Renew Europe reacționează: Afilierea Pro România la grupul nostru politic nu a fost aprobată. Avem o delegație română puternică formată din Alianța 2020 USR PLUS

Renew Europe, noul grup din Parlamentul European format în principal din ALDE, partidul lui Emmanuel Macron și Alianța 2020 USR PLUS, a afirmat vineri că afilierea Pro România, formațiunea lui Victor Ponta, la noul grup centrist din PE nu a fost aprobată, într-o reacție la mai multe articole apărute în mass-media.

”În urma mai multor articole apărute în presă privind afilierea PRO-România la grupul nostru politic, Grupul Renew Europe subliniază că o astfel de apartenență nu a fost aprobată. Renew Europe are o delegație română puternică formată din 8 europarlamentari ai Alianței USR – PLUS”, au scris reprezentanții celui de-al treilea grup politic din Parlamentul European pe contul de Twitter.

Reacția grupului Renew Europe apare în contextul în care fostul prim-ministru Victor Ponta a anunțat că a primit invitații de afiliere atât din partea Socialiștilor Europeni, cât și din partea noului grup format din ALDE, En Marche și USR PLUS. Afilierea la grupul S&D a fost însă imposibilă în contextul în care Pro România s-a format ca o alternativă la PSD, singurul partid din România care aparține familiei socialiștilor europeni și care va da grupului S&D opt membri și un al nouălea după Brexit.

În ce ține de afilierea la Renew Europe, formațiunea lui Ponta nu a aderat formal la noul grup în care Alianța USR PLUS reprezintă principala forță din România.

Partidul Pro România al fostului premier Victor Ponta a aderat la începutul acestei săptămâni la Partidul Democrat European, o formațiunea centristă în favoarea integrării europene creată în 2004 și care încă de la înființare a constituit un grup comun în Parlamentul European cu Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), numit Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa.

Deși deputații ALDE și PDE au activat până în prezent în același grup parlamentar, cele două partide politice europene rămân entități separate.

Potrivit Politico Europe, noul grup Renew Europe va avea 110 mandate din cele 751 ale Parlamentului European, fiind în consecință a treia forță politică din hemiciclu. Din cele 110 mandate avute în vedere de Politico, două sunt ale membrilor Pro România.

Cele mai multe mandate în cadrul grupului de centru le are Franța (21 de eurodeputați), urmată de Marea Britanie (17), până la producerea Brexit. Alianța USR PLUS are opt locuri, ceea ce situează delegația română din Renew Europe pe locul al treilea acum și pe al doilea, după retragerea Marii Britanii.