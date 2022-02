Regatul Unit va impune sancțiuni Moscovei din „momentul în care primul vârf de bocanc rus” încalcă granița cu Ucraina

Ministrul britanic al Apărării, Ben Wallace, a subliniat luni importanța detensionării crizei privind Ucraina deoarece un război ar duce la o mai mare instabilitate, la creșterea prețurilor la combustibil și la afluxuri de migranți, informează Euronews.

În egală măsură, oficialul britanic și-a exprimat sprijinul pentru vizita premierului ungar, Viktor Orban, planificată pentru marți, în cadrul căreia acesta va avea discuții cu președintele rus, Vladimir Putin.

”Trebuie să dezescaladăm situația și să apărăm dreptul la suveranitate al Ucrainei”, a menționat Wallace, urmând aceeași linie a premierului britanic, Boris Johnson, care i-a cerut lui Vladimir Putin să facă ”un pas înapoi” pentru a evita “vărsarea de sânge în Europa”. De altfel, șeful guvernului de la Londra urmează să efectueze o vizită la Kiev, dovadă a sprjinului pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.

La rândul său, ministrul ungar al Apărării, Tibor Benko, a declarat în cadrul aceleiași conferințe de presă că, în acest moment, nu este nevoie de o desfășurare de trupe străine ale NATO în Ungaria, stat membru al alianței care se învecinează la nord-est cu Ucraina.

🇬🇧 🇭🇺 Hungary is a close @NATO Ally and we are committed to the security of Europe.

Defence Minsters @BWallaceMP and Dr Tibor Benkő met in Budapest today to discuss European security and the #NATO Alliance’s response to the unfolding crisis on the Ukrainian border. pic.twitter.com/LenJp33DMc

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 31, 2022