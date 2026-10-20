Relația UE-Regatul Unit este vitală în actualul context geopolitic, de securitate și economic, afirmă comisarul european pentru comerț

Relația dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit este „de o importanță vitală în actualul context geopolitic, de securitate și economic”, a declarat comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, prezentând așteptările UE înaintea summitului UE–Regatul Unit din 20 noiembrie, relatează The Guardian.

Oficialul european a vorbit în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, la câteva minute după o convorbire telefonică cu Hamish Falconer, ministrul britanic pentru Europa, și a precizat că UE are trei priorități pentru discuțiile cu Londra.

În primul rând, Šefčovič a subliniat necesitatea punerii depline în aplicare a acordurilor existente, care includ protejarea drepturilor celor șase milioane de cetățeni ai UE rezidenți în Regatul Unit și ale aproximativ un milion de cetățeni britanici care locuiesc în Uniune.

„Trebuie să ne asigurăm că aceștia se pot bucura pe deplin de drepturile lor, atât în prezent, cât și în viitor. De aceea, continuăm să căutăm soluții pentru toate aspectele care îi privesc”, a declarat comisarul european.

Acesta a precizat, de asemenea, că „lucrările continuă” pentru punerea în aplicare a Acordului-cadru Windsor, care are o importanță deosebită pentru Irlanda de Nord.

Summitul va oferi și ocazia abordării unor chestiuni sectoriale, a mai spus Šefčovič, amintind progresele înregistrate anul trecut în domeniile pescuitului, energiei și programului Erasmus+.

„Ne propunem să finalizăm, ca pachet pentru summit, negocierile privind crearea unei zone sanitare și fitosanitare comune, interconectarea sistemelor noastre de comercializare a certificatelor de emisii și instituirea unui program pentru experiențe de mobilitate a tinerilor”, a afirmat acesta.

Comisarul european a adăugat că sunt în desfășurare discuții și privind participarea Regatului Unit la piața internă a energiei electrice a UE, precum și o contribuție financiară adecvată din partea Regatului Unit pentru reducerea disparităților economice, sociale și teritoriale dintre regiunile Uniunii.

Pe agenda summitului se vor afla și chestiuni de politică externă, în contextul în care atât UE, cât și Regatul Unit continuă să sprijine Ucraina.

Šefčovič a adăugat că, având în vedere contextul geopolitic, care s-a schimbat semnificativ de la retragerea Regatului Unit din UE, există, de asemenea, posibilitatea intensificării cooperării pentru susținerea lanțurilor valorice integrate dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit.