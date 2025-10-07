SUA
Relaxarea tarifelor vamale la importurile canadiene în SUA, puțin probabilă în contextul noii întâlniri a lui Carney cu Trump, la Casa Albă
Premierul Canadei, Mark Carney, urmează să aibă marți a doua întâlnire oficială în Biroul Oval cu președintele american Donald Trump, într-un moment tensionat în relațiile comerciale dintre cele două țări, pe fondul politicii tarifare agresive a administrației americane, informează BBC.
Întâlnirea are loc pe fondul eforturilor canadiene de a obține o relaxare a tarifelor impuse de Washington, în același timp în care Trump își reafirmă angajamentul de a „realinia comerțul global” și de a atrage investițiile canadiene în Statele Unite.
„Presupun că va întreba despre tarife”, a declarat Trump, luni, întrebat despre întâlnirea cu Carney. „Pentru că multe companii din Canada se mută în Statele Unite — știți, toată lumea se întoarce în SUA — și probabil că va întreba despre tarife. Pierd multe companii în Canada”, a adăugat el.
Potrivit presei canadiene, cei doi lideri au fost în contact constant de la prima lor întrevedere de la Casa Albă, în luna mai, pe fondul eforturilor Canadei de a găsi o ieșire din disputa tarifară.
De la preluarea mandatului, Carney a făcut o serie de concesii importante pentru a detensiona relațiile cu Washingtonul: a renunțat la taxa pe serviciile digitale, a eliminat o parte dintre tarifele de retorsiune impuse anterior Statelor Unite, a consolidat securitatea la frontieră și a accelerat cheltuielile pentru apărare pentru a atinge țintele NATO.
În ciuda acestor măsuri, președintele Trump a majorat în august tarifele generale la 35% pentru produsele canadiene, cu excepția celor conforme cu Acordul comercial Canada–SUA–Mexic (CUSMA). Canada este deja afectată de taxe suplimentare la oțel, aluminiu, automobile și cupru, iar tarifele pentru lemn urmează să intre în vigoare la finalul lunii.
Mai mult, Trump a anunțat luni noi planuri de impunere a unei taxe de 25% pentru importurile de camioane medii și grele, începând cu 1 noiembrie.
În pofida concesiilor făcute de Ottawa, nu există semnale că Washingtonul ar fi dispus să dea înapoi. „Vizita premierului Carney se va concentra pe prioritățile comune într-un nou cadru economic și de securitate între Canada și Statele Unite”, a transmis biroul premierului canadian într-un comunicat oficial.
Atât Canada, cât și SUA au lansat luna trecută consultări bilaterale privind CUSMA, acord pe care Carney îl consideră „un avantaj strategic” pentru economia canadiană. „Clauzele speciale din CUSMA oferă Canadei o poziție mai bună decât a multor alte state, inclusiv a celor care au încheiat acorduri comerciale cu administrația Trump”, a declarat premierul.
Totuși, președintele american a părut să minimalizeze importanța acordului la întâlnirea din mai, când a afirmat că „CUSMA este un acord de tranziție” și că nu este sigur „dacă mai este necesar”.
Întâlnirea de marți ar putea fi decisivă pentru viitorul relațiilor comerciale nord-americane, însă, pentru moment, Washingtonul nu dă semne că ar renunța la politica tarifară dură — o strategie menită, potrivit lui Trump, „să readucă locurile de muncă și afacerile în Statele Unite”.
Donald Trump consideră că propunerea lui Putin de a prelungi cu un an tratatul New Start reprezintă „o idee bună”
Președintele american Donald Trump a calificat drept „o idee foarte bună” propunerea omologului rus Vladimir Putin de a prelungi voluntar cu un an tratatul de dezarmare nucleară New Start, conform Reuters și AFP, citate de Agerpres.
„Mi se pare o idee bună”, le-a spus duminică Trump reporterilor, întrebat de un jurnalist de la Casa Albă despre oferta lui Putin.
