Relațiile UE-Regatul Unit: Consiliul UE îndeamnă statele membre și instituțiile Uniunii Europene să se pregătească pentru toate scenariile, inclusiv pentru scenariul unui Brexit 2.0

Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru Pactul Ecologic European, Frans Timmermans, le-a transmis marți miniștrilor pentru mediu din cele 27 de state membre ale UE importanța atingerii obiectivelor împotriva schimbărilor climatice, printr-o reluare a economiei bazată pe protecția mediului înconjurător.

În cadrul unei reuniuni a miniștrilor de resort din cele 27 de state membre, Frans Timmermans a conturat perspectiva sa asupra viitorului Uniunii Europene, concentrându-se pe o relansare economică cu efect pe termen lung, care să se distanțeze de efectele economice poluante din zilele noastre.

“Am ajuns la concluzia că riscul aruncării cu bani într-o economie veche, de secol 20, este uriaș. Dacă am face asta am crea o închidere in active ce nu ne-ar lăsa sa ne transformăm economia, ce are nevoie de o transformare din cauza crizei climatice ce nu va dispărea, din cauza crizei biodiversității cu care ne confruntam, si din cauza faptului că suntem in mijlocul unei revoluții industriale”, a susținut Timmermans in cadrul întâlnirii miniștrilor mediului europeni, motivele pentru care economia trebuie regândită in așa fel încât aceasta să se concentreze pe combaterea crizei climatice.

Mai mult, vicepreședintele Comisiei Europene a accentuat nevoia de nou, catalogând actuala economie ca fiind învechită.

Timmermans, prin argumentele sale asupra nevoii de transformare a economiei Uniunii Europene într-una axată pe problemele mediului, a propus conturarea unei viziuni de ansamblu asupra viitorului economic european, bazat pe investiția in viitor.

Raportat la termenul de “noua revoluție industrială”, acesta a subliniat potențialul digitalizării care ne obligă să regândim economia bazându-ne pe noi standarde.

În cadrul discursului său, Frans Timmermans a mai afirmat: “Ne dorim o lege a climei adoptată cat mai repede cu putință pentru a face posibilă calea spre o neutralitate climatică ireversibilă”.

Potrivit oficialului european, legea privind clima reprezintă o certitudine a angajamentului Uniunii Europene față de cetățenii săi, de a implementa cu succes obiectivele de mediu.

Miniștrii mediului din tarile UE au ajuns marți la o serie de concluzii precum înțelegerea importanței obiectivelor UE până in 2050 de neutralitate climatică, prin conturarea unui mediu de investiții stabil care urmărește susținerea Pactului Verde: “o energie regenerabilă, construcția de renovări, inovații si adaptări; in acest context, mai mulți miniștrii au subliniat importanța aplicării principiului ‚nu dăunării’ in timp ce alții încurajează nevoia luării de măsuri asupra particularităților la nivel național si local.”

Mai mult, miniștrii mediului s-au aplecat asupra transformării economiei încurajate de Timmermans, printr-un număr mare de miniștrii care “au subliniat faptul că economia de tip circular poate stimula crearea de locuri de muncă si in același timp, poate creste potențialul UE, făcând Europa mai puțin dependentă de importuri”.

Prezent la reuniune, ministrul român al mediului, Costel Alexe a reiterat poziția pro-europeană a României in implementarea Pactului Verde la nivel național.

“Provocările actuale sunt, de asemenea, o oportunitate pentru Uniunea Europeană de a ieși din criză cu o economie mai ecologică, o societate mai sănătoasă și un mediu revitalizat; Green Deal este cea mai bună abordare a eforturilor de recuperare a Uniunii Europene”, a spus Alexe.

Material realizat de Radu Stinghe, stagiar