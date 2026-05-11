Regatul Unit și Franța găzduiesc o reuniune multinațională privind contribuțiile militare la o eventuală misiune de securizare a Strâmtorii Ormuz

Regatul Unit și Franța vor găzdui marți, prin videoconferință, o reuniune multinațională a miniștrilor apărării dedicată planurilor militare pentru restabilirea fluxurilor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz, în contextul tensiunilor persistente din regiune și al avertismentelor lansate de Iran împotriva desfășurării de nave de război occidentale, relatează France 24.

Potrivit Ministerului britanic al Apărării, secretarul britanic al apărării, John Healey, va coprezida reuniunea alături de omoloaga sa franceză, Catherine Vautrin. La întâlnirea virtuală vor participa reprezentanți din peste 40 de state.

Reuniunea vine după o întâlnire desfășurată la Londra în luna aprilie, unde planificatori militari au discutat detaliile practice ale unei misiuni multinaționale conduse de Regatul Unit și Franța pentru protejarea navigației prin Strâmtoarea Ormuz după instaurarea unui armistițiu sustenabil.

„Transformăm acordul diplomatic în planuri militare concrete pentru a restabili încrederea în transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz”, a declarat John Healey.

În paralel, Parisul și Londra au început să desfășoare nave militare în Orientul Mijlociu.

Franța a trimis în regiune portavionul său cu propulsie nucleară, Charles de Gaulle, iar Regatul Unit a anunțat sâmbătă că va trimite distrugătorul HMS Dragon.

Ambele state au precizat că desfășurările reprezintă o „prepoziționare” înaintea unei eventuale misiuni internaționale de protejare a transportului maritim.

Potrivit Ministerului britanic al Apărării, trimiterea navei HMS Dragon face parte dintr-o „planificare prudentă” menită să asigure că Londra este pregătită să contribuie la securizarea strâmtorii atunci când condițiile vor permite acest lucru.

Anunțul occidental a venit, însă, la doar câteva ore după ce viceministrul iranian de externe, Kazem Gharibabadi, a avertizat că navele de război britanice și franceze „sau cele ale oricărei alte țări” vor primi „un răspuns decisiv și imediat”.

„Doar Republica Islamică Iran poate asigura securitatea în această strâmtoare”, a afirmat oficialul iranian.

Ulterior, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Franța „nu a avut niciodată în vedere” o desfășurare navală directă în Strâmtoarea Ormuz, ci mai degrabă o misiune de securitate care să fie „coordonată cu Iranul”.

Vorbind în fața jurnaliștilor la Nairobi, Macron a afirmat că își menține opoziția față de o blocadă „din partea oricărei tabere” și a respins ideea impunerii unor taxe pentru tranzitul navelor prin culoarul strategic.

Înaintea izbucnirii războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, la 28 februarie, aproximativ o cincime din petrolul mondial tranzita Strâmtoarea Ormuz. Fluxurile comerciale au fost, însă, grav afectate după ce Iranul a restricționat în mare măsură circulația prin strâmtoare, provocând turbulențe pe piețele globale și creșterea prețurilor petrolului. Ulterior, Statele Unite au impus propria blocadă asupra porturilor iraniene.