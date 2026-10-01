RePatriot Summit 2026. Bogdan Golumbeanu, Senior Associate la Goldman Sachs Londra: „Diaspora nu este o pierdere. Este cel mai mare atu pe care îl avem”

„Diaspora nu este o pierdere. Este cel mai mare atu pe care îl avem”, a declarat Bogdan Golumbeanu, Senior Associate la Goldman Sachs Londra, în cadrul RePatriot Summit 2026. Bogdan Golumbeanu a fost premiat la categoria Profesioniști, în cadrul Galei Top 100 Români de Pretutindeni, ediția a IX-a.

„Mulțumesc, Repatriot, pentru acest premiu. Nu cred că există sentiment mai bun decât să fii recunoscut de frații tăi români, așa că este cel mai important premiu din viața mea. Am plecat din țară în 2018. În Belfast lucram la un restaurant chinezesc, unde câștigam 5,25 lire pe oră, și, după peste 100 de aplicații, am reușit să intru în domeniul finanțelor, unde lucrez deja la Londra, într-o bancă de investiții, și mi se pare ireal cum lucrurile au progresat”, a declarat acesta.

Bogdan Golumbeanu a vorbit și despre experiența românilor care au plecat din țară, subliniind că mulți au pornit de la zero și s-au confruntat cu dificultăți, dar au reușit de fiecare dată să se ridice.

„Mulți dintre noi am plecat cu un bagaj și, bineînțeles, am luat totul la zero. Nu am câștigat mereu, dar ne-am ridicat de fiecare dată și asta mi se pare că este cea mai importantă calitate a noastră, a românilor, reziliența, pe care o văd în fiecare dintre noi în ziua aceasta”, a spus el.

În finalul discursului său, Bogdan Golumbeanu a subliniat că „diaspora nu este o pierdere”, ci „este cel mai mare atu pe care îl avem”.