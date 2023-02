Regele Charles al III-lea deplânge suferința provocată ucrainenilor de atacul Rusiei: “Pe mulți i-am întâlnit în lumea întreagă, din România până în Canada”

Regele Charles al III-lea al Regatului Unit a deplâns vineri ”suferinţele inutile” provocate în Ucraina după ”atacul de anvergură şi neprovocat” pe care Rusia l-a declanşat în urmă cu un an, într-un mesaj care marchează o renunţare excepţională la tradiţionala rezervă care este impusă suveranilor britanici în discursurile lor publice, informează AFP și Agerpres.

“S-a împlinit un an de când poporul ucrainean suferă într-o manieră inimaginabilă de pe urma unui atac de anvergură şi neprovocat împotriva naţiunii sale”, a declarat regele britanic într-un comunicat, publicat vineri pentru a marca împlinirea unui an de la declanşarea invaziei ruse. Regele Charles al III-lea s-a întâlnit recent cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski cu ocazia unei vizite întreprinse de acesta din urmă la Palatul Buckingham din Londra, pe 8 februarie.

“Poporul ucrainean dă dovadă de un curaj şi de o rezistenţă remarcabile în faţa unei astfel de tragedii umane”, în timpul căreia mii de oameni au fost ucişi sau răniţi, a adăugat suveranul britanic, după ce în urmă cu câteva zile și-a exprimat admirația pentru militarii ucraineni care se pregătesc în Marea Britanie, într-o întâlnire cu aceștia.

“I can only hope the outpouring of solidarity from across the globe may bring not only practical aid, but also strength from the knowledge that, together, we stand united.”

A message from His Majesty The King marking one year of conflict in Ukraine:

— The Royal Family (@RoyalFamily) February 24, 2023