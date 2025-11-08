“Relațiile SUA – Ungaria ating noi culmi”: Trump îi acordă lui Orban o derogare de la sancțiunile privind petrolul și gazul din Rusia după ce Ungaria s-a angajat la proiecte energetice americane de peste 20 miliarde de dolari

Statele Unite au acordat Ungariei o derogare de un an de la sancțiunile americane privind importurile de petrol și gaze din Rusia, după ce premierul Viktor Orbán a solicitat excepția în cadrul unei întâlniri cu președintele Donald Trump la Casa Albă și s-a angajat, în schimb, să cumpere gaz natural lichefiat din SUA de 600 de milioane de dolari și să susțină construcția a zece reactoare modulare mici în valoare de până la 20 miliarde de euro.

Întâlnirea a marcat prima întrevedere bilaterală de la revenirea lui Trump la putere și a subliniat importanța Ungariei pentru strategiile energetice și de securitate ale SUA în Europa Centrală.

„Problema este vitală pentru Ungaria, care este o țară europeană. Trebuie să explicăm consecințele pentru poporul maghiar și pentru economia ungară dacă nu am mai primi petrol și gaze din Rusia”, a spus Orbán.

Trump s-a arătat receptiv la argumentele premierului. „Analizăm situația, pentru că pentru el este foarte diferit să obțină petrolul și gazul din alte zone. După cum știți, ei nu au ieșire la mare. Este o țară mare, dar nu are porturi. Însă multe țări europene cumpără petrol și gaze din Rusia, și o fac de ani de zile”, a subliniat președintele american

Pe lângă derogarea de la sancțiuni, Ungaria s-a angajat să cumpere gaze naturale lichefiate din Statele Unite, prin contracte estimate la aproximativ 600 de milioane de dolari, și a semnat un acord cu compania americană Westinghouse pentru furnizarea de combustibil nuclear pentru centrala Paks I, într-un contract în valoare de circa 114 milioane de dolari.

Trump l-a lăudat pe Orbán pentru politica sa dură privind imigrația și a cerut liderilor europeni să manifeste mai mult respect față de premierul ungar.

„Cred că ar trebui să respecte Ungaria și să respecte acest lider foarte, foarte mult, pentru că a avut dreptate în privința imigrației”, a spus liderul de la Casa Albă.

Orbán a criticat sancțiunile Uniunii Europene și a apărat politicile sale de migrație, afirmând că „aceasta este lumea absurdă în care trăim acum în Europa. Suntem singurul guvern din Europa care se consideră un guvern creștin. Toate celelalte guverne din Europa sunt, practic, guverne de stânga liberală.”

Potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat, sub conducerea lui Trump și Orbán, relațiile dintre Statele Unite și Ungaria au atins noi culmi, noi niveluri de cooperare, bazate pe respect reciproc și pe obiective strategice comune.

În domeniul energiei, cele două state au semnat un Memorandum de Înțelegere privind energia nucleară, marcând intenția de a facilita cooperarea în industria nucleară civilă, inclusiv în domeniul reactoarelor modulare mici și al depozitării combustibilului nuclear uzat. Statele Unite și Ungaria colaborează pentru transformarea Budapestei într-un hub al pieței emergente a reactoarelor modulare mici din Europa Centrală, Ungaria semnalând că intenționează să susțină construcția a până la zece astfel de reactoare, cu o valoare potențială de până la 20 de miliarde de dolari.

În domeniul securității, au fost reluate negocierile pentru Acordul general privind securitatea informațiilor militare, ceea ce reflectă apropierea bilaterală în domeniul apărării și angajamentul Ungariei de a proteja infrastructura de securitate națională. Guvernul ungar și-a anunțat intenția de a achiziționa echipamente militare în valoare de 700 de milioane de dolari prin vânzări externe, iar semnarea Acordurilor Artemis evidențiază ambițiile Ungariei în domeniul spațial și angajamentul său față de explorarea pașnică și transparentă a cosmosului.