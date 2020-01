Regina Elisabeta a II-a transmite condoleanțe tuturor victimelor incendiilor din Australia: ”Am fost profund întristată să aud despre incendiile care continuă”

Regina Elisabeta a II-a transmis un mesaj de condoleanțe tuturor victimelor care și-au pierdut viața în incendiile din Australia: ”Am fost profund întristată să aud despre incendiile care continuă și despre impactul lor devastator în multe părți din Australia.”

Totodată, familia regală le mulțumește forțelor de ordine, pompierilor care luptă să stăpânească flăcările: ”Mulțumirile mele se adresează serviciilor de urgență și celor care își pun viața în pericol pentru a ajuta comunitățile aflate în nevoie.”

”Prințul Filip și cu mine, trimitem gândurile și rugăciunile către toți australienii în acest moment dificil”, a mai fost scris în scrisoare.

Her Majesty The Queen has sent a message of condolence to the Governor General of Australia, Governor of New South Wales, Governor of Queensland, and Governor of Victoria and to all Australians. pic.twitter.com/ZNBAHW21az

— The Royal Family (@RoyalFamily) January 4, 2020