Acesta din urmă a propus în urmă cu două săptămâni prelungirea cu un an a limitelor prevăzute de această înțelegere care a fost prelungită ultima dată în 2021 și care expiră în februarie, anul viitor.
Tratatul New START, semnat în 2010 de președinții Barack Obama și Dmitri Medvedev – ultimul tratat major dintre SUA şi Rusia -, limitează arsenalele celor două ţări la 800 numărul de lansatoare şi bombardiere grele şi la 1.550 numărul focoaselor nucleare, adică o reducere de aproape 30% comparativ cu limita anterioară stabilită în 2002.
Vasili Nebenzia, ambasadorul Rusiei la ONU, a menționat săptămâna trecută că Moscova încă așteptă răspunsul lui Trump la propunerea lansată de Putin de menținere voluntară a limitelor armelor nucleare strategice desfășurate.
Președintele american a vorbit în ianuarie despre dorința sa privind o „denuclearizare” negociată cu Moscova și Beijing. El vrea, de asemenea, construirea unui gigantic scut antirachetă american, „Domul de aur”.
Pe de altă parte, vorbind într-un videoclip difuzat duminică, președintele rus a avertizat că o eventuală decizie a Statelor Unite de a furniza rachete Tomahawk cu rază lungă Ucrainei pentru lovituri în profunzimea teritoriului Rusiei ar distruge relația dintre Moscova și Washington.
În urmă cu o săptămână, vicepreședintele american J.D. Vance anunța că Statele Unite analizează solicitarea Ucrainei de a obține rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune.
Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de 2.500 de kilometri și ar fi un atu puternic în arsenalul Ucrainei în timp ce această țară ripostează împotriva atacurilor cu rachete și drone ale Rusiei.
Trump spune că Hamas este pregătit pentru pace și face apel la Israel să oprească bombardamentele: „Trebuie să concretizăm acordul final”
Președintele american Donald Trump a declarat că Hamas este „pregătit pentru o pace durabilă”, după ce gruparea a emis vineri o declarație în care pare să fie de acord cu multe dintre condițiile acordului de pace anunțat săptămâna aceasta de SUA și Israel, relatează Politico Europe.
Hamas a afirmat în declarația sa că va elibera toți ostaticii și-a confirmat „disponibilitatea de a intra imediat, prin intermediul mediatorilor, în negocieri pentru a discuta detaliile”.
Hamas a acceptat, de asemenea, să predea controlul asupra Fâșiei Gaza unui organism palestinian independent, un punct important în planul de pace.
Grupul nu a fost de acord să se dezarmeze și nici nu a precizat când va elibera ostaticii, care făceau parte, de asemenea, din planul în 20 de puncte propus de Trump și de premierul israelian Benjamin Netanyahu.
Însă, într-un semn că Trump consideră acest lucru ca fiind un efort de bună credință din partea Hamas, el a cerut Israelului într-o postare pe Truth Social să „oprească imediat bombardarea Gazei, astfel încât să putem elibera ostaticii în siguranță și rapid”, adăugând că „suntem deja în discuții privind detaliile care trebuie stabilite”.
Postarea sa nu afirma însă că declarația Hamas reprezintă o dovadă a unui acord de pace, ceea ce a fost un nivel neobișnuit de reținere pentru președintele adesea lăudăros.
Totuși, dacă Israelul va accepta încetarea focului și Hamas va elibera ostaticii, acordul de pace va fi cea mai importantă realizare a celui de-al doilea mandat al lui Trump, scrie Politico.
„Este o zi importantă. Vom vedea cum se vor desfășura lucrurile. Trebuie să concretizăm acordul final”, a declarat Trump într-un videoclip postat ulterior pe Truth Social. „Vreau doar să vă spun că aceasta este o zi foarte specială. Poate fără precedent. În multe privințe, este fără precedent.”
