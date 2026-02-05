INTERNAȚIONAL
Reîncepe cursa înarmărilor? Ultimul acord de reducere a armelor nucleare SUA-Rusia a expirat, deschizând o nouă eră de incertitudine. SUA cere includerea Chinei într-un nou acord, dar Beijingul refuză
Ultimul acord de reducere a armelor nucleare dintre Statele Unite și Rusia, cunoscut sub numele de New START, a expirat joi, 5 februarie 2026, lăsând în urma sa nicio înțelegere existentă între cele două superputeri nucleare și alimentând perspectiva unei noi curse a înarmărilor, deși mai mulți lideri au cerut public prelungirea sau menținerea acestui acord.
Expirarea acestui acord a fost însoțită de discuții telefonice separate între președintele chinez Xi Jinping și cel rus Vladimir Putin și între liderul chinez și președintele american Donald Trump. Deși în septembrie 2025 Donald Trump a declarat că prelungirea acestui acord „sună ca o idee bună”, liderul american a sugerat recent că, dacă New START expiră, ar putea fi negociat un acord „mai bun” și a spus că China ar trebui inclusă. Beijingul a susținut constant că nu va participa la negocieri formale privind controlul armelor atâta timp cât arsenalul său rămâne mult mai mic decât cele ale SUA și Rusiei.
„Președintele a declarat clar în trecut că pentru a ajunge la un control real al armamentelor în secolul al XXI-lea, este imposibil să acționăm fără a include China, din cauza arsenalului său considerabil și în plină expansiune”, a afirmat, miercuri, secretarul de stat Marco Rubio.
În cadrul unei conversații cu omologul său chinez Xi Jinping, Vladimir Putin „a subliniat că în această situație vom acționa în mod responsabil și cumpănit”, a declarat consilierul diplomatic al președintelui rus Iuri Ușakov, cu prilejul unui briefing pentru jurnaliști, între care și AFP, relatează Agerpres.
Cel mai recent acord bilateral dintre SUA și Rusia a fost semnat în 2010 de Barack Obama și Dmitri Medvedev, în calitate de președinți ai Statelor Unite și Federației Ruse, și reprezenta ultimul tratat rămas în vigoare privind reducerea armelor nucleare dintre cele două state. Primul astfel de aranjament a fost stabilit prin acordul Strategic Arms Limitation Talks (SALT-I), semnat în 1972, notează și Deutsche Welle într-un amplu material dedicat acestei situații.
Acordul New START limitează numărul focoaselor nucleare strategice desfășurate la 1.550 pentru fiecare parte, precum și numărul vectorilor și sistemelor strategice de livrare — precum bombardierele grele, rachetele balistice intercontinentale (ICBM) și rachetele balistice lansate de pe submarine (SLBM) — la 800 pentru fiecare parte. De asemenea, tratatul include prevederi privind inspecții reciproce pentru a verifica respectarea acestuia.
Ce se întâmplă cu vechile acorduri START?
Acordurile START anterioare includ START I și START II. Primul a fost inițiat de președintele american de atunci, Ronald Reagan, în timpul Războiului Rece, cu doar câteva luni înainte de prăbușirea Uniunii Sovietice. A fost semnat de succesorul lui Reagan, președintele George H.W. Bush, precum și de președintele Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov. Acordul a intrat în vigoare în 1994 și a fost valabil până în 2009.
START II, în schimb, a fost convenit în 1993, dar nu a intrat niciodată în vigoare din cauza creșterii tensiunilor dintre Moscova și Washington la acel moment.
Cu toate acestea, ambele puteri au rămas angajate față de dezarmarea nucleară și au revenit la masa negocierilor pentru a elabora un nou acord. Semnat și ratificat în 2010, noul aranjament era conceput, la propriu, ca un nou început.
Tratatul a fost stabilit inițial pentru o durată de zece ani și urma să expire în februarie 2021. La acel moment, președintele SUA, Joe Biden, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, au convenit asupra unei prelungiri de cinci ani. Astfel, s-a ajuns la termenul-limită iminent din 2026.
