Regele Felipe al VI-lea al Spaniei și Xi Jinping subliniază prietenia solidă și relația de încredere dintre cele două țări. Spania și China au semnat mai multe documente pentru consolidarea cooperării
Regele Felipe al VI-lea al Spaniei și președintele chinez Xi Jinping au punctat miercuri prietenia solidă dintre cele două țări și relația de încredere pe care o împărtășesc acestea, declarații care a udat startul întâlnirii bilaterale ce are loc în cea de-a doua zi a vizitei de stat a monarhului spaniol în China, anunță EFE, citat de Agerpres.
Regele Felipe al VI-lea este primul monarh spaniol care efectuează o vizită de stat în China în ultimii 18 ani, în contextul în care Madridul urmărește să-și extindă amprenta diplomatică în regiunea Asia-Pacific.
În context, Xi Jinping și-a arătat deschiderea de a colabora cu Spania pentru a construi un parteneriat strategic cuprinzător „mai ferm în orientarea sa, mai dinamic în dezvoltarea sa și cu o influență internațională mai mare”, cu scopul de a contribui „într-un mod și mai semnificativ la prosperitatea, pacea și dezvoltarea lumii”.
„Împreună au stabilit un exemplu de conviețuire prietenoasă și dezvoltare comună între țări cu istorii, culturi și sisteme sociale diferite, contribuind, de asemenea, în mod semnificativ la cooperarea globală pentru dezvoltare deschisă și la apărarea echității și justiției internaționale”, a subliniat președintele Xi Jinping.
La rândul său, regele Felipe al VI-lea a evidențiat similitudinile dintre vizita sa de acum și vizita președintelui Xi Jinping în 2018, amintind că, din 1978, când a avut loc prima vizită a Coroanei spaniole, „s-a conturat o relație de încredere, o relație solidă, de conexiuni bilaterale de încredere reciprocă în baza principiilor respectului și a prosperității comune”.
Delegațiile celor două state au semnat zece documente de interes strategic, printre care trei memorandumuri de înțelegere, trei protocoale, o convenție, un acord și o declarație.
Printre acestea se numără și o convenție a Comisiei Mixte de Cooperare Economică și un memorandum privind accesul pe piața chineză pentru exporturi, ceea ce presupune o „fereastră unică” pentru rezolvarea problemelor „blocate” ale exporturilor spaniole în China, sau de cooperare între Institutul Cervantes și Universitatea Sichuan.
Spania conduce eforturile europene de a mențiune relații o relație funcțională, bazată pe respect reciproc cu China.
În luna aprilie a acestui an, prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a efectuat o vizită în statul asiatic, lansând de acolo un mesaj de cooperare mai strânsă între UE și Beijing, pe fondul provocărilor extraordinare globale.
Vizita regelui Felipe al VI-lea vine și pe fondul unor tensiuni între UE și China cu privire la pământuri rare, esențiale în domeniul tehnologic.
China și-a înăsprit controlul asupra mineralelor critice, extinzând controalele la exportul de pământuri rare și alte materiale vitale pentru industriile de tehnologie curată și apărare.
Controalele asupra exporturilor impuse de Beijing au zguduit piețele și au perturbat lanțurile de aprovizionare, companiile europene confruntându-se cu întârzieri îndelungate și creșteri bruște ale prețurilor din cauza penuriei de materii prime.
UE, care depinde de China pentru aproape 99% din aprovizionarea cu pământuri rare, s-a străduit să-și reducă dependența.
Ca urmare a unei întâlniri între președintele american Donald Trump și omologul chineaz Xi Jinping, desfășurată în Coreea de Sud în octombrie, Beijingul a acceptat să amâne cu un an ultima rundă de restricții la exportul de metale rare, decizie care se va aplica și UE.
CHINA
China suspendă interdicția de export pentru anumite metale rare către SUA, într-un gest care sugerează o îmbunătățire a relațiilor cu Washingtonul
China a suspendat duminică interdicția de export către Statele Unite pentru galiu, germaniu și antimoniu, metale rare esențiale pentru industria modernă, ca un semn suplimentar de atenuare a tensiunilor dintre cele două țări, relatează AFP, potrivit Agerpres.
Restricțiile, care fuseseră impuse în decembrie 2024, vizau așa-numitele bunuri „cu dublă utilizare”, adică cele care puteau fi folosite atât în plicații civile, cât și militare.
Interdicțiile sunt suspendate începând de duminică și „până pe 27 noiembrie 2026”, a transmis Ministerul Comerțului din China într-un comunicat.
Acest anunț este un nou semn de bunăvoință din partea Beijingului, în urma întâlnirii dintre președintele chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump din 30 octombrie, în Coreea de Sud. Summitul respectiv a contribuit la atenuarea lunilor de tensiuni care au afectat economia globală.
„În principiu, exportul către Statele Unite de produse cu dublă utilizare legate de galiu, germaniu, antimoniu și materiale superdure nu va fi permis”, stipula interdicția din decembrie 2024, acum suspendată.
Această problemă devenise un punct de dispută între Beijing și Washington, deoarece cele două țări se luptă pentru dominația tehnologică globală, iar aceste metale rare (care nu sunt clasificate drept „pământuri rare”) sunt esențiale pentru industria modernă.
Galiul, prezent în circuite integrate, LED-uri și panouri fotovoltaice, este considerat o materie primă critică de către Uniunea Europeană. Germaniul, pe de altă parte, este esențial pentru fibrele optice și tehnologia infraroșie.
China este un important producător global al acestor metale rare.
Ministerul Comerțului, într-o scurtă declarație de duminică, a anunțat, de asemenea, relaxarea restricțiilor privind exporturile de produse cu dublă utilizare legate de grafit.
