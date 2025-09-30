ȘTIRI POZITIVE
Regele Charles al III-lea a vizitat expoziția “Maria a României. Regina artistă”, găzduită de fundația Majestății Sale din Londra
Regele Charles al III-lea al a vizitat luni spațiul expozițional al fundației Majestății Sale din Londra pentru a admira cea mai nouă expoziție, “Maria a României. Regina artistă”, organizată de Institutul Cultural Român, conform paginii de Facebook The King’s Foundation.
Expoziția include litografiile reginei Maria și colecția “Transylvania Florilegium”, un proiect inițiat de Charles în calitate de prinț de Wales și creată de o echipă internațională de artiști specializați în botanică între anii 2012 și 2016.
The King’s Foundation derulează o serie de proiecte caritabile în România, “reflectând afecțiunea de lungă durată a Majestății Sale pentru această țară și interesul profund pentru peisajul, biodiversitatea și patrimoniul cultural al acesteia”, se arată în textul publicat pe Facebook ce însoțește imagini video de la vizita de luni a regelui Charles al III-lea, relatează Agerpres.
Expoziția “Maria a României. Regina artistă” prezintă în copie fidelă acuarele florale ale Reginei Maria păstrate în manuscrisele Academiei Române, conform unui comunicat al ICR Londra.
“Lucrările Reginei vor intra într-un dialog vizual unic cu acuarele florale din colecția “Transylvania Florilegium”, un proiect inițiat de regele Charles III, care prezintă lucrări botanice cu flori rare din România, semnate de artiști invitați. Lor li se adaugă două lucrări realizate chiar de Majestatea Sa Regele Charles, reprezentând peisaje rurale din România”, se arată în text.
Curatorul principal al expoziției este dr. Shona Kallestrup, istoric de artă la Universitatea St Andrews. Istoricul și cercetătorul Sorin Mărgărit este co-curator al expoziției.
“Această expoziție reprezintă un moment remarcabil pentru România și Marea Britanie deopotrivă. Regina Maria este o punte culturală și diplomatică între cele două țări, iar expunerea creațiilor sale la Londra, în dialog cu lucrările botanice susținute de Regele Charles, oferă o perspectivă unică asupra moștenirii regale și artistice. Suntem onorați și bucuroși că putem realiza acest proiect”, a declarat Aura Woodward, directoare a ICR Londra și fostă directoare executivă a fundației caritabile a Majestății Sale Regele Charles în România.
Regina Maria a României (1875 – 1938), nepoată a reginei Victoria a Marii Britanii, a fost una dintre cele mai carismatice personalități regale ale începutului de secol XX. Artistă, scriitoare și om de stat, regina Maria a jucat un rol esențial în recunoașterea internațională a României Mari la Conferința de Pace de la Paris din 1919, după Primul Război Mondial.
Expoziția, care marchează 150 de ani de la nașterea reginei Maria și a fost vernisată la 18 septembrie 2025, poate fi vizitată, gratuit, la The King’s Foundation Garrison Chapel din Chelsea, Londra, până pe 12 octombrie.
ȘTIRI POZITIVE
Campionatul European de Securitate Cibernetică. Echipa României s-a clasat pe locul 8 din 37
Ediția de anul acesta a European Cyber Security Challenge – ECSC 2024 (Campionatul European de Securitate Cibernetică 2024), desfășurată în perioada 8-11 octombrie în Italia, la Torino, a adus României o clasare pe locul 8 din 37 de echipe participante la competiție, formate din cei mai talentați tineri în domeniul securității cibernetice din Europa.
Elevii care au reprezentat România în cadrul ECSC sunt:
- GHICA Alexandru-Darius, Colegiul Național „Mihai Viteazul” din București;
- SEBA Vlad-Ionuț, Colegiul Național „Tudor Vianu” din București;
- VĂȘCUȚĂ Denis-Cristian, Colegiul Național „Mihai Viteazul” din București;
- MATECIUC Vlad-Ștefan, Liceul Teoretic „Callatis” din Mangalia;
- ANTAL Robert-Alexandru, Complexul Educațional „Laude Reut” din București.