Ce se întâmplă după ce acest acord a expirat?
Odată cu expirarea tratatului, cele mai mari două puteri nucleare ale lumii nu vor mai fi constrânse de limite superioare privind arsenalele lor nucleare strategice.
„Acest lucru este foarte rău pentru securitatea globală”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-o conferință de presă susținută marți.
Fără o intervenție, lumea s-ar putea confrunta cu o nouă cursă necontrolată a înarmărilor nucleare.
Expirarea acordului deschide, de asemenea, o nouă eră de incertitudine, întrucât tratatul urmărea să asigure predictibilitate și transparență prin prevederi privind inspecțiile la fața locului și schimbul de date. Ideea era de a preveni ca una dintre părți să lanseze prematur un atac nuclear pe baza unor informații eronate obținute de la cealaltă parte.
Ce speră să obțină Rusia și SUA?
În septembrie 2025, Putin a propus ca Rusia să respecte unilateral acordul pentru încă un an, pentru a oferi mai mult timp renegocierii. La acel moment, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că propunerea lui Putin „sună ca o idee bună”, dar a rămas neangajant.
Cei doi lideri se aflau atunci în relații bune — în detrimentul Ucrainei și al Uniunii Europene, după cum se temeau mulți lideri europeni.
Însă, la un moment dat, Trump pare să-și fi schimbat poziția. Vorbind despre acordul New START într-un interviu acordat New York Times în ianuarie 2026, el a spus: „dacă expiră, expiră”, adăugând că se așteaptă ca „pur și simplu să facem un acord mai bun”.
Se pare că Trump consideră că China, cea mai rapidă putere nucleară în creștere din lume, ar trebui integrată într-un aranjament bilateral. El indicase acest lucru încă din primul său mandat, când a anulat unilateral mai multe acorduri nucleare sau de control al armamentului cu Rusia și — fără succes — a sugerat ca China să fie implicată în continuarea acestora.
Ce rol joacă China?
La momentul inițierii tratatelor START, Rusia și Statele Unite erau încă puteri nucleare fără rival. Însă între timp, China a ajuns din urmă ca superputere economică și militară. Acesta este probabil motivul pentru care Trump a susținut că un nou tratat de denuclearizare ar avea sens doar cu implicarea Chinei.
Beijingul deține în prezent un stoc estimat la aproximativ 600 de focoase nucleare, aflat în creștere. În 2023, o comisie a Congresului SUA a avertizat că, pentru prima dată în istoria sa, Statele Unite se confruntă cu provocarea de a descuraja nu una, ci două puteri nucleare de același nivel.
China a respins apelurile de a-și limita arsenalul nuclear, argumentând că stocul său este încă relativ mic în comparație cu cele ale Statelor Unite și Rusiei.
CHINA
Trump și Xi au discutat despre “Taiwan, războiul Rusia-Ucraina și Iran” după un dialog între liderul chinez și Putin. Liderul SUA va vizita China în luna aprilie
Președintele american Donald Trump a declarat, miercuri, pe rețeaua sa socială Truth Social, că a avut o „convorbire lungă și aprofundată” cu omologul său chinez, Xi Jinping, menționând Iranul, războiul Rusiei din Ucraina, achizițiile de energie ale Chinei și vizita sa programată în aprilie drept principalele teme discutate.
Comunicatul Beijingului a evidențiat însă Taiwanul drept „cea mai importantă problemă” în relațiile bilaterale, îndemnând Statele Unite să „trateze cu prudență problema vânzărilor de arme către Taiwan”, relatează CNBC. China susține că Taiwanul face parte din teritoriul său, afirmații respinse de insula guvernată democratic.
Washingtonul a aprobat în decembrie anul trecut vânzări de armament către Taiwan în valoare de până la 11,15 miliarde de dolari — unele dintre cele mai mari din istorie — pentru a consolida capacitățile de apărare ale insulei și a descuraja orice agresiune militară din partea Beijingului.
