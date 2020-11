Reînnoirea relației transatlantice: Emmanuel Macron, Angela Merkel și Boris Johnson, primii lideri cu care Joe Biden a vorbit la telefon după alegerea sa ca președinte al SUA

Președintele ales al SUA, Joe Biden, a avut marți primele sale convorbiri telefonice cu lideri din țările aliate și partenere ale Statelor Unite, acesta discutând la telefon cu președintele francez Emmanuel Macron, cu cancelarul german Angela Merkel și prim-ministrui britanic Boris Johnson, cei trei lideri europeni felicitându-l pe Biden pentru câștigarea alegerilor pezidențiale americane.

“Am vorbit cu Joe Biden pentru a-l felicita. Vom avea multe de făcut împreună pentru a promova prioritățile comune – climă, sănătate globală, securitate internațională – și acțiunile multilaterale eficiente“, a scris Macron, pe contul său de Twitter.

De altfel, președintele francez l-a felicitat și sâmbătă pe viitorul său omolog american, deși poziția exprimată de ministrul său de finanțe după scrutinul prezidențial din SUA sugera că Washington-ul nu mai este un partener amical al Europei și, prin urmare, statele UE trebuie să investească în suveranitatea europeană.

I spoke to @JoeBiden to congratulate him on his election. We’ll have a lot to do together to promote shared priorities – climate, global health, international security – and effective multilateral action. pic.twitter.com/h1zStqEf2J

Și cancelarul german Angela Merkel i-a telefonat marţi lui Joe Biden pentru a-l felicita pentru victoria în alegerile prezidenţiale din SUA şi pentru a-şi exprima “dorinţa pentru o colaborare strânsă şi bazată pe încredere”, a anunţat purtătorul de cuvânt al cancelarului, Steffen Seibert, într-un scurt comunicat.

Angela Merkel şi “preşedintele american ales au convenit asupra faptului că este extrem de importantă colaborarea transatlantică, date fiind numeroasele provocări la nivel mondial“, a spus acesta, pe Twitter.

Cu aceeaşi ocazie, Angela Merkel i-a transmis felicitări şi vicepreşedintei alese Kamala Harris, care va fi prima femeie de culoare ajunsă în această poziţie.

Angela Merkel, care va colabora cu al patrulea preşedinte american de la venirea sa la putere în 2005, a avut relaţii tensionate cu republicanul Donald Trump, care a făcut din Germania un ţap ispăşitor în chestiuni economice şi legate de apărare, vorbind despre Berlin ca un actor delincvent din perspectiva cheltuielilor militare în cadrul NATO și prizonier al Rusiei din punct de vedere energetic din cauza conductei Nord Stream 2.

Mai mult, Angela Merkel și-a exprimat luni speranța pentru revenirea la legături mai puternice cu Washington-ul după alegerea lui Biden, precizând că legăturile transatlantice cu SUA sunt o “comoară pe care trebuie să o păstrăm”.

De asemenea, și premierul britanic Boris Johson a vorbit la telefon cu Joe Biden pentru a-l felicita.

“Aștept cu nerăbdare să consolidăm parteneriatul dintre țările noastre și să lucrăm împreună în prioritățile noastre comune – de la combaterea schimbărilor climatice la promovarea democrației și revenirea din pandemie“, a scris Johnson, pe Twitter, în contextul în care presa din Albion a relatat recent că șeful guvernului de la Londra așteaptă deznodământul alegerilor din SUA pentru a decide calea de urmat în negocierile privind viitoarea relație cu UE.

Tratativele dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană privind un acord comercial post-Brexit evoluează lent, în pofida faptului că perioada de tranziție se încheie la 31 decembrie 2020, însă există semnale că ambele părți sunt dispuse pentru un compromis rezonabil. Spre deosebire de Donald Trump, viitorul președinte Joe Biden a avertizat că nu va exista un acord comercial între Washington și Londra dacă Marea Britanie încalcă Acordul din Vinerea Mare care garantează pacea între Republica Irlanda, stat membru UE, și Irlanda de Nord, provincie care va trebui să respecte reguli europene și după perioada de tranziție post-Brexit

Totodată, convorbirea telefonică a avut loc și în contextul în care Marea Britanie va prelua, în 2021, de la SUA președinția G7,

I just spoke to @JoeBiden to congratulate him on his election. I look forward to strengthening the partnership between our countries and to working with him on our shared priorities – from tackling climate change, to promoting democracy and building back better from the pandemic.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) November 10, 2020