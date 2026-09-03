Relația Canadei cu Europa intră într-o nouă etapă. Pentru prima oară, un ministru canadian de externe participă la o reuniune Gymnich

U.E.CONSILIUL UE
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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© Anita Anand - X

Relația dintre Canada și Uniunea Europeană intră într-o nouă etapă. Ministrul canadian de externe a participat, în premieră, la reuniunea informală Gymnich a miniștrilor de externe ai UE, desfășurată în Irlanda, subliniind că deciziile luate în prezent vor influența întreaga arhitectură de securitate a Europei pentru următoarea generație.

„Relația Canadei cu Europa intră într-o nouă etapă. În luna mai, am participat la Consiliul Afaceri Externe al UE, iar săptămâna aceasta, în Irlanda, sunt primul ministru canadian de externe care participă la o reuniune Gymnich, alături de omologii europeni, într-un moment crucial pentru continent”, a scris Anita Anand, șefa diplomației canadiene, într-un mesaj postat pe contul X.

Înaltul oficial canadian susține că deciziile care vor fi luate în prezent vor modela viitorul Ucrainei și echilibrul de securitate din Europa pentru o întreagă generație: „Sub președinția irlandeză a Consiliului UE, Canada colaborează cu Ucraina și cu aliații noștri europeni pentru a-i consolida reziliența militară și economică, pentru a intensifica presiunea asupra Moscovei și pentru a asigura o pace justă și durabilă, în condițiile Ucrainei.”

„Această implicare tot mai puternică va continua și în octombrie, când Canada va găzdui Summitul liderilor Canada-UE și va promova prioritățile noastre transatlantice comune”, a conchis aceasta.

Gymnich este reuniunea informală a miniștrilor de externe ai Uniunii Europene. Are loc o dată la șase luni și le oferă miniștrilor posibilitatea unor discuții deschise și strategice despre evoluțiile geopolitice și despre rolul UE pe scena internațională. Spre deosebire de reuniunile formale ale Consiliului Afaceri Externe, este un format destinat în principal schimbului strategic de opinii.

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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