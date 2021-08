Regatul Unit va primi ”pe termen lung” 20.000 de refugiați din Afganistan, în special fete, femei și minorități regilioase: Au nevoie de ajutorul nostru

Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a cărui țară deține președinția rotativă a G7, a cerut luni liderilor grupului să discute despre Afganistan și să prevină consecințele umanitare ale preluării puterii de către talibani, relatează France Presse și Reuters, preluat de Agerpres.

Downing Street a declarat că premierul Johnson „și-a subliniat intenția de a găzdui o reuniune virtuală… în zilele următoare”, în timpul unei convorbiri cu președintele francez Emmanuel Macron, în care a subliniat necesitatea unei „abordări unitare” a situației.

Este de așteptat ca reuniunea G7 să aibă loc în zilele următoare, în timp ce cei doi lideri au convenit, de asemenea, că țările lor ar trebui să colaboreze în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, inclusiv cu privire la o posibilă rezoluție comună.

Ministrul britanic de externe, Dominic Raab, a declarat că partenerii occidentali vor analiza, de asemenea, posibilitatea de a impune sancțiuni și de a suspenda ajutorul în cazul în care talibanii nu vor respecta drepturile omului sau vor permite ca țara să devină din nou o bază pentru terorism.

„Nu este ceea ce ne-am dorit”, a declarat Raab. „Dar trebuie să ne confruntăm cu o nouă realitate, le spunem clar partenerilor noștri, cu toate mijloacele pe care le avem la dispoziție, că îi vom trage la răspundere pe talibani pentru a-și respecta angajamentele privind un nou început în Afganistan.”

Raab a declarat că toată lumea a fost surprinsă de amploarea și rapiditatea preluării puterii, iar trupele britanice acționează acum pentru a aduce acasă cetățenii britanici și pe cei afgani care au lucrat pentru armata britanică în această țară.

Șeful diplomației britanice a adăugat ulterior că el și secretarul de stat american Antony Blinken au discutat despre necesitatea unei coordonări internaționale pentru a împiedica folosirea Afganistanului ca bază pentru grupurile teroriste.

„Am discutat despre necesitatea unei coordonări internaționale pentru a împiedica folosirea Afganistanului ca bază pentru grupurile teroriste”, a declarat Raab pe Twitter, adăugând că este necesară o abordare mai largă pentru a ușura situația dificilă a poporului afgan.

Useful discussion with @SecBlinken on Afghanistan. Our immediate priority is ensuring the safety of our nationals & those who supported our work over the last 20 years. (1/2) pic.twitter.com/p7bU25MHgh

— Dominic Raab (@DominicRaab) August 16, 2021