În videoclip, Trump a mulțumit guvernelor din Qatar, Turcia, Arabia Saudită, Egipt și Iordania.
Nici Israelul, nici Netanyahu nu au emis imediat un răspuns oficial la declarațiile lui Trump sau Hamas.
Deși Trump ceruse Hamasului să răspundă la propunerea sa în „trei sau patru zile”, vineri președintele a prelungit termenul până duminică, amenințând că Hamasul va avea de înfruntat „un IAD cum nimeni nu a mai văzut vreodată” dacă va respinge oferta.
Qatarul și alți aliați arabi au fost în contact strâns cu oficialii Hamasului în ultimele zile și au îndemnat liderii grupării să accepte propunerea.
Uniunea Europeană și mai mulți lideri europeni și din Orientul Mijlociu, printre care și Nicușor Dan, au salutat planul de pace al Statelor Unite pentru Fâșia Gaza, în timp ce președintele american Donald Trump a avertizat Hamas să îl accepte.
Planul, convenit de Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu, prevede încetarea imediată a ostilităților, eliberarea în 72 de ore a 20 de ostatici israelieni în viață deținuți de Hamas, precum și predarea rămășițelor celor peste două zeci de ostatici despre care se crede că sunt morți — în schimbul eliberării a sute de palestinieni reținuți în Gaza. Potrivit unei surse palestiniene citate de BBC, oficialilor Hamas le-a fost transmis un document în 20 de puncte.
Planul stipulează că Hamas nu va avea niciun rol în guvernarea Gazei și „lasă deschisă” posibilitatea unui stat palestinian — perspectivă respinsă ulterior, din nou, de Benjamin Netanyahu.
Erdogan i-a transmis lui Trump că Turcia susține eforturile de pace în Orientul Mijlociu, dar Israelul trebuie să înceteze atacurile
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a transmis vineri omologului său american, Donald Trump, într-o convorbire telefonică, că Turcia susține eforturile de pace în regiune, însă pentru ca acestea să aibă succes, Israelul trebuie să își oprească atacurile, a anunțat președinția turcă, relatează presa internațională și Agerpres.
Președinția turcă a precizat într-un comunicat că Erdogan i-a spus lui Trump, într-un apel solicitat de partea americană, că Turcia va continua să sprijine inițiativele de pace în regiune și să contribuie la viziunea lui Trump asupra păcii globale.
Cei doi au discutat, de asemenea, despre relațiile bilaterale, conform aceluiași comunicat, în care se adaugă că Erdogan a subliniat importanța luării de măsuri pentru intensificarea cooperării, în special în industria de apărare.
Erdogan și Trump s-au întâlnit la Casa Albă luna trecută pentru prima dată în șase ani, pentru o întâlnire despre care liderul turc a spus că a ajutat aliații NATO să facă „progrese semnificative” într-o serie de probleme.
Vineri, cei doi lideri au discutat, de asemenea, despre situația din Gaza, a subliniat președinția turcă, precizând că Erdogan l-a asigurat pe Trump că Turcia depune eforturi pentru pacea regională și a salutat inițiativele care vizează acest obiectiv.
„Erdogan a subliniat că Turcia și-a intensificat contactele diplomatice pentru pace, că va continua să sprijine viziunea (lui Trump) privind pacea globală și că încetarea atacurilor de către Israel este crucială pentru succesul inițiativelor ce vizează realizarea păcii în regiune”, se consemnează în comunicat.
Turcia, care a calificat atacurile Israelului asupra Gazei drept genocid și a suspendat comerțul cu Israelul, și-a exprimat sprijinul pentru cel mai recent plan al lui Trump de a pune capăt războiului din Gaza.
Uniunea Europeană și mai mulți lideri europeni și din Orientul Mijlociu, printre care și Nicușor Dan, au salutat planul de pace al Statelor Unite pentru Fâșia Gaza, în timp ce președintele american Donald Trump a avertizat Hamas să îl accepte.