Coordonatori:
- ȘINCA George-Marius – lector univ. dr., Universitatea „Emanuel” din Oradea, coordonator principal;
- DOCE Ancuța-Dumitrița – manager superior securitate cibernetică, Directoratul Național de Securitate Cibernetică din București, coordonator adjunct.
„Pentru a reprezenta România la campionatul european, candidații pasionați de cyber trebuie să participe inițial la Campionatului Național de Securitate Cibernetică – RoCSC sau, începând de anul acesta, la Olimpiada de Securitate Cibernetică, competiții organizate de Serviciul Român de Informații (prin intermediul Centrului Național Cyberint), Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Asociația Națională pentru Securitatea Sistemelor Informatice (ANSSI) și Ministerul Educației, împreună cu parteneri privați”, informează Ministerul Educației într-o postare pe pagina de Facebook.
Tinerii interesați de dezvoltarea abilităților tehnice de profil se pot pregăti pentru Campionatul National de Securitate Cibernetică sau pentru Olimpiada de Securitate Cibernetica pe platforma educațională online CyberEdu, un spațiu digital de antrenament în care se regăsesc majoritatea exercițiilor propuse în edițiile anterioare ale ROCSC și ECSC, precum și alte exerciții construite pentru competiții de securitate cibernetică internaționale.
ȘTIRI POZITIVE
O româncă, numită Secretar General al Berarilor Europei. Cine este Julia Leferman
Julia Leferman, directorul general al asociației „Berarii României”, a fost numită Secretar General al Berarilor Europei.
„În 2017, am intrat într-una dintre cele mai frumoase industrii: cea a berii Berarii României mă primeau în rândul lor, ca pledant al obiectivelor unui sector esențial în economia națională. De la 1 August, voi extinde granițele acestei reprezentări, ca Secretar General al Berarilor Europei. Este o numire care mă onorează și mă umple de recunoștință față de toți cei de la care am învățat până acum. De la companiile membre și echipă, de la cei cu care am reușit să schimb lucruri în bine, până la parteneri de dialog și la cei care mi-au devenit prieteni. Și sunt mulți”, a transmis aceasta pe pagina oficială de Facebook.
Potrivit acesteia, Berarii României au devenit în cei 20 de ani de la înființare o „voce puternică”: „De numele nostru se leagă proiecte de anvergură, care au creat deja premisele unor schimbări la nivel de societate, cum este SGR. Vă îndemn să aveți încredere în această industrie și în Berarii României, care sunt în avangarda schimbărilor pozitive.”
Julia s-a alăturat lumii berii în anul 2017, când a devenit director general al Asociației Berarii României și reprezentant al Regiunii de Centru-Est în Comitetul Operațional al Brewers of Europe. Ea are o experiență de +20 de ani în advocacy și consultanță în management, acumulată în instituții publice importante și în consultanță privată.
Înainte de a se alătura sectorului berii, Julia a lucrat ca director de afaceri publice pentru divizia Grayling București, o agenție de comunicare și consultanță de top, avansând proiecte complexe de afaceri publice în sectorul bunurilor de larg consum, al serviciilor financiare, al IT, al sănătății și al energiei.
Din 2018, Julia este negociator principal, în numele producătorilor de bere din România, în procesul complex de înființare a unui sistem de returnare a depozitelor pentru ambalajele de băuturi, care a fost demarat cu succes în noiembrie 2023, fiind cel mai mare sistem DRS integrat din UE.
Citiți și: România, printre producătorii de top din UE în 2020 cu un total de 1,7 mld. litri de bere
ROMÂNIA
Moment istoric pentru România | Țara noastră preia Președinția Subcomitetului Științific și Tehnic al Comitetului ONU pentru Explorarea Pașnică a Spațiului Extraatmosferic
România preia Președinția Subcomitetului Științific și Tehnic al Comitetului ONU pentru Explorarea Pașnică a Spațiului Extraatmosferic (UN COPUOS), făcând un pas semnificativ în domeniul afacerilor spațiale: „Această poziție de prestigiu a fost încredințată doamnei Ulpia Elena Botezatu, o specialistă remarcabilă din cadrul Agenției Spațiale Române”, se arată în comunicatul oficial al ROSA.
