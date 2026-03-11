Relațiile economice dintre România și Germania – „o poveste de succes” de două decenii. Peste 10.000 de companii germane asigură peste 250.000 de locuri de muncă în țara noastră

Peste 10.000 de companii germane asigură în România peste 250.000 de locuri de muncă – de la industria auto și IT, la comerțul cu amănuntul, sectorul energetic și serviciile financiare.

Din 2006, Germania este cel mai important partener comercial al României, fapt ce arată „o poveste de succes” în relațiile economice dintre România și motorul economiei europene.

Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, împreună cu Ambasada Germaniei în România, a prezentat o broșură care confirmă că relațiile bilaterale dintre Germania și România creează avantaje concrete pentru ambele țări – o relație win-win, care oferă ambelor părți oportunități noi și consolidează în mod durabil competitivitatea ambelor economii.

„Publicația pe care o lansăm astăzi (n.r. 6 martie) își propune să aducă în prim-plan contribuția semnificativă a companiilor germane active în România. Acestea nu văd în România doar o oportunitate de profit pe termen scurt, ci investesc constant în oameni, în competențe și în comunități locale, contribuind la creșterea competitivității economiei românești și la dezvoltarea unui mediu de afaceri modern și sustenabil”, a subliniat directorul general al AHK România, Sebastian Metz, într-un comunicat.

La rândul său, ambasadoarea Angela Ganninger a evidențiat că „relațiile dintre Germania și România sunt marcate de o îndelungată tradiție de prietenie și cooperare și s-au dezvoltat într-un parteneriat dinamic, care se reflectă acum în toate domeniile economice. Relațiile economice germano-române prezintă multe povești de succes, în care companiile din ambele țări beneficiază de pe urma colaborării, pun în aplicare proiecte inovatoare și obțin succese comune.

În anul 2025, schimburile comerciale au însumat 42,6 miliarde de euro 2025. În spatele acestor cifre se află adesea produse industriale dezvoltate și produse în Germania și în România.

România a exportat bunuri în valoare de 19 miliarde de euro, iar importurile de bunuri au depăși 23,5 miliarde de euro.

© AHK România

Potrivit documentului, cele mai multe produse românești care ajung în Germania sunt utilaje, componente electrice, vehicule și produse metalice.

Părți fabricate în România ajung astfel pe piețele globale prin rețelele germane ale partenerilor, de exemplu prin compania aerospațială AIRBUS și furnizorul auto Dräxlmaier. Peste 80 de milioane de autovehicule din întreaga lume au fost echipate cu anvelope de la Continental Tires, de la locația sa din Timișoara.

În prezent, 252.385 de persoane lucrează în companii cu capital german, ceea ce reprezintă peste 5% din totalul locurilor de muncă din economia românească.

Doar în sectorul auto, la investitori mari precum Bosch, Dräxlmaier și Schaeffler lucrează în total zeci de mii de salariaţi.

© AHK România

În comerțul cu amănuntul, Kaufland, Lidl și Penny oferă peste 32.000 de locuri de muncă stabile în întreaga țară. În ambele domenii, angajatorii germani investesc în educația și formarea continuă a forței lor de muncă, așa cum este cazul Școlii Profesionale Germane de la Brașov.

© AHK România

Prin plata impozitelor pe dividende, a celor pe venit și a altor taxe, companiile germane aduc contribuții financiare importante la bugetele naționale și locale românești, mai arată broșura.

În anul 2024, companiile germane au plătit aproape 6 miliarde de euro impozite directe – sumă care depășește, de exemplu, fluxul anual de fonduri către România în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În România, companiile germane apreciază, de asemenea, schimburile constructive de idei cu universitățile și au făcut din cercetare și dezvoltare (R&D) un motor de creștere pentru ambele țări.

Companii precum Infineon, AUMOVIO, Siemens, Deutsche Bank și ebm-papst au stabilit centre de dezvoltare puternice în România, care oferă locuri de muncă de înaltă calitate și oportunități pentru cariere de top.

Turismul a devenit un pilon din ce în ce mai important al economiei românești și a contribuit cu aproape 5% la PIB în anul 2024.

© AHK România

Germania a sprijinit acest sector important al economiei României. În 2024, peste 240.000 de turiști germani au vizita țara noastră, oferind o oportunitate reală pentru dezvoltarea turismului cultural și a ecoturismului.