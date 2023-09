Regatul Unit și UE își resetează cooperarea post-Brexit printr-un acord de referință privind reluarea participării britanice în programele Orizont Europa și Copernicus. Acesta va aduce o contribuție anuală la bugetul european în medie de 2,6 mld. de lire sterline

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a promis miercuri mai multe “acţiuni îndrăzneţe” pentru Uniunea Europeană în perioada de final a mandatului său, cu o săptămână înainte să susţină discursul emblematic despre starea Uniunii în faţa Parlamentului European şi cu zece luni înaintea alegerilor europarlamentare, ezitând în același timp să anunțe dacă va candida pentru un nou mandat la șefia Comisiei Europene.

“Când apar provocări, Europa face un pas înainte”, a precizat von der Leyen într-un mesaj video pe reţeaua de socializare X, cunoscută anterior sub numele de Twitter, în care vorbeşte şi despre “acţiuni îndrăzneţe întreprinse de Europa pe parcursul anului trecut”.

When challenges arise, Europe steps up.

Have a look at where Europe has taken bold action in the past year.