„Am încheiat o convorbire telefonică excelentă cu președintele Chinei, Xi. A fost o discuție lungă și aprofundată, în cadrul căreia au fost abordate numeroase subiecte importante, inclusiv comerțul, domeniul militar, vizita pe care o voi face în China în luna aprilie (pe care o aștept cu mare interes!). Taiwanul, războiul dintre Rusia și Ucraina, situația actuală din Iran, achizițiile de petrol și gaze ale Chinei din Statele Unite, analiza de către China a achiziționării unor produse agricole suplimentare, inclusiv creșterea cantității de soia la 20 de milioane de tone pentru sezonul curent (s-au angajat la 25 de milioane de tone pentru sezonul următor!), livrările de motoare pentru avioane și numeroase alte subiecte, toate foarte pozitive!”, a scris Trump, pe Truth Social.
În timpul convorbirii, Trump a subliniat importanța relațiilor comerciale dintre cele două țări, inclusiv achizițiile Chinei de petrol și gaze, produse agricole și livrări de motoare pentru avioane.
China a fost de acord să își majoreze achizițiile de soia americană la 20 de milioane de tone în sezonul curent și la 25 de milioane de tone în sezonul următor, a afirmat Trump.
În timp ce Trump a descris convorbirea drept „excelentă” și a subliniat că relația sa personală cu Xi este „una extrem de bună”, liderul chinez a adoptat un ton mai temperat, afirmând că „SUA au preocupările lor și China are preocupările sale”, dar că o soluție poate fi găsită dacă ambele părți se apropie una de cealaltă cu „reciprocitate”.
Ce a lipsit din convorbire: pământurile rare, Venezuela
Niciuna dintre părți nu a menționat aprovizionarea Chinei cu minerale de pământuri rare — o temă care a revenit în prim-plan anul trecut, după ce Beijingul și-a folosit poziția dominantă în domeniul mineralelor critice pentru a obține pârghii și a-l determina pe Trump să își tempereze amenințările tarifare, mai precizează CNBC.
Comunicatele oficiale ale ambelor părți au omis și tensiunile persistente legate de Venezuela, după ce SUA l-au capturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro și pe soția acestuia într-o operațiune militară spectaculoasă la începutul acestui an și au preluat controlul asupra industriei petroliere a țării.
În urma operațiunii militare, Trump a cerut Venezuelei să își reducă legăturile economice cu mai multe state, inclusiv cu China, dar ulterior și-a nuanțat poziția, afirmând că investițiile chineze ar fi binevenite.
Punct sensibil: Iranul
Convorbirea lui Trump cu Xi a avut loc la câteva ore după ce președintele chinez a purtat o videoconferință cu președintele rus Vladimir Putin, pentru a discuta puncte sensibile geopolitice din regiune.
Consilierul pentru politică externă al lui Putin, Yuri Ușakov, le-a declarat jurnaliștilor, într-un briefing susținut după discuția Xi–Putin, că cei doi lideri au urmărit să își alinieze pozițiile privind dosare globale sensibile, inclusiv Iranul, Venezuela și Cuba.
„Relația cu China, precum și relația mea personală cu președintele Xi, este una extrem de bună, iar amândoi realizăm cât de important este să o menținem astfel. Cred că în următorii trei ani ai mandatului meu vor fi obținute multe rezultate pozitive în legătură cu președintele Xi și cu Republica Populară Chineză!”
NATO
Președintele Finlandei: Politica externă a actualei administrații americane intră în conflict cu valorile europene
Europa și Finlanda trebuie să recunoască faptul că Statele Unite trec printr-o schimbare profundă, iar direcția ideologică a politicii externe promovate de actuala administrație americană intră în conflict cu valorile europene, a declarat miercuri președintele Finlandei, Alexander Stubb, potrivit Reuters, preluat de Agerpres.
Declarațiile vin în contextul în care mai multe state europene membre NATO, inclusiv Finlanda, își reevaluează strategiile de politică externă și de securitate, după ce președintele american Donald Trump a amplificat, în luna ianuarie, tensiunile cu aliații europeni, în special pe tema Groenlandei, teritoriu aflat sub suveranitatea Danemarcei.
