Relația economică UE–SUA ar trebui să se bazeze pe principii de echilibru și schimburi comerciale corecte, nu pe taxare reciprocă, subliniază Gheorghe Falcă
Relația economică dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ar trebui să se bazeze pe principii de echilibru și schimburi comerciale corecte, nu pe măsuri de protecționism sau taxare reciprocă, a transmis eurodeputatul Gheorghe Falcă.
„Piața unică europeană s-a dovedit a fi una dintre cele mai stabile și competitive structuri economice la nivel global. În locul abordărilor tensionate, este nevoie de un cadru de negociere calm și constructiv, care să permită deschiderea reală a piețelor și recunoașterea reciprocă a punctelor forte economice”, a scris Falcă, pe Facebook.
Potrivit europarlamentarului, obiectivul nu este doar protejarea internă a economiilor, ci promovarea activă a produselor și serviciilor europene pe piețele internaționale, inclusiv cea americană.
„Uniunea Europeană continuă să dezvolte parteneriate economice cu multiple state la nivel global, într-o viziune de creștere sustenabilă, inovare și consolidare a rolului său în economia mondială”, a adăugat eurodeputatul.
Luna trecută, Statele Unite și Uniunea Europeană au ajuns la un acord comercial, punând capăt unui impas transatlantic care a durat mai multe luni.
Acordul prevede o taxă de bază de 15% pentru majoritatea exporturilor UE către SUA, limitând o taxă vamală mai mare pentru produsele UE vândute pe piața americană. Cu toate acestea, taxa este mai mare decât înainte de venirea lui Trump la putere, iar exporturile de oțel rămân supuse unei taxe de 50%, ceea ce reprezintă un regres pentru această industrie.
Produsele farmaceutice au fost, de asemenea, excluse și ar putea fi supuse unor tarife punitive, a declarat Trump.
Victor Negrescu a stabilit cu ministrul Sănătății „acțiuni la nivel european” pentru ca România să utilizeze „fiecare euro în beneficiul pacienților”
Eurodeputatul social-democrat Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a stabilit cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, „câteva priorități și acțiuni comune la nivel european” pentru a „utiliza fiecare euro disponibil în beneficiul pacienților din România” și pentru a „crește calitatea serviciilor medicale oferite de români”.
„Am avut o nouă întâlnire de lucru cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, un coleg pe care l-am susținut activ în momentul desemnării ca ministru în cadrul Partidului Social Democrat și care demonstrează că se poate face performanță”, a subliniat Negrescu.
Printre temele abordate cu ministrul Sănătății se numără salvarea fondurilor europene destinate spitalelor și protejarea investițiilor din PNRR.
„În calitate de raportor al Parlamentului European privind implementarea PNRR-urilor, urmăresc îndeaproape aceste proiecte la nivel european, am facilitat simplificarea procedurilor și am permis fazarea proiectelor către alte programe europene”, a evidențiat eurodeputatul, membru în Comisia pentru Sănătate Publică din Parlamentul European.
Un alt subiect discutat a fost „menținerea programului european pentru sănătate EU4Health și creșterea alocărilor bugetare pentru sănătate în următorul MFF, pentru a răspunde crizei de personal medical și nevoilor tot mai mari de modernizare”.
Cea de-a treia temă dezbătută a fost „protejarea finanțării europene pentru noile secții ale Spitalului Județean din Alba, un proiect al PSD Alba, inițiat împreună cu consilierul județean Corneliu Mureșan.” ”Am reușit din nou să salvăm acest proiect, în ciuda întârzierilor în implementare acumulate la nivel local. Este deja a doua oară când reușim să facem acest lucru. Proiectul urmează să fie finanțat în continuare din fonduri europene și ca urmare a modificărilor de regulament realizate la nivel european. Fac apel către autoritățile județene din Alba la un dialog constructiv și la o bună colaborare instituțională pentru a duce această investiție importantă la bun sfârșit. Nu e loc aici de atacuri politice. Interesul cetățeanului e mai important”, a completat Victor Negrescu.
Discuția dintre Victor Negrescu și Alexandru Rogobete a avut loc în contextul consultărilor referitoare la viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, desfășurate de europarlamentar.
În urmă cu câteva zile, vicepreședintele Parlamentului European s-a întâlnit și cu ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, pentru a identifica modalități de accesare și utilizare mai eficientă a fondurilor europene în sprijinul copiilor, tinerilor și persoanelor vârstnice din România.
Parlamentul European a adoptat Strategia post-2024 pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, cu amendamente propuse de Victor Negrescu
Parlamentul European a adoptat, la ultima sesiune plenară de la Strasbourg, Strategia post-2024 pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, document care include mai multe amendamente propuse de eurodeputatul social-democrat Victor Negrescu, vicepreședinte al legislativului european.
„Dizabilitate nu înseamnă neputință. Înseamnă putere, curaj și dorința de a reuși iar acest lucru devine posibil dacă noi, ca societate, știm să sprijinim și să nu punem piedici”, a transmis Negrescu, duminică, într-o postare pe Facebook.
Printre măsurile susținute de eurodeputat și incluse în strategia adoptată se numără:
- acces gratuit și rapid la terapii esențiale pentru copiii și tinerii cu dizabilități;
- investiții în infrastructură sportivă incluzivă și programe dedicate sportivilor cu dizabilități;
- sprijin pentru familiile acestora prin consiliere profesională și grupuri de suport;
- acces echitabil la tehnologii și tratamente moderne, cu norme armonizate în întreaga UE;
- protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilități permanente, fără reevaluări inutile.
Negrescu a subliniat că nu a fost „un demers izolat”, amintind că „în fiecare buget european negociat, am luptat pentru fonduri suplimentare dedicate incluziunii și accesibilității”. Ca negociator-șef al bugetului UE pentru 2025, acesta a obținut sprijin financiar pentru Jocurile Mondiale de Iarnă Special Olympics de la Torino, eveniment care „celebrează excelența sportivilor cu dizabilități din toată lumea”. Totuși, el a precizat că sprijinul său pentru Special Olympics „merge mult dincolo de un eveniment: cred cu tărie că sportul este una dintre cele mai bune căi de incluziune și emancipare”.
La final, vicepreședintele Parlamentului European a subliniat că „persoanele cu dizabilități nu au nevoie de milă”, ci de „șanse egale, de acces real la educație, muncă, sănătate și sport, de un loc la masa deciziilor”. „Iar datoria noastră este să le oferim exact aceste lucruri”, a adăugat Victor Negrescu.
Victor Negrescu, discuții cu ministrul Muncii despre folosirea eficientă a fondurilor europene pentru copii, tineri și seniori, în contextul viitorului buget multianual al UE
Eurodeputatul social-democrat Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a avut o întâlnire cu ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, pentru a identifica modalități de accesare și utilizare mai eficientă a fondurilor europene în sprijinul copiilor, tinerilor și persoanelor vârstnice din România, potrivit unui mesaj transmis, sâmbătă, pe Facebook.
Discuția a avut loc în cadrul consultărilor privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene (MFF 2028–2034), desfășurate de Victor Negrescu.
Negrescu a precizat că discuțiile au vizat mai multe priorități, printre care implementarea Garanției pentru copii, astfel încât „niciun copil să nu fie lăsat în urmă”, dezvoltarea de programe concrete pentru tinerii NEETs (care nu lucrează și nu urmează o formă de educație), adaptarea pieței muncii la noile realități economice și digitale prin formare profesională, precum și îmbunătățirea accesului persoanelor vârstnice la servicii de asistență și îngrijire.
„O abordare integrată, în care fondurile europene, politicile naționale și implicarea comunităților merg mână în mână, este esențială pentru a crea șanse reale de dezvoltare pentru fiecare cetățean”, a declarat eurodeputatul, în mesajul de pe Facebook.
Relația economică UE–SUA ar trebui să se bazeze pe principii de echilibru și schimburi comerciale corecte, nu pe taxare reciprocă, subliniază Gheorghe Falcă