Deschiderea celei de-a 61-a sesiuni a Subcomitetului Științific și Tehnic (STSC), care a avut loc la Viena, a fost marcată prin acest moment istoric pentru România. Toate cele 102 state membre ale Comitetului, alături de peste 50 de organizații interguvernamentale și nonguvernamentale, au susținut candidatura doamnei Botezatu.
Subcomitetului Științific și Tehnic are un rol crucial în reglementarea și îndrumarea activităților spațiale la nivel global. Comitetul a fost instrumental în crearea a cinci tratate fundamentale și a principiilor spațiului cosmic, care guvernează utilizarea spațiului de către națiunile lumii. De asemenea, COPUOS are sarcina de a revizui cooperarea internațională în domeniul spațial, de a analiza activitățile spațiale propuse de Națiunile Unite, de a promova programele de cercetare spațială și de a aborda problemele juridice generate de explorarea spațiului cosmic.
Președinția de doi ani a doamnei Ulpia Elena Botezatu la Subcomitetul Științific și Tehnic al Comitetului ONU oferă României o oportunitate unică de a influența și modela viitorul explorării și utilizării spațiului cosmic la nivel internațional. În următorii doi ani, sub îndrumarea sa, România va avea posibilitatea de a contribui semnificativ la stabilirea direcțiilor de cercetare și politici în acest domeniu vital, consolidându-și astfel poziția în comunitatea globală a cercetării spațiale.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Cehia dorește să dea un exemplu celorlalte țări UE și limitează, cu efect imediat, intrarea pe teritoriul său a rușilor cu pașapoarte diplomatice și cu vize de afaceri, invocând îngrijorări de securitate
Regele Charles al III-lea a vizitat expoziția “Maria a României. Regina artistă”, găzduită de fundația Majestății Sale din Londra
Directorul Executiv al FMI îi confirmă lui Ilie Bolojan că România se află pe o traiectorie corectă în procesul de consolidare fiscală
Nicușor Dan anunță că Președinția își reduce bugetul cu 17%: Pentru mulți români vremurile sunt grele. Nu e un gest politic, e o chestiune de bun-simț
Fost ministru britanic al Apărării propune o abordare centrată pe cunoașterea agresorului pentru soluționarea războiului din Ucraina și deplânge că esticii nu au fost ascultați când atrăgeau atenția asupra pericolului rusesc
Planul de pace al lui Donald Trump pentru Fâșia Gaza este „cea mai bună șansă” de a pune capăt războiului, consideră Friedrich Merz
Friedrich Merz, mesaj în română pentru moldovenii care au optat “ferm pentru pentru democrație în pofida ingerințelor Rusiei”: Sprijinim Moldova pe calea sa în UE
Grupul BEI accelerează și simplifică investițiile verzi, stimulând competitivitatea, securitatea energetică și poziția de lider tehnologic pentru Europa
BNR: Investițiile străine directe în România au scăzut cu peste 1 miliard de euro în 2024. 88,7% provin din țările OCDE. Olanda, Germania și Austria, principalii investitori. Franța, devansată de Cipru
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
Trending
- NATO4 days ago
Secretarul general al NATO îl ironizează pe Lavrov: Să nu acordăm prea multă atenție ministrului din vremea lui Iisus Hristos
- SECURITATE7 days ago
Trump compară puterea militară a Rusiei cu “un tigru de hârtie”: Cu sprijinul UE și NATO, Ucraina poate recâștiga teritoriile ocupate. Putin și Rusia sunt într-o mare problemă economică, iar acesta este momentul ca Ucraina să acționeze
- ROMÂNIA4 days ago
Ministrul Finanțelor, discuție cu premierul Bolojan: Accelerarea digitalizării ANAF și a Autorității Vamale Române va aduce mai multă transparență și trasabilitate a informațiilor și activităților
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Marea Britanie și Portugalia vor recunoaște oficial statul Palestina, duminică, înaintea unei săptămâni decisive la ONU
- COMISIA EUROPEANA5 days ago
Bolojan: Am convenit cu Comisia Europeană să încheiem anul cu un deficit de 8,4%. Anul viitor vom avea un deficit de 6% din PIB