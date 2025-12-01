Regele Charles al III-lea salută legăturile puternice și prietenia româno-britanică într-o scrisoare transmisă lui Nicușor Dan de Ziua Națională

Regele Charles al III-lea al Regatului Unit i-a transmis președintelui Nicușor Dan o scrisoare cu Zilei Naționale, în care subliniază legăturile solide dintre cele două state și exprimă dorința de colaborare pe teme de interes global, precum schimbările climatice și protecția mediului.

„Soția mea și cu mine suntem încântați să transmitem Excelenței Voastre și poporului României cele mai calde felicitări cu ocazia Zilei Naționale”, scrie suveranul britanic, adresându-se direct președintelui român, într-un mesaj înmânat autorităților române de Ambasada Marii Britanii la București.

În scrisoare, Charles al III-lea subliniază importanța relațiilor bilaterale.

„Mă bucur foarte mult că țările noastre împărtășesc legături atât de puternice și aștept cu interes să consolidăm în continuare prietenia dintre noi”, afirmă regele britanic.

Monarhul britanic evidențiază și obiectivele comune în domeniul protecției mediului.

„Speranța și ambiția mea puternică sunt ca națiunile noastre să colaboreze pentru a avea un impact pozitiv asupra schimbărilor climatice și a problemelor de mediu, care ne afectează pe toți la nivel global”, mai spune acesta.

Prin mesajul său, regele Charles al III-lea se alătură liderilor internaționali care au felicitat România cu ocazia Zilei Naționale, respectiv președinților Statelor Unite, Franței, Ucrainei și Republicii Moldova și împăratului japonez Naruhito.

Ziua Naţională a României este sărbătorită, în fiecare an, la 1 Decembrie, dată la care în anul 1918 Marea Adunarea Naţională de la Alba Iulia a adoptat rezoluţia Unirii Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România. Această zi este sărbătorită de români începând cu anul 1990.