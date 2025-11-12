Regele Felipe al VI-lea al Spaniei și Xi Jinping subliniază prietenia solidă și relația de încredere dintre cele două țări. Spania și China au semnat mai multe documente pentru consolidarea cooperării

Regele Felipe al VI-lea al Spaniei și președintele chinez Xi Jinping au punctat miercuri prietenia solidă dintre cele două țări și relația de încredere pe care o împărtășesc acestea, declarații care a udat startul întâlnirii bilaterale ce are loc în cea de-a doua zi a vizitei de stat a monarhului spaniol în China, anunță EFE, citat de Agerpres.

Regele Felipe al VI-lea este primul monarh spaniol care efectuează o vizită de stat în China în ultimii 18 ani, în contextul în care Madridul urmărește să-și extindă amprenta diplomatică în regiunea Asia-Pacific.

În context, Xi Jinping și-a arătat deschiderea de a colabora cu Spania pentru a construi un parteneriat strategic cuprinzător „mai ferm în orientarea sa, mai dinamic în dezvoltarea sa și cu o influență internațională mai mare”, cu scopul de a contribui „într-un mod și mai semnificativ la prosperitatea, pacea și dezvoltarea lumii”.

„Împreună au stabilit un exemplu de conviețuire prietenoasă și dezvoltare comună între țări cu istorii, culturi și sisteme sociale diferite, contribuind, de asemenea, în mod semnificativ la cooperarea globală pentru dezvoltare deschisă și la apărarea echității și justiției internaționale”, a subliniat președintele Xi Jinping.

La rândul său, regele Felipe al VI-lea a evidențiat similitudinile dintre vizita sa de acum și vizita președintelui Xi Jinping în 2018, amintind că, din 1978, când a avut loc prima vizită a Coroanei spaniole, „s-a conturat o relație de încredere, o relație solidă, de conexiuni bilaterale de încredere reciprocă în baza principiilor respectului și a prosperității comune”.

Delegațiile celor două state au semnat zece documente de interes strategic, printre care trei memorandumuri de înțelegere, trei protocoale, o convenție, un acord și o declarație.

Printre acestea se numără și o convenție a Comisiei Mixte de Cooperare Economică și un memorandum privind accesul pe piața chineză pentru exporturi, ceea ce presupune o „fereastră unică” pentru rezolvarea problemelor „blocate” ale exporturilor spaniole în China, sau de cooperare între Institutul Cervantes și Universitatea Sichuan.

Spania conduce eforturile europene de a mențiune relații o relație funcțională, bazată pe respect reciproc cu China.

În luna aprilie a acestui an, prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a efectuat o vizită în statul asiatic, lansând de acolo un mesaj de cooperare mai strânsă între UE și Beijing, pe fondul provocărilor extraordinare globale.

Vizita regelui Felipe al VI-lea vine și pe fondul unor tensiuni între UE și China cu privire la pământuri rare, esențiale în domeniul tehnologic.

China și-a înăsprit controlul asupra mineralelor critice, extinzând controalele la exportul de pământuri rare și alte materiale vitale pentru industriile de tehnologie curată și apărare.

Controalele asupra exporturilor impuse de Beijing au zguduit piețele și au perturbat lanțurile de aprovizionare, companiile europene confruntându-se cu întârzieri îndelungate și creșteri bruște ale prețurilor din cauza penuriei de materii prime.

UE, care depinde de China pentru aproape 99% din aprovizionarea cu pământuri rare, s-a străduit să-și reducă dependența.

Ca urmare a unei întâlniri între președintele american Donald Trump și omologul chineaz Xi Jinping, desfășurată în Coreea de Sud în octombrie, Beijingul a acceptat să amâne cu un an ultima rundă de restricții la exportul de metale rare, decizie care se va aplica și UE.