risc ridicat din SUA începând de la mijlocul sau sfârșitul lunii decembrie 2020, informează un comunicat.

Cererea depusă se bazează pe rezultatele privind o rată de eficacitate a vaccinului de 95% demonstrată în studiul clinic de fază 3 al companiilor la participanți fără infecție prealabilă cu SARS-CoV-2 (primul obiectiv primar) și, de asemenea, la participanți cu și fără infecție prealabilă cu SARS-CoV-2 (al doilea obiectiv primar), în fiecare caz măsurată începând de la 7 zile după administrarea celei de-a doua doze de vaccin.

„Munca noastră de a dezvolta un vaccin sigur și eficient nu a fost niciodată mai urgentă, deoarece continuăm să vedem o creștere alarmantă a numărului de cazuri de COVID-19 la nivel global. Depunerea cererii de autorizare a utilizării în regim de urgență în SUA reprezintă o etapă esențială în călătoria noastră de a putea pune la dispoziția lumii întregi a unui vaccin COVID-19 și acum avem o imagine mai completă atât a profilului de eficacitate, cât și de siguranță al vaccinului nostru, oferindu-ne încredere în potențialul său”, a declarat dr. Albert Bourla, președinte și CEO Pfizer. „Așteptăm cu nerăbdare viitoarea discuție în cadrul Comitetului Consultativ privind Vaccinurile și Produsele Biologice Conexe și continuăm să lucrăm îndeaproape cu FDA și autoritățile de reglementare din întreaga lume pentru a asigura autorizarea candidatului nostru la vaccin cât mai repede posibil”, a adăugat oficialul companiei americane.

„Depunerea autorizației de utilizare în caz de urgență în SUA este un pas critic în punerea candidatului nostru la vaccin la dispoziția populației globale cât mai repede posibil”, a declarat dr. Ugur Sahin, CEO și cofondator BioNTech. „Intenționăm să lucrăm în continuare cu agențiile de reglementare din întreaga lume pentru a permite distribuirea rapidă a vaccinului nostru la nivel global. Fiind o companie situată în Germania, în inima Europei, interacțiunile noastre cu Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) sunt de o importanță deosebită pentru noi și le-am furnizat în mod continuu date ca parte a procesului nostru continuu de revizuire”, a mai precizat acesta.

Companiile au inițiat deja procedurile de depunere a autorizației de utilizare în regim de urgență a vaccinului dezvoltat la multe agenții de reglementare din întreaga lume, inclusiv EMA și Agenția de reglementare a medicamentelor și a produselor medicale (MHRA) din Regatul Unit, și intenționează să depună cereri către alte agenții de reglementare din întreaga lume în următoarele zile. Companiile vor fi gata să distribuie candidatul la vaccin la câteva ore după autorizare.

Capacități de fabricație și livrare

În timp ce Pfizer și BioNTech așteaptă o potențială autorizare sau aprobare din partea agențiilor de reglementare, companiile continuă să lucreze în colaborare cu guvernele și ministerele sănătății din întreaga lume care vor distribui vaccinul, sub rezerva autorizării sau aprobării, pentru a se asigura că poate ajunge cât mai repede posibil la cei care au cea mai mare nevoie de el.

Pfizer își conjugă capabilitățile de producție interne în acest efort, având capacitatea și experiența de a scala rapid, de a fabrica și de a distribui cantități mari de vaccinuri de înaltă calitate, valorificând mai multe locații din SUA și Europa și completând expertiza în fabricarea ARNm a BioNTech, dezvoltată în aproape un deceniu.

Rețeaua de producție combinată Pfizer/BioNTech are potențialul de a furniza până la 50 de milioane de doze de vaccin la nivel global în 2020 și până la 1,3 miliarde de doze până la sfârșitul anului 2021 (sub rezerva succesului clinic, a capacității de producție și a aprobării sau autorizației de reglementare).

Pfizer are o vastă experiență în transportul în condiții de depozitare la rece și are o infrastructură consacrată pentru a furniza vaccinul la nivel mondial, inclusiv hub-uri de distribuție care pot stoca doze de vaccin timp de până la șase luni. Compania a dezvoltat containere speciale, cu temperatură controlată, pentru vaccinul BNT162b2 candidat, care poate menține condițiile de depozitare recomandate (-70 ° C ± 10 ° C) până la 15 zile. Fiecare container conține un senzor termic compatibil GPS pentru a urmări locația și temperatura fiecărui transport de vaccin.