Relația Canadei cu Europa intră într-o nouă etapă. Pentru prima oară, un ministru canadian de externe participă la o reuniune Gymnich

Relația dintre Canada și Uniunea Europeană intră într-o nouă etapă. Ministrul canadian de externe a participat, în premieră, la reuniunea informală Gymnich a miniștrilor de externe ai UE, desfășurată în Irlanda, subliniind că deciziile luate în prezent vor influența întreaga arhitectură de securitate a Europei pentru următoarea generație.

„Relația Canadei cu Europa intră într-o nouă etapă. În luna mai, am participat la Consiliul Afaceri Externe al UE, iar săptămâna aceasta, în Irlanda, sunt primul ministru canadian de externe care participă la o reuniune Gymnich, alături de omologii europeni, într-un moment crucial pentru continent”, a scris Anita Anand, șefa diplomației canadiene, într-un mesaj postat pe contul X.

Canada’s relationship with Europe is moving into new territory. In May, we participated in the EU Foreign Affairs Council; this week in Ireland, I am the first Canadian foreign minister to participate in a Gymnich meeting, joining European colleagues at a pivotal moment for the… pic.twitter.com/zz8qQAHTJm — Anita Anand (@AnitaAnandMP) September 2, 2026

Înaltul oficial canadian susține că deciziile care vor fi luate în prezent vor modela viitorul Ucrainei și echilibrul de securitate din Europa pentru o întreagă generație: „Sub președinția irlandeză a Consiliului UE, Canada colaborează cu Ucraina și cu aliații noștri europeni pentru a-i consolida reziliența militară și economică, pentru a intensifica presiunea asupra Moscovei și pentru a asigura o pace justă și durabilă, în condițiile Ucrainei.”

„Această implicare tot mai puternică va continua și în octombrie, când Canada va găzdui Summitul liderilor Canada-UE și va promova prioritățile noastre transatlantice comune”, a conchis aceasta.