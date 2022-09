Regele Charles al III-lea simte “greutatea istoriei” în primul său discurs la Westminster: “Parlamentul este instrumentul viu al democrației noastre”

Emmanuel Macron a discutat telefonic sâmbătă pentru prima dată cu noul premier conservator britanic, Liz Truss, a informat Palatul Elysee, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Preşedintele francez, care va fi prezent la funeraliile reginei pe 19 septembrie la Londra, a prezentat din nou condoleanţe întregului popor britanic după moartea Reginei Elisabeta a II-a. El a spus în numele francezilor tristeţea lor care se alătură celei a vecinilor lor britanici.

Liderii au fost de acord cu privire la amprenta profundă pe care Regina Elisabeta a-II-a a lăsat-o nu doar în Regatul Unit, ci și în lume, iar prim-ministrul i-a mulțumit președintelui Macron pentru cuvintele sale, se arată într-un comunicat de presă.

În cursul acestei discuţii, Emmanuel Macron a felicitat-o pe Liz Truss pentru numirea sa. Cei doi lideri au reamintit de legăturile dense şi istorice care unesc Franţa şi Regatul Unit, precum şi dorinţa lor de a le consolida şi mai mult.

De asemenea, aceștia şi-au exprimat dorinţa de a coopera îndeaproape în faţa provocărilor comune, începând cu sprijinul pentru Ucraina şi răspunsurile la consecinţele conflictului asupra insecurităţii alimentare şi a preţurilor la energie.

„Astăzi, într-o zi atât de specială, am transmis condoleanțe noului prim-ministru al Regatului Unit. Legăturile dintre națiunile noastre sunt istorice. Le vom consolida. Sprijinul nostru pentru Ucraina, precum și securitatea alimentară și energetică, se vor număra printre prioritățile noastre comune”, a scris Emmanuel Macron, pe Twitter.

Today, on such a special day, I extended our condolences to the United Kingdom’s new Prime Minister. The ties between our nations are historic. We shall strengthen them. Our support for Ukraine, as well as food and energy security, will be among our shared priorities.