Într-un discurs susținut în fața Parlamentului de la Helsinki, Alexander Stubb a anunțat că Finlanda își va actualiza doctrina de politică externă și de securitate, astfel încât aceasta să reflecte noile realități internaționale.
„Trebuie să recunoaștem onest că Statele Unite trec printr-o schimbare. Modul lor de a se raporta la aliați, precum și felul în care își conduc politica externă se schimbă, de asemenea”, a declarat Stubb, subliniind totodată că SUA rămân „un aliat important”.
Președintele finlandez a explicat că, în ciuda acestor divergențe, Helsinki încearcă să mențină relații strânse cu administrația Trump, atât pentru a obține sprijinul Washingtonului pentru Ucraina în fața agresiunii ruse, cât și pentru a consolida securitatea Finlandei, stat aflat la granița cu Rusia.
Totuși, Alexander Stubb a avertizat că direcția actualei politici externe americane ridică probleme de fond pentru Europa.
„Politica externă a actualei administrații americane este fundamentată pe o ideologie care intră în conflict cu valorile noastre”, a spus președintele Finlandei, indicând drept exemple subminarea ordinii internaționale existente, acțiunea în afara instituțiilor internaționale și minimalizarea rolului Europei pe scena globală.
Alexander Stubb nu a oferit un calendar precis pentru finalizarea revizuirii politicii externe și de securitate, dar a precizat că lucrările în acest sens sunt abia la început, în colaborare cu guvernul finlandez.
NATO
“Demonstrație a angajamentului de neclintit al SUA” față de securitatea României: Tancuri Abrams ale Armatei SUA, dislocate în poligonul Smârdan
Într-o demonstrație continuă a angajamentului neclintit al Statelor Unite față de pacea, securitatea și stabilitatea regională, forțe și echipamente ale Armatei SUA au fost dislocate în Poligonul de Instrucție Smârdan pentru exerciții de instruire comune cu partenerii români, informează Ambasada Statelor Unite la București într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Dislocarea a inclus elemente ale Regimentului 16 Infanterie, care au finalizat, recent, operațiuni în Poligonul de Instrucție Novo Selo, Bulgaria, și care au adus capabilități avansate în România. Printre echipamentele dislocate s-au numărat cinci tancuri M1A2 SEPV2 Abrams, integrate într-o serie de activități comune de instruire, menite să consolideze parteneriatul de apărare dintre SUA și România.
Această rotație face parte din angajamentul continuu al Armatei SUA de a menține o prezență persistentă și rotațională în România, asigurând că forțele militare americane rămân pregătite și capabile să răspundă oricărei potențiale crize. Sosirea tancurilor Abrams, împreună cu personalul și echipamentele de sprijin, subliniază dedicarea Statelor Unite față de apărarea colectivă și interoperabilitatea cu aliații NATO.
Instrucția comună de la Smârdan a oferit oportunități valoroase pentru forțele americane și române de a-și îmbunătăți capabilitățile, de a spori interoperabilitatea și de a consolida baza solidă de cooperare dintre cele două națiuni. Activitățile de instruire au inclus proceduri comune de conducere a trupelor americane și române, exerciții tactice la nivel de companie (STX) și exerciții combinate de trageri cu muniție reală, pe timp de zi și de noapte, la nivel de companie, în perioada 29 ianuarie – 4 februarie.
„Sosirea tancurilor Abrams la Smârdan este o demonstrație clară a parteneriatului strategic solid dintre SUA și România. Responsabilitățile noastre comune în cadrul NATO ne protejează cetățenii, ne apără teritoriul și fac ca Statele Unite și România să fie mai sigure”, a declarat Chargé d’Affaires al SUA, Michael Dickerson.
Prezența continuă a forțelor militare americane în România demonstrează sprijinul constant al Statelor Unite pentru aliații săi din NATO și angajamentul față de securitatea regională.
