Regele Charles al III-lea salută legăturile puternice și prietenia româno-britanică într-o scrisoare transmisă lui Nicușor Dan de Ziua Națională
Regele Charles al III-lea al Regatului Unit i-a transmis președintelui Nicușor Dan o scrisoare cu Zilei Naționale, în care subliniază legăturile solide dintre cele două state și exprimă dorința de colaborare pe teme de interes global, precum schimbările climatice și protecția mediului.
„Soția mea și cu mine suntem încântați să transmitem Excelenței Voastre și poporului României cele mai calde felicitări cu ocazia Zilei Naționale”, scrie suveranul britanic, adresându-se direct președintelui român, într-un mesaj înmânat autorităților române de Ambasada Marii Britanii la București.
În scrisoare, Charles al III-lea subliniază importanța relațiilor bilaterale.
„Mă bucur foarte mult că țările noastre împărtășesc legături atât de puternice și aștept cu interes să consolidăm în continuare prietenia dintre noi”, afirmă regele britanic.
Monarhul britanic evidențiază și obiectivele comune în domeniul protecției mediului.
„Speranța și ambiția mea puternică sunt ca națiunile noastre să colaboreze pentru a avea un impact pozitiv asupra schimbărilor climatice și a problemelor de mediu, care ne afectează pe toți la nivel global”, mai spune acesta.
Prin mesajul său, regele Charles al III-lea se alătură liderilor internaționali care au felicitat România cu ocazia Zilei Naționale, respectiv președinților Statelor Unite, Franței, Ucrainei și Republicii Moldova și împăratului japonez Naruhito.
Ziua Naţională a României este sărbătorită, în fiecare an, la 1 Decembrie, dată la care în anul 1918 Marea Adunarea Naţională de la Alba Iulia a adoptat rezoluţia Unirii Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România. Această zi este sărbătorită de români începând cu anul 1990.
Regatul Unit trebuie „să confrunte realitatea” că Brexitul „a afectat semnificativ economia noastră”, afirmă Keir Starmer
Regatul Unit trebuie „să confrunte realitatea” că Brexitul „a afectat semnificativ economia noastră”, a declarat luni premierul britanic Keir Starmer, potrivit The Guardian.
„Trebuie să confruntăm realitatea că Brexitul a afectat semnificativ economia noastră”, a afirmat premierul Regatului Unit într-un discurs dedicat situației economice.
El a insistat că țara trebuie să facă pași către o relație mai apropiată cu Uniunea Europeană, acceptând cu maturitate că acest proces va presupune inevitabile compromisuri.
„Trebuie să facem pași spre o relație mai apropiată cu UE și trebuie să fim maturi în legătură cu acest lucru, să acceptăm că acest proces va presupune compromisuri. Același lucru se aplică relațiilor noastre comerciale cu restul lumii și, așa cum ați văzut deja cu acest guvern, există acorduri care pot fi încheiate dacă ești dispus să construiești relații”, a adăugat Starmer.
De asemenea, premierul britanic a arătat că guvernul a reușit deja să construiască parteneriate solide cu SUA, India și Uniunea Europeană și că acest demers va continua.
„Asta am făcut cu SUA, asta am făcut cu India și asta am făcut cu UE și vom continua să facem acest lucru Vom continua să respingem stagnarea, să confruntăm realitatea și să ne luăm viitorul în propriile mâini”, a subliniat Starmer.
La 5 iunie 1975, cetățenii britanici s-au pronunțat printr-un ”Da” răsunător pentru Europa. 17.378.581 (67.23%) au votat pentru rămânerea în Comunitatea Europeană, strămoșul Uniunii Europene, comparativ cu 8.470.073 (32.77%), cei care s-au pronunțat împotrivă.
După un travaliu al negocierilor care a durat ani, ieșirea oficială a Regatului Unit din Uniunea Europeană s-a produs la 31 ianuarie 2020, după ora Bruxelles-ului, 1 februarie 2020, după ora Londrei, cu addendumul că a existat o perioadă de tranziție, până la 31 decembrie 2020, care a permis acestei țări să se bucure de piața unică și uniunea vamală
Keir Starmer reafirmă angajamentul Regatului Unit de a „trimite trupe la sol” în Ucraina „în cazul încetării ostilităților”
Premierul britanic Keir Starmer și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au discutat despre activitatea în curs a „Coaliției celor dispuși” de a pregăti desfășurarea unei forțe multilaterale în Ucraina în eventualitatea unui armistițiu, a precizat Downing Street.
Regatul Unit este în continuare dispus să trimită trupe la sol pentru a proteja Kievul dacă ostilitățile se vor opri, a confirmat purtătorul de cuvânt al premierului, scrie The Guardian.
Reflectând asupra discuțiilor de la Geneva și a dialogului diplomatic care a urmat, cei doi lideri au căzut de acord asupra importanței obținerii unei păci juste și durabile pentru Ucraina.
Premierul britanic a spus că Ucraina se poate baza pe sprijinul Regatului Unit pe măsură ce discuțiile continuă. Privind către apelul din această după-amiază al „Coaliției celor dispuși”, liderii au discutat despre unitatea internațională demonstrată în sprijinul Ucrainei și au subliniat importanța eforturilor continue ale partenerilor din coaliție în pregătirea unei posibile desfășurări a unei forțe multilaterale după încetarea ostilităților.
Avertismentul Londrei către „Rusia și Putin”, după ce o navă spion a Moscovei a fost detectată în apele teritoriale ale Marii Britanii: Vă vedem. Știm ce faceți
O navă spion rusească a folosit lasere împotriva forțelor britanice desfășurate pentru a monitoriza nava după ce aceasta a intrat în apele teritoriale ale Regatului Unit, a declarat miercuri ministrul britanic apărării, informează Politico Europe.
John Healey a confirmat că nava spion rusă Yantar a fost trimisă în apele britanice pentru a doua oară în acest an, după ce a făcut același lucru în ianuarie, și că se află în prezent la periferia apelor teritoriale ale Regatului Unit. Cu toate acestea, a fost pentru prima dată când lasere au fost îndreptate împotriva piloților RAF.
The Defence Secretary @JohnHealey_MP this morning confirmed that a Russian spy ship – the Yantar – is on the edge of UK waters, north of Scotland, having entered the UK’s wider waters over the last few weeks.
This is a vessel used for gathering intelligence and mapping… pic.twitter.com/GO6LXVAfgU
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 19, 2025
Ministrul britanic al apărării a declarat că Marea Britanie a trimis o fregată a Marinei Regale și avioane P8 ale Forțelor Aeriene Regale pentru a monitoriza și urmări nava, despre care a spus că a fost „proiectată pentru a culege informații și a cartografia cablurile noastre submarine”.
„Yantar a îndreptat laserele către piloții noștri. Acțiunea Rusiei este extrem de periculoasă”, a spus Healey.
„Mesajul meu către Rusia și către (președintele rus Vladimir) Putin este următorul: vă vedem. Știm ce faceți. Și dacă Yantar se îndreaptă spre sud în această săptămână, suntem pregătiți”, a fost mesajul ferm al ministrului britanic al apărării.
Healey a declarat că nava a fost proiectată pentru a „pune în pericol infrastructura noastră subacvatică și cea a aliaților noștri”, având „capacități care permit supravegherea în timp de pace și sabotarea în timp de conflict”.
Întrebat de ce laserele reprezintă un astfel de risc, secretarul apărării a răspuns: „Orice lucru care împiedică, perturbă sau pune în pericol piloții responsabili de avioanele militare britanice este extrem de periculos”.
Regulile de angajare ale marinei au fost modificate astfel încât Yantar să poată fi urmărit mai îndeaproape, iar opțiunile militare erau pregătite în cazul în care nava își schimba cursul.
„Nu le voi dezvălui, deoarece asta nu face decât să-l facă pe președintele Putin mai înțelept”, a spus Healey.
Rusia și-a intensificat în ultima perioadă acțiunile de testare a vigilenței a țărilor membre NATO, dar și tentativele de sabotaj, parte a războiului hibrid ce urmărește descurajarea partenerilor Kievului din a continua sprijinul pentru Ucraina.
Cel mai recent exemplu în această direcție o constituie sabotarea liniei de cale ferată care leagă Varșovia de orașul polonez estic Lubin și se continuă până în Ucraina, o arteră importantă pentru transportarea sprijinului destinat Kievului.
Drept răspuns în fața acestui act de sabotaj, Polonia a decis să revoce acordul de funcționare pentru ultimul consulat al Rusiei, astfel că infrastructura diplomatică a Moscovei va fi redusă la ambasada pe care o are în Varșovia.
Într-o reacție furibundă, ministrul italian al apărării a criticat lentoarea cu care statele UE și NATO reacționează la războiul hibrid al Rusiei și a propus o serie de măsuri de contracarare, printre care înființarea unui Centru european pentru combaterea războiului hibrid, o forță cibernetică de 1.500 de persoane, precum și personal militar specializat în inteligență artificială, protecția lanțurilor de aprovizionare și experți în dezinformare.
