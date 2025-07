Regatul Unit și Ucraina încheie un acord istoric pentru livrarea a 5000 de rachete Thales

Regatul Unit și Ucraina încheie un acord istoric privind furnizarea de rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană de la compania britanică Thales. Acordul a fost semat în cadrul Conferinței pentru Reconstrucția Ucrainei, care are loc anul acesta la Roma, potrivit unui comunicat al guvernului de la Londra.

„Acest anunț subliniază sprijinul nostru continuu pentru Ucraina – consolidarea apărării antiaeriene împotriva atacurilor devastatoare cu drone și rachete și sprijinirea eforturilor critice de reconstrucție a acestei națiuni și oferirea speranței de care are nevoie”, a declarat viceprim-ministrul britanic Angela Rayner, potrivit serviciului de presă al guvernului de la Londra.

In Rome for the Ukraine Recovery Conference today.

The UK stands firmly with Ukraine – not just in defence, but in building their future.

Through global partnerships, we’re ensuring Ukraine receives vital support for humanitarian needs and long-term reconstruction.

🇬🇧🤝🇺🇦 pic.twitter.com/qKsMA64HvB

— Angela Rayner (@AngelaRayner) July 10, 2025