Regulamentul pentru managementul capacității feroviare reprezintă un „pas important” pentru crearea unui „spațiu unic feroviar european”, subliniază eurodeputatul Gheorghe Falcă
Parlamentul European a ajuns la un acord politic privind noul Regulament european pentru managementul capacității feroviare. Acordul politic este „un pas important pentru modernizarea și eficientizarea transportului pe calea ferată în Uniunea Europeană și de a crea un Spațiu Unic Feroviar European”.
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, noul cadru va armoniza planificarea și alocarea capacității atât la nivel național, cât și transfrontalier, permițând servicii mai frecvente, mai fiabile și mai bine coordonate pentru pasageri și pentru operatorii de marfă.
În calitate de raportor din partea Grupului PPE, cel mai mare grup politic din Parlamentul European, Gheorghe Falcă a reprezentat instituția în toate etapele negocierilor pentru reforma legislativă privind reforma transportului feroviar.
„Am coordonat contribuțiile Parlamentului pe parcursul întregului proces legislativ, asigurându-mă că vocea cetățeniilor, a regiunilor și a mediului de afaceri este auzită și respectată. Datorită unui efort comun și al cooperării centrate pe viziunea europeană, am adoptat un text final care: consolidează securitatea, reziliența și mobilitatea în statele membre ale UE; stimulează investițiile strategice în infrastructură, cercetare și digitalizare; respectă principiile statului de drept, transparenței și sustenabilității. Reformele adoptate reprezintă un pas decisiv pentru o Uniune Europeană pregătită să răspundă provocărilor secolului XXI — de la schimbările climatice și competiția globală, până la noile forme de agresiune hibridă și tehnologică”, a arătat Gheorghe Falcă.
Eurodeputatul a explicat și efectele directe pentru România și regiunea Arad.
„Pentru România, și în mod special pentru zona de vest în care activez și mă implic de ani buni, acest acord înseamnă acces la fonduri mai consistente, la proiecte de infrastructură de transport și digitalizare, la sprijin pentru mobilitatea militară și civilă, competitivitate, siguranță și coeziunea regiunii. Îmi exprim recunoștința față de colegii raportori, președinții de comisii, delegațiile naționale și toate părțile implicate. Acest succes este rodul muncii colective europene. Vom continua să fim vigilenți și activi pentru ca fiecare articol al legislativului adoptat să fie pus în aplicare”, a conchis Gheorghe Falcă.
Eurodeputatul Gheorghe Falcă explică beneficiile aplicației digitale de călătorie: România va avea la dispoziție instrumente moderne de verificare, de prevenire a fraudelor și migrației ilegale
Consiliul Uniunii Europene a adoptat poziția de negociere privind noul regulament care introduce aplicația digitală de călătorie a Uniunii Europene – un instrument modern menit să eficientizeze procedurile de trecere a frontierelor externe și să reducă timpul de așteptare pentru călători.
„Am lucrat pentru ca prin această inițiativă să fie găsit un echilibru solid între eficiență, inovație tehnologică și protecția drepturilor fundamentale ale cetățenilor. Scopul nostru a fost ca digitalizarea frontierelor să aducă beneficii reale oamenilor, fără a compromite securitatea sau viața privată”, a transmis eurodeputatul Gheorghe Falcă, raportor al Comisiei pentru Transporturi și Turism (TRAN) pentru acest dosar.
Într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro, europarlamentarul a explicat că „noua aplicație digitală de călătorie va permite transmiterea în avans a datelor către autoritățile de frontieră, astfel încât verificările să fie efectuate înainte ca pasagerii să ajungă în punctul de trecere. Această procedură va reduce semnificativ timpul de așteptare și va face controalele mult mai fluide și mai sigure”.
Conform acestuia, „aplicația va fi gratuită, disponibilă în toate limbile oficiale ale Uniunii, iar crearea documentului digital de călătorie va fi opțională – fără nicio formă de dezavantaj pentru cei care aleg să nu o utilizeze”.
„Sistemul respectă în totalitate normele europene privind protecția datelor: nu se colectează informații suplimentare, tehnologia folosește criptarea end-to-end, iar stocarea datelor este strict limitată. De asemenea, aplicația este concepută pentru a fi accesibilă persoanelor cu dizabilități sau competențe digitale reduse. Administrarea sistemului va fi realizată de agenția europeană eu-LISA, în colaborare cu autoritățile naționale de frontieră, ceea ce garantează standarde înalte de securitate cibernetică și interoperabilitate cu celelalte sisteme europene, precum Entry/Exit și ETIAS”, a explicat Gheorghe Falcă.
Acesta a mai punctat că „tehnologia trebuie să fie un instrument care îmbunătățește viața de zi cu zi”.
