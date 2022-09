Regele Charles al III-lea mulțumește “mamei dragi” pentru “dragoste și devotament față de familie și națiune” și promite că va servi pe viață, în primul discurs ca monarh după moartea reginei Elisabeta II-a

Noul monarh al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, regele Charles al III-lea, a rostit vineri primul său discurs adresat națiunii în urma decesului reginei Elisabeta a II-a, cel mai longeviv monarh britanic care s-a stins din viață după o domnie de 70 de ani. Discursul său a fost înregistrat la Palatul Buckingham puțin mai devreme în Blue Drawing Room și a fost difuzat BBC One la ora locală 18:00 (ora 20:00 în România).

La o zi de la moartea mamei sale și cu o zi înainte de a fi proclamat suveran, Charles al III-lea și-a început discursul aducându-i un omagiu mamei sale, Majestatea Sa Regina, pe care a descris-o ca fiind “o inspirație, un exemplu pentru mine și pentru toată familia mea”, după cum consemnează BBC și The Guardian.

“De-a lungul vieții sale, Majestatea Sa Regina – iubita mea mamă – a fost o sursă de inspirație și un exemplu pentru mine și pentru toată familia mea, iar noi îi datorăm cea mai sinceră datorie pe care o poate avea orice familie față de mama sa”, a subliniat Regele Charles al III-lea, care a avut audienţă cu prim-ministrul Liz Truss înainte de a se adresa naţiunii.

De asemenea, a mai spus că “Regina Elisabeta a avut o viață bine trăită; o promisiune cu destinul respectat și este cel mai profund regretată la trecerea ei în neființă.

“Această promisiune de a servi pe viață vă reînnoiesc astăzi”, a făgăduit el.

