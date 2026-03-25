Regele Charles al III-lea, prima vizită de stat în SUA: Monarhul britanic se va adresa Congresului american, călcând pe urmele mamei sale, Elisabeta a II-a

Robert Lupițu
© Official White House Photo by Andrea Hanks

Regele Charles III al Regatul Unit va efectua o vizită la Washington D.C. luna viitoare, aceasta fiind prima sa vizită de stat de la urcarea pe tron în cadrul căreia Suveranul urmează să se adreseze Congresul Statelor Unite în ultima săptămână a lunii aprilie, potrivit informațiilor citate de Fox News, Politico și alte agenții de presă.

Vizita va marca prima intervenție a unui monarh britanic în fața Congresului după 1991, când mama lui Charles, Elizabeta a II-a, a devenit primul membru al familiei regale britanice care a susținut un discurs în fața legislativului american.

Președintele Donald Trump a vizitat Londra în luna septembrie a anului trecut, participând la un dineu de stat găzduit de regele Charles la Castelul Windsor, ocazie cu care a devenit primul șef de stat american onorat cu ipostaza a două a vizite de stat în Regatul Unit, după o invitație similară în primul mandat din partea reginei Elisabeta a II-a.

De asemenea, președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, s-a adresat Parlamentul Regatului Unit cu ocazia aniversării a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite, subliniind relația specială dintre Washington și Londra.

Vizita regelui Charles are loc într-un context tensionat, în care administrația Trump exercită presiuni asupra premierului britanic Keir Starmer pentru a sprijini Statele Unite în conflictul cu Iranul, în cadrul războiului dintre SUA și Israel împotriva Teheranului.

Keir Starmer s-a distanțat de conflict, ceea ce a determinat reacții publice din partea lui Donald Trump, care l-a criticat și ironizat, afirmând că liderul britanic „nu este un Winston Churchill”.

La rândul său, premierul britanic a declarat că rămâne concentrat pe apărarea intereselor naționale ale țării sale.

„Sunt prim-ministrul britanic, iar rolul meu este să fiu pe deplin concentrat pe ceea ce este în interesul național al Marii Britanii”, a afirmat acesta recent.

„Această abordare mi-a fost de folos în ultimele săptămâni și este principiul de la care nu mă voi abate, chiar și atunci când trebuie luate decizii dificile, în pofida presiunilor venite din mai multe direcții”, a adăugat el.

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