„Prin acest regulament, Uniunea Europeană demonstrează că inovația digitală poate reduce birocrația, poate întări securitatea și poate proteja drepturile fundamentale. Cetățenii europeni au nevoie de soluții moderne și eficiente, iar această aplicație reprezintă un pas concret în această direcție. Pentru România, beneficiile sunt clare. Traversarea frontierelor externe va fi mai rapidă pentru cetățenii români care călătoresc în spațiul Schengen aerian și maritim. Ca stat membru aflat la frontiera externă a Uniunii, România va avea la dispoziție instrumente moderne care eficientizează verificările, reduc presiunea asupra personalului Poliției de Frontieră și sporesc capacitatea de prevenire a fraudelor documentare și a migrației ilegale”, a continuat eurodeputatul.
Totodată, a mai spus acesta, implementarea sistemului va consolida cooperarea tehnică dintre autoritățile române și eu-LISA și va accelera digitalizarea infrastructurii de control la frontieră”.
„Acest dosar reprezintă un pas important în modernizarea managementului frontierelor europene, cu beneficii directe pentru securitate, mobilitate și experiența cetățenilor atunci când călătoresc”, a conchis Gheorghe Falcă.
Gabriela Firea, scrisoare deschisă către Comisia Europeană, în care solicită măsuri concrete pentru modificarea și întărirea legislației UE privind combaterea violenței domestice
Eurodeputata Gabriela Firea, în calitate de membră a Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (FEMM) din Parlamentul European, a anunțat miercuri, într-o postare pe Facebook, că a transmis o scrisoare deschisă către Comisia Europeană prin care solicită un set de măsuri concrete, aliniate la obiectivele strategice ale Uniunii Europene, pentru modificarea și întărirea legislației europene privind combaterea violenței domestice, în România și pe întreg teritoriul blocului.
Documentul, elaborat împreună cu experți, specialiști și reprezentanți ai societății civile, atrage atenția asupra creșterii fără precedent a violenței domestice împotriva femeilor.
„Europa se confruntă cu o realitate dureroasă în care siguranța femeilor este grav amenințată. În mai multe State Membre, cazurile de violență domestică și feminicid continuă să crească, iar în spatele acestor statistici se află femei care trăiesc zilnic în frică, în tăcere, amenințate și lipsite de protecție în propriile case sau chiar pe stradă. (…) Au murit destule femei, 52 doar până astăzi, în România!”, a transmis Firea, subliniind că fenomenul rămâne o urgență națională și europeană.
Scrisoarea, adresată comisarului european pentru Democrație, Justiție, Stat de drept și Protecția consumatorilor, Michael McGrath, și comisarului european pentru Pregătire, Gestionarea situațiilor de criză și Egalitate, Hajda Lahbib, include șase solicitări principale:
1. Stabilirea unui cadru juridic comun pentru prevenție, investigare și sancționare.
2. Un cadru strategic european pentru sprijin psihologic, consiliere și adăposturi, în sprijinul victimelor.
3. O linie bugetară specifică și o obligație pentru statele membre de a finanța organizațiile pentru drepturile femeilor și serviciile specializate de sprijin a victimelor.
4. Un set comun de indicatori de evaluare a performanței în următorul CFM 2028-2034, pentru a măsura încrederea femeilor în instituții, autonomia economică, reducerea dependenței sau participarea femeilor la procesul decizional.
5. Obligația pentru toate statele membre de a colecta și raporta date armonizate privind violența împotriva femeilor.
6. Crearea unui mecanism european permanent, interconectat și cu capacitate operațională pentru prevenirea violenței împotriva femeilor, cu rol de coordonare transfrontalier, alertare și schimb de informații între autoritățile competente și toate statele membre.
La final, semnatarii scrisorii deschise și-au exprimat convingerea că „aceste măsuri pot reduce semnificativ violența domestică și feminicidul”.
„Avem încredere că implementarea lor promptă va reconfirma angajamentul Uniunii Europene de a proteja victimele, de a preveni tragediile și de a asigura un viitor sigur pentru toate femeile din Europa”.
Eurodeputatul Gheorghe Falcă anunță acord interinstituțional asupra regulamentului european pentru managementul capacității feroviare: Pentru România, are o valoare strategică
Negociatorii statelor membre și ai Parlamentului European au ajuns la un acord provizoriu pentru armonizarea, simplificarea și eficientizarea gestionării capacității feroviare a UE, atât în interiorul statelor membre, cât și între acestea.
Potrivit eurodeputatului Gheorghe Falcă, prezent la negocieri în calitate de raportor din partea Grupului PPE din legislativul european, acest dosar este unul „esențial pentru mobilitatea, economia și securitatea Uniunii Europene”.
„În această noapte la ora 01:54, ora Belgiei, am adoptat noul Regulament european pentru managementul capacității feroviare, un dosar esențial pentru mobilitatea, economia și securitatea Uniunii Europene. În calitate de raportor din partea Grupului PPE, cel mai mare grup politic din Parlamentul European, am participat la aceste negocieri în numele Parlamentului pe parcursul întregului proces legislativ. A fost un dosar complex, care a trecut prin trei președinții ale Consiliului: am început negocierile cu Președinția ungară, am continuat cu cea poloneză și am finalizat acordul sub Președinția daneză. Fiecare etapă a avut provocările ei, de la discuții tehnice extrem de detaliate până la negocieri politice sensibile privind competențele celor trei instituții europene”, a arătat europarlamentarul travaliul negocierilor.
Gheorghe Falcă a explicat și impactul pozitiv generat de aceste modificări referitoare la gestionarea capacității feroviare a UE.
„Regulamentul adoptat astăzi modernizează modul în care Europa își gestionează capacitatea feroviară, introduce digitalizarea ca standard, îmbunătățește coordonarea transfrontalieră și facilitează transportul de pasageri și mărfuri. La fel de important, întărește mobilitatea militară și capacitatea Uniunii de a reacționa rapid în situații de criză, aspect crucial în actualul context geopolitic. În același timp, succesul implementării planului lansat de Comisia Europeană pe 5 noiembrie pentru accelerarea trenurilor de mare viteză în Europa începe aici. Acest Regulament este baza fără de care extinderea și interconectarea rețelelor de mare viteză nu pot deveni realitate”, detaliază europarlamentarul.
De asemenea, pentru România, regulamentul are „o valoare strategică”, potrivit eurodeputatului.
„Țara noastră este un nod esențial între frontiera estică a UE, Marea Neagră și coridoarele europene. O capacitate feroviară modernizată și interoperabilă înseamnă o economie mai competitivă, o conectivitate mai bună și un rol mai puternic în arhitectura de securitate a Europei. Este o zi importantă pentru Parlamentul European, pentru PPE și pentru România. Am demonstrat încă o dată că putem livra legislație cu impact real asupra cetățenilor și asupra rezilienței strategice a Uniunii Europene”, a conchis Gheorghe Falcă.
Comisia Europeană propune măsuri pentru a consolida pensiile suplimentare pentru ca „fiecare persoană să își poată menține un nivel bun de trai la pensionare”
„Totul poate fi transformat în armă” în comerțul mondial, avertizează comisarul european Maroš Šefčovič: Sistemul comercial bazat pe lanțuri de aprovizionare globale sigure a apus
Membri ai Congresului SUA, reuniți la reședința ambasadorului României la Washington la o cină privind securitatea est-europeană, cu participarea ambasadorilor R. Moldova și Ucrainei
“România, pas decisiv spre aderarea la OCDE în 2026”: Nicușor Dan a promulgat legea care întărește regulile de integritate în instituțiile publice
Germania și Polonia reiterează nevoia de a continua sprijinul pentru Ucraina. Într-o discuție telefonică cu Donald Tusk, Friedrich Merz condamnă în „cei mai duri termeni” sabotarea unei linii de cale ferată din Polonia
Comisia Europeană prezintă o strategie de transformare și digitalizare a sistemelor de justiție din UE: Contribuim la competitivitatea economiei noastre și ne asigurăm că tehnologia este în serviciul cetățenilor
ICI București subliniază rolul esențial al tehnologiei în sprijinirea seniorilor și importanța creării unor soluții digitale care să răspundă nevoilor reale ale acestora
Țările nordice nu mai pot continua să își asume „aproape toată povara” sprijinului pentru Ucraina, avertizează ministrul suedez de externe: Singura opțiune credibilă este folosirea activelor rusești înghețate
Ungaria cere oprirea finanțărilor UE către Ucraina în contextul noului scandal de corupție: Este o nebunie să trimitem încă 100 miliarde
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
UNESCO Global Network of Learning Cities in Romania Conference: For two days, the city of Cugir was the epicenter of promoting lifelong learning and sustainable development
Conferința Rețelei globale UNESCO a Orașelor care Învață din România: Timp de două zile, orașul Cugir a fost epicentrul promovării educației pe tot parcursul vieții și dezvoltării durabile
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
Șefa diplomației UE: Folosirea activelor rusești înghețate este cea mai clară soluție pentru finanțarea Ucrainei
Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
EXCLUSIVE | NATO Secretary General: America is completely invested in NATO and Romania. The Eastern Sentry starts in the Black Sea because it’s of vital strategic importance to NATO
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