Revizuiri mai stricte ale utilizărilor și utilizatorilor finali ai acestor produse, anunțate în decembrie 2024, sunt, de asemenea, suspendate până pe 27 noiembrie 2026.
Citiți și: După întâlnirea Trump–Xi, China anunță că elimină unele taxe vamale impuse produselor agricole americane
În urma întâlnirii Xi-Trump, Casa Albă a indicat că China va emite licențe de export pentru pământuri rare, precum și pentru galiu, germaniu, antimoniu și grafit.
Ca gest de conciliere, China anunțase deja miercuri că va prelungi pentru încă un an suspendarea unora dintre tarifele impuse produselor americane în timpul războiului comercial, menținându-le la 10%.
Gigantul asiatic anunțase, de asemenea, că va „înceta aplicarea de tarife suplimentare” impuse din martie asupra soiei și a unei serii de alte produse agricole americane, măsuri care au afectat grav medii favorabile lui Donald Trump.
CHINA
După întâlnirea Trump–Xi, China anunță că elimină unele taxe vamale impuse produselor agricole americane
China va suspenda măsurile de retorsiune împotriva importurilor din SUA, după ce președintele Donald Trump s-a întâlnit săptămâna trecută cu liderul chinez Xi Jinping, inclusiv la produsele agricole, a confirmat miercuri Beijingul, deși importurile de soia boabe americane încă se confruntă cu taxe vamale de 13%, transmite Reuters, potrivit Agerpres.
Comisia Consiliului de Stat a anunțat că din 10 noiembrie vor fi eliminate taxele vamale de până la 15% impuse anumitor produse agricole din SUA, în timp ce sunt menținute tarifele de 10% introduse ca reacție la taxele vamale universale de 10% anunțate de președintele Donald Trump în „Ziua Eliberării”, 2 aprilie.
De asemenea, Beijingul va suspenda pentru un an taxele vamale suplimentare de 24% impuse în aprilie mărfurilor din SUA.
Investitorii de pe ambele maluri ale Pacificului au răsuflat ușurați după întâlnirea liderilor primelor economii mondiale, care a atenuat temerile privind escaladarea războiului comercial și perturbarea lanțurilor globale de aprovizionare.
„În sens larg, este un indiciu că cele două părți înregistrează progrese rapide în implementarea acordului, care probabil va fi implementat”, a apreciat Even Rogers Pay, director la Trivium China.
Chiar după anunțul Beijingului, cumpărătorii chinezi de soia boabe din SUA încă se confruntă cu taxe vamale de 13%, ceea ce face ca livrările americane încă să fie prea costisitoare pentru cumpărătorii comerciali, comparativ cu alternativele din Brazilia, susțin traderii.
Conform detaliilor anunțate de Casa Albă, China va achiziționa cel puțin 12 milioane tone metrice de soia boabe din SUA în ultimele două luni din 2025, și cel puțin 25 milioane tone metrice în 2026, 2027 și 2028. Beijing încă nu a confirmat aceste cifre, iar traderii urmăresc dacă sunt indicii ale unor achiziții masive.
După întâlnirea de săptămâna trecută cu președintele chinez Xi Jinping, președintele american Donald Trump a anunțat o reducere semnificativă a tarifelor aplicate exporturilor chineze. Astfel, nivelul general al taxelor vamale va scădea de la 57% la 47%, iar tarifele speciale impuse în contextul traficului de fentanil vor fi reduse de la 20% la 10%. „Prin reducerea acestor tarife, taxele totale asupra Chinei se reduc semnificativ”, a declarat Trump.
CHINA
SUA sunt pregătite să majoreze tarifele vamale dacă Beijingul nu își respectă angajamentul de a nu bloca exporturile de pământuri rare, afirmă secretarul american al Trezoreriei
Statele Unite sunt pregătite să majoreze tarifele vamale impuse Chinei dacă Beijingul nu își respectă angajamentul de a nu bloca exporturile de pământuri rare, a declarat duminică secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, informează AFP, potrivit Agerpres.
Autoritățile chineze au anunțat joi că au suspendat, pentru un an, restricțiile suplimentare impuse pe 9 octombrie exporturilor de pământuri rare, metale cruciale pentru sectorul tehnologic global.
Deși aceste elemente sunt extrase în multe țări, inclusiv în Statele Unite, China deține un cvasi-monopol asupra procesării lor pentru a le face utilizabile în industrie. Unele dintre restricțiile la export impuse anterior de Beijing rămân în vigoare.
Suspendarea a fost anunțată după discuțiile dintre președintele american Donald Trump și omologul său chinez Xi Jinping de la Busan, Coreea de Sud.
„Chinezii au preluat controlul asupra acestei piețe și, din păcate, uneori, s-au dovedit a fi parteneri (comerciali) nesiguri”, a comentat Scott Bessent într-un interviu acordat Fox News.
În urma acordului și a „bunăvoinței” demonstrate în dialogul dintre șefii de stat chinez și american, „sper să putem conta pe ei ca parteneri mai fiabili”, a continuat secretarul american. În caz contrar, „am putea să ridicăm din nou amenințarea tarifelor vamale și să acționăm multe alte pârghii”, a avertizat oficialul american.
În baza acordului anunțat săptămâna aceasta, guvernul american va reduce tarifele vamale la importurile chineze de la 57% la 47%.
Protocolul semnat între cele mai mari două economii ale lumii prevede ca China să ia „măsuri semnificative pentru a stopa fluxul de fentanil în Statele Unite”, potrivit unui document publicat de Casa Albă.
