Regulamentul privind serviciile digitale intră în vigoare mâine, 17 februarie. În UE, spațiul online va deveni mai sigur, mai echitabil și mai transparent

Uniunea Europeană consideră regimul președintelui rus Vladimir Putin drept singurul responsabil pentru moartea lui Aleksei Navalnîi, a declarat vineri președintele Consiliului European, Charles Michel, în vreme ce președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a precizat că Rusia i-a luat libertatea și viața lui Navalnîi, dar nu și demnitatea, iar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut un apel la unitate în lupta pentru libertate.

Liderul opoziției ruse Aleksei Navalnîi a murit în închisoare, a anunțat vineri serviciul penitenciar din regiunea Yamalo-Nenets, unde acesta își ispășea pedeapsa, relatează Reuters și Deutsche Welle.

“Lumea a pierdut un luptător al cărui curaj va răsuna peste generații”, a scris Metsola, pe X, unde s-a declarat îngrozită de moartea laureatului Premiului Saharov, Alexei Navalny.

“Rusia i-a luat libertatea și viața, dar nu și demnitatea. Lupta sa pentru democrație continuă. Gândurile noastre sunt alături de soția și copiii săi”, a continuat ea.

