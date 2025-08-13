Relația economică UE–SUA ar trebui să se bazeze pe principii de echilibru și schimburi comerciale corecte, nu pe taxare reciprocă, subliniază Gheorghe Falcă

Relația economică dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ar trebui să se bazeze pe principii de echilibru și schimburi comerciale corecte, nu pe măsuri de protecționism sau taxare reciprocă, a transmis eurodeputatul Gheorghe Falcă.

„Piața unică europeană s-a dovedit a fi una dintre cele mai stabile și competitive structuri economice la nivel global. În locul abordărilor tensionate, este nevoie de un cadru de negociere calm și constructiv, care să permită deschiderea reală a piețelor și recunoașterea reciprocă a punctelor forte economice”, a scris Falcă, pe Facebook.

Potrivit europarlamentarului, obiectivul nu este doar protejarea internă a economiilor, ci promovarea activă a produselor și serviciilor europene pe piețele internaționale, inclusiv cea americană.

„Uniunea Europeană continuă să dezvolte parteneriate economice cu multiple state la nivel global, într-o viziune de creștere sustenabilă, inovare și consolidare a rolului său în economia mondială”, a adăugat eurodeputatul.

Luna trecută, Statele Unite și Uniunea Europeană au ajuns la un acord comercial, punând capăt unui impas transatlantic care a durat mai multe luni.

Acordul prevede o taxă de bază de 15% pentru majoritatea exporturilor UE către SUA, limitând o taxă vamală mai mare pentru produsele UE vândute pe piața americană. Cu toate acestea, taxa este mai mare decât înainte de venirea lui Trump la putere, iar exporturile de oțel rămân supuse unei taxe de 50%, ceea ce reprezintă un regres pentru această industrie.

Produsele farmaceutice au fost, de asemenea, excluse și ar putea fi supuse unor tarife punitive, a declarat Trump.