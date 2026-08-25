Regatul Unit și Ucraina au semnat un parteneriat pentru dezvoltarea capabilităților militare bazate pe inteligență artificială

Regatul Unit și Ucraina au încheiat luni, la Kiev, un parteneriat privind inteligența artificială în domeniul apărării, prin care cele două țări vor colabora pentru dezvoltarea unor forțe armate de nouă generație și pentru accelerarea dezvoltării și utilizării capabilităților militare bazate pe inteligență artificială, potrivit comunicatului oficial.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit luni cu prim-ministrul Regatului Unit, Andy Burnham, aflat în prima sa vizită externă în această calitate. Zelenski i-a mulțumit premierului britanic pentru solidaritatea demonstrată față de Ucraina într-o zi atât de importantă și pentru sprijinul neclintit acordat poporului ucrainean de Regatul Unit încă de la începutul invaziei ruse pe scară largă.

„Suntem foarte bucuroși că vă aflați aici. Respectăm și iubim țara dumneavoastră. Respectăm poporul ucrainean, iar sprijinul pe care ni l-ați acordat a fost extraordinar de important. Și nu este vorba doar despre sprijin militar sau financiar, ci și despre sprijinul dumneavoastră clar și ferm încă de la începutul acestui război. Într-un astfel de moment, țara dumneavoastră ne-a fost în mod clar și hotărât alături, iar acest lucru nu îl vom uita niciodată”, a declarat Zelenski.

La rândul său, Andy Burnham a subliniat că a considerat important să demonstreze că sprijinul Regatului Unit pentru Ucraina rămâne neschimbat.

„Vom fi alături de voi. Așa a fost sub fiecare guvern, indiferent de partidul politic aflat la putere, și așa va fi în continuare. Pentru mine a fost o onoare să fiu alături de dumneavoastră la ceremonia din această dimineață, în această zi – cea de-a 35-a aniversare a independenței”, a declarat el.

Președintele Ucrainei l-a informat pe premierul britanic cu privire la consecințele atacurilor aeriene lansate de Rusia. Consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei reprezintă o prioritate urgentă, în special în ceea ce privește asigurarea unor capacități de interceptare a rachetelor balistice.

În cadrul întâlnirii, cei doi oficiali au discutat despre dezvoltarea cooperării în domeniul apărării, inclusiv despre consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei și despre localizarea producției de rachete Storm Shadow/SCALP în Ucraina.

Totodată, Zelenski și Burnham au semnat Declarația comună privind un parteneriat între Ucraina și Regatul Unit în domeniul inteligenței artificiale, considerat un pas important pentru dezvoltarea cooperării în domeniul apărării.

Prin acest parteneriat, cele două țări vor colabora pentru dezvoltarea unor forțe armate de nouă generație și pentru accelerarea dezvoltării și utilizării capabilităților militare bazate pe inteligență artificială, care vor contribui, printre altele, la consolidarea capacităților Ucrainei pe câmpul de luptă.