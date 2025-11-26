Regiunea arctică devine un teatru strategic al competiției geopolitice, consolidării militare și transformării energetice, atrage atenția PE: Cooperarea UE-SUA, esențială pentru a limita influența Rusiei și Chinei

Regiunea arctică ar trebui să rămână guvernată de principiile dreptului internațional, afirmă eurodeputații, care solicită UE să adopte o strategie solidă, orientată spre securitate.

Regiunea arctică devine rapid un teatru strategic al competiției geopolitice, al consolidării militare, al transformării energetice și al schimbărilor climatice globale, avertizează eurodeputații în rezoluția adoptată cu 510 voturi pentru, 75 împotrivă și 80 abțineri.

Militarizarea pune în pericol stabilitatea regională

Condamnând militarizarea crescândă a zonei arctice, eurodeputații subliniază ampla restructurare militară a Rusiei, inclusiv înființarea „Colegiului maritim”. Aceasta, spun ei, combinată cu interesul evident al Chinei pentru regiune, a dus la escaladarea tensiunilor regionale și a subminat stabilitatea regională. Ca răspuns, UE trebuie să consolideze cooperarea cu aliații săi din NATO. Cooperarea dintre UE și SUA în acest domeniu, adaugă eurodeputații, este fundamentală pentru a ține în frâu Rusia și China și pentru a asigura securitatea noastră comună.

Protecția infrastructurii subacvatice esențiale și aplicarea dreptului internațional

Având în vedere incidentele recente din Marea Baltică atribuite flotei fantomă a Rusiei și navelor chineze, eurodeputații afirmă că UE ar trebui să îmbunătățească substanțial protecția infrastructurii subacvatice esențiale din Arctica, în special a cablurilor și conductelor submarine, inclusiv a celor din apropierea Groenlandei, și să înăsprească cadrul de reglementare privind sancțiunile și contramăsurile.

Eurodeputații subliniază, de asemenea, că structura juridică pentru guvernanța Arcticii trebuie să rămână ancorată în Convenția Organizației Națiunilor Unite asupra dreptului mării (UNCLOS). Subliniind concurența geopolitică crescută de-a lungul rutelor maritime arctice, în special a Rutei Mării Nordului, eurodeputații resping revendicările teritoriale sau de navigație unilaterale și susțin dialogul diplomatic. De asemenea, aceștia apără aplicarea dreptului internațional pentru a contracara încercările de a legitima coridoarele maritime contestate sau de a proiecta influența geopolitică sub pretextul cooperării științifice sau economice.

Furnizor de resurse critice pentru autonomia strategică a Europei

Întrucât regiunea furnizează resurse critice pentru autonomia strategică a Europei, consolidarea parteneriatelor în acest domeniu este esențială pentru reducerea dependenței de puterile autoritare externe, afirmă eurodeputații. Aceștia subliniază rolul crucial al Norvegiei în securitatea energetică și reziliența geopolitică a UE, precum și sprijinul crescând pentru aderarea la UE în Islanda și Groenlanda. În acest context, deputații încurajează UE să se angajeze în parteneriate strategice și economice mai profunde cu acești parteneri și să promoveze avantajele unei potențiale aderări la UE, dacă și când populația acestora dorește acest lucru.

Impactul schimbărilor climatice

Având în vedere impactul disproporționat al schimbărilor climatice asupra Arcticii, europarlamentarii solicită îmbunătățirea urgentă a strategiilor de adaptare, care au și o dimensiune de politică de securitate. Aceștia subliniază că populațiile indigene din Arctica trebuie să fie pe deplin implicate în procesele decizionale.