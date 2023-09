Regele Charles al III-lea omagiază devotamentul mamei sale, regina Elisabeta a II-a, la un an de la trecerea în neființă a fostei suverane

Marea Britanie dorește o relație pragmatică cu China, dar este ”conștientă” de domeniile în care există dezacord, a evidențiat miercuri, la Beijing, ministrul britanic de externe James Cleverly, într-o vizită privită cu ochi critici de unii membri ai Partidului Conservator aflat la guvernare, informează Reuters.

Cleverly este primul ministru britanic din ultimii cinci ani care vizitează China, o călătorie despre care speră că va reseta legăturile dintre cele două țări după lungi perioade de tensiune provocată de securitate, investiții sau drepturile omului.

”Suntem conștienți de domeniile domeniile în care avem dezacorduri fundamentale cu China și ridicăm aceste probleme atunci când ne întâlnim”. Dar cred că ce este important să recunoaștem, de asemenea, este că trebuie să avem o relație de lucru pragmatică și rezonabilă cu China ca urmare a problemelor care afectează tot globul”, a declarat ministrul britanic de externe.

”Dialogul cu China nu înseamnă că trebuie să ne ferim de discuțiile dificile. Este vorba despre exprimarea directă a preocupărilor noastre – față în față”, și-a întărit acesta opinia printr-un mesaj publicat pe Twitter.

Engaging with China doesn’t mean that we shy away from the tough conversations.

It’s about voicing our concerns directly – face to face.

That’s why I’m here. pic.twitter.com/Ik5D3Jl5bw

