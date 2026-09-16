Relansarea economiei Europei – “prioritatea numărul unu”: von der Leyen cere noi resurse proprii în bugetul UE, promite revizuirea istorică a pieței unice și un pact împotriva supra-reglementării

Corespondență din Strasbourg

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut miercuri, în discursul privind Starea Uniunii Europene, că relansarea economiei europene este „prioritatea noastră numărul unu”, reafirmând în același timp noi măsuri pentru accelerarea investițiilor, dezvoltarea piețelor de capital și simplificarea regulilor pentru companii.

„Economia noastră a rezistat impactului războaielor din Orientul Mijlociu mai bine decât ne așteptam. Șomajul este aproape la un nivel minim record. Dar presiunile exercitate de prețurile mai mari ale energiei și de costurile mai mari ale îndatorării afectează oamenii și întreprinderile”, a afirmat von der Leyen.

Șefa Comisiei Europene a subliniat că UE trebuie să facă alegeri fiscale clare pentru a menține sustenabilitatea finanțelor publice, protejând în același timp investițiile.

„Relansarea economiei Europei este astfel prioritatea noastră numărul unu”, a spus ea.

Ursula von der Leyen a evidențiat avantajele structurale ale economiei europene, între care dimensiunea pieței unice, industria și serviciile competitive la nivel global, economiile disponibile și forța monedei euro, dar a atras atenția asupra fragmentării capitalului, rețelelor și puterii de cumpărare.

„Dispunem de o piață imensă, o industrie și servicii de talie mondială, o rezervă bogată de economii și una dintre monedele cele mai puternice din lume. Și totuși, încă ne fragmentăm capitalul, rețelele și puterea de cumpărare”, a declarat președinta Comisiei.

Ea a amintit că, încă de la începutul mandatului său, Comisia a urmărit construirea unei economii europene în care inovarea și energia să circule dincolo de frontiere, iar companiile să poată concura și să se dezvolte pe întreg teritoriul UE.

În acest context, von der Leyen a invocat rapoartele Draghi și Letta și a subliniat că instituțiile europene trebuie să accelereze implementarea măsurilor.

„Am ajuns acum la un acord politic cu privire la Foaia de parcurs O Europă, o piață. Și împreună, până la sfârșitul anului viitor, putem și trebuie să finalizăm această revizuire istorică a pieței unice”, a spus ea.

Președinta Comisiei a insistat asupra necesității reducerii timpului necesar pentru autorizări, conectarea la rețele și luarea deciziilor de finanțare, arătând că aceste procese pot determina locul în care sunt realizate investițiile și create locurile de muncă.

„Trebuie să ne mișcăm mult mai repede. De aceea vom prezenta propuneri pentru a accelera și mai mult procesul de autorizare”, a afirmat von der Leyen.

Ea a anunțat, de asemenea, o accelerare a procedurilor pentru proiectele considerate de interes strategic pentru Europa și o reducere a sarcinii administrative pentru companii și IMM-uri.

Ursula von der Leyen a precizat că cele 12 propuneri omnibus prezentate de Comisie reduc sarcina administrativă cu aproximativ 17 miliarde de euro pe an, însă a subliniat că simplificarea legislației trebuie să fie un efort comun al instituțiilor europene și al statelor membre.

„Da, facem tot posibilul la nivel european pentru a reduce birocrația. Dar acum cred că este timpul ca statele membre să își intensifice eforturile. Dacă ne dorim cu adevărat simplificarea, avem nevoie și de un pact împotriva suprareglementării”, a afirmat președinta Comisiei.

În continuarea discursului, Ursula von der Leyen a pus accentul pe finanțarea investițiilor și pe necesitatea unor noi resurse pentru bugetul european.

„Ajungem la următorul punct, finanțarea. Să fie foarte clar, bugetul nostru se referă la viitorul nostru. Și orice buget modern are nevoie de noi resurse proprii”, a declarat ea.

Președinta Comisiei a arătat că UE trebuie să creeze condițiile prin care companiile europene să poată atrage mai ușor investiții și să se dezvolte, subliniind importanța Uniunii economiilor și investițiilor.

„Dar este nevoie de timp pentru dezvoltarea piețelor de capital, iar nevoile companiilor noastre sunt urgente. Avem nevoie de un sistem bancar conceput astfel încât să susțină creșterea, nu doar stabilitatea”, a spus von der Leyen.

În acest scop, Comisia va prezenta un nou pachet legislativ pentru sectorul bancar, axat pe simplificare și reducerea fragmentării.

„De aceea vom prezenta un nou pachet bancar axat pe simplificare și pe combaterea fragmentării. Știm că există o cerere de capital. Dar avem nevoie de o capacitate și de un apetit mai mare pentru risc”, a afirmat ea.