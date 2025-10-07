Relaxarea tarifelor vamale la importurile canadiene în SUA, puțin probabilă în contextul noii întâlniri a lui Carney cu Trump, la Casa Albă

Premierul Canadei, Mark Carney, urmează să aibă marți a doua întâlnire oficială în Biroul Oval cu președintele american Donald Trump, într-un moment tensionat în relațiile comerciale dintre cele două țări, pe fondul politicii tarifare agresive a administrației americane, informează BBC.

Întâlnirea are loc pe fondul eforturilor canadiene de a obține o relaxare a tarifelor impuse de Washington, în același timp în care Trump își reafirmă angajamentul de a „realinia comerțul global” și de a atrage investițiile canadiene în Statele Unite.

„Presupun că va întreba despre tarife”, a declarat Trump, luni, întrebat despre întâlnirea cu Carney. „Pentru că multe companii din Canada se mută în Statele Unite — știți, toată lumea se întoarce în SUA — și probabil că va întreba despre tarife. Pierd multe companii în Canada”, a adăugat el.

Potrivit presei canadiene, cei doi lideri au fost în contact constant de la prima lor întrevedere de la Casa Albă, în luna mai, pe fondul eforturilor Canadei de a găsi o ieșire din disputa tarifară.

De la preluarea mandatului, Carney a făcut o serie de concesii importante pentru a detensiona relațiile cu Washingtonul: a renunțat la taxa pe serviciile digitale, a eliminat o parte dintre tarifele de retorsiune impuse anterior Statelor Unite, a consolidat securitatea la frontieră și a accelerat cheltuielile pentru apărare pentru a atinge țintele NATO.

În ciuda acestor măsuri, președintele Trump a majorat în august tarifele generale la 35% pentru produsele canadiene, cu excepția celor conforme cu Acordul comercial Canada–SUA–Mexic (CUSMA). Canada este deja afectată de taxe suplimentare la oțel, aluminiu, automobile și cupru, iar tarifele pentru lemn urmează să intre în vigoare la finalul lunii.

Mai mult, Trump a anunțat luni noi planuri de impunere a unei taxe de 25% pentru importurile de camioane medii și grele, începând cu 1 noiembrie.

În pofida concesiilor făcute de Ottawa, nu există semnale că Washingtonul ar fi dispus să dea înapoi. „Vizita premierului Carney se va concentra pe prioritățile comune într-un nou cadru economic și de securitate între Canada și Statele Unite”, a transmis biroul premierului canadian într-un comunicat oficial.

Atât Canada, cât și SUA au lansat luna trecută consultări bilaterale privind CUSMA, acord pe care Carney îl consideră „un avantaj strategic” pentru economia canadiană. „Clauzele speciale din CUSMA oferă Canadei o poziție mai bună decât a multor alte state, inclusiv a celor care au încheiat acorduri comerciale cu administrația Trump”, a declarat premierul.

Totuși, președintele american a părut să minimalizeze importanța acordului la întâlnirea din mai, când a afirmat că „CUSMA este un acord de tranziție” și că nu este sigur „dacă mai este necesar”.

Întâlnirea de marți ar putea fi decisivă pentru viitorul relațiilor comerciale nord-americane, însă, pentru moment, Washingtonul nu dă semne că ar renunța la politica tarifară dură — o strategie menită, potrivit lui Trump, „să readucă locurile de muncă și afacerile în Statele Unite